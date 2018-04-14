Коваленко: «Сочи» не платит игрокам с января, направлены заявления в прокуратуру

«Ситуация с «Сочи»? У хоккеистов КХЛ есть право воздействовать на свой клуб как напрямую, через агентов, так и через профсоюз. На данном этапе нет точной информации об арбитраже, но готов сообщить, что некоторые игроки ХК «Сочи» просят профсоюз о более жёстких действиях — через обращения в прокуратуру.

В пятницу наши юристы пошли именно по этому пути, заявления в прокуратуру вчера были направлены. Как показывает опыт, такой сценарий приводит к более быстрому и эффективному результату. По той информации, которая есть у нас, в «Сочи» не выплачены все зарплаты, начиная с января. Также есть задолженности по премиальным за сезоны-2016/17 и 2017/18, по вторым у клуба ещё есть законное время для выплат", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.