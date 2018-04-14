Быков не вернется в КХЛ в следующем сезоне
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Сегодня стартует финал кубка Гагарина. Даже первый матч не покажет
МАТЧИ КХЛ В ЕВРОПЕ
Стало известно, что КХЛ запланировала провести матчи в трех городах Европы, чтобы познакомить континент со своим турниром. Мысль хорошая, и я не имею вопросов к странам, где пройдут матчи. Вена, Цюрих и Таллинн — это нормально. Смущает, что во всех этих матчах примет участие «Йокерит». Это что, символ нашей лиги что ли? Или там такой состав, что соберет кассу? Но ведь ясно, что это не коммерческий, а имиджевый проект. Кроме того, среди участников рижское «Динамо» и «Слован», а, вспоминая их прошлый сезон, то я бы рекомендовал никому не показывать такой хоккей. Это ведь будет антиреклама турнира. Почему не «Спартак», не московское «Динамо»? Да даже «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» скажут о нашем турнире больше. В одном матче примет участие «Металлург», но этого мало. «Йокерит» можно свозить в Эстонию — хватит им. И вообще во всей Европе знают ЦСКА, а он проведет только одну встречу. И явно не хватает Парижа, как место проведения матча.
ЗАЯВЛЕНИЕ БЫКОВА
Вячеслав Быков почти ровно год назад, на чемпионате мира в Кельне пообещал, что следующий сезон для него будет последним, когда он будет отдыхать. Сейчас тренер говорит, что пропустит и будущий год. Не хочет возобновлять тренерскую деятельность. Потом будет думать, но, если честно, то четыре года паузы в таком возрасте — это слишком много, чтобы потом можно безболезненно вернуться в КХЛ. Работая внутри организации, все равно чувствуешь, как меняется хоккей, какие хоккеисты приходят и как меняются требования к ним. Всего этого не узнать, следя за чемпионатом по телевидению, даже общаясь с коллегами. Там важны нюансы, различные мелочи, которые не передать в диалогах. Жаль, что Вячеслав Быков не чувствует ответственности перед нами, теми, кто любит хоккей. С ним турнир веселей, интересней, а он добровольно загнал себя в швейцарскую ссылку. Но, может быть, надоело ему все это? Я его, конечно, не осуждаю, а просто сожалею.
ИСХОД ИЗ ПОДОЛЬСКА
«Витязь» официально попрощался с тренерами Равилем Якубовым и Михаилом Шталенковым. Первый отправляется в Омск и в связи с последними событиями может стать главным тренером «Авангардом». По крайней мере, такой вариант существует. Это будет риск уфимского уровня, если Якубову предложат самостоятельную работу в таком клубе. Он недолгое время тренировал «Витязь» перед приходом Валерия Белова и самое главное, что я заметил тогда, тренер прекратил здороваться.