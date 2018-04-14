«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани

Источник: Спорт-Экспресс

Команда супертитулованных Зинэтулы Билялетдинова и Даниса Зарипова встретится с тренером и главной звездой армейцев Игорем Никитиным и Кириллом Капризовым, которые еще ни разу в карьере не завоевывали главные клубные трофеи чемпионата России.

АК БАРС — ЦСКА

Матчи пройдут 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля (начиная с пятого матча — если потребуется).

14 марта 2009 года. Плей-офф первого сезона КХЛ. Омск, четвертый матч четвертьфинала Кубка Гагарина. «Авангард» — «Ак Барс». И самое сокрушительное поражение сибирского клуба в истории лиги — 1:11.

16 марта. Пятый матч. За 15 секунд до конца третьего периода решающей встречи (тогда серии шли до трех побед) казанцы проигрывали 1:2 и находились под угрозой вылета, но смогли сравнять счет, перевести игру в овертайм и выйти в полуфинал. Через месяц «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова завоевал первый Кубок Гагарина и стал первым чемпионом КХЛ. А тот «Авангард», который был в полутора десятках секунд от того, чтобы повернуть историю новой лиги в другое русло, тренировал молодой 35-летний Игорь Никитин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhgmFaIA0fM/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhgmFaIA0fM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Превзойдет ли ученик своего учителя? #КубокГагарина</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> КХЛ</a> (@khl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-13T11:40:44+00:00">13 Апр 2018 в 4:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За эти девять лет, три из которых коуч Билл провел вне «Ак Барса» из-за задач государственной важности, его «отправляли» в отставку после каждого сезона, когда казанцы не выигрывали Кубок. После провала в Сочи-2014 он окончательно стал символом консерватизма, архаичности и закостенелости. Но сколько за последнее десятилетие ни появлялось талантливых молодых тренеров, сколько этих подающих надежды специалистов ни сватали каждое межсезонье в «Ак Барс» — а Билялетдинов все еще там. И сегодня он выйдет на свой восьмой (!) финал чемпионатов России и четвертый — Кубка Гагарина. Первый из них был 19 лет назад.

Его соперник проводит лишь второй полноценный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. После «Авангарда» он семь лет работал ассистентом — в том числе и в штабе Билла на той самой злосчастной Олимпиаде в Сочи, прежде чем возглавить ЦСКА.

Считаете, что у финала мало интриг? Вы уверены?

Самый опытный российский тренер (не считая уходящего на пенсию Владимира Крикунова) и все еще молодой его 45-летний противник. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов и Андрей Марков, который провел почти тысячу матчей в НХЛ, против семерки молодых олимпийских чемпионов во главе с автором золотого гола Пхенчхана Кириллом Капризовым. Крутые казанские легионеры против глубочайшего запаса ЦСКА. Спокойные, пусть и недешевые трансферы «Ак Барса» против ковровой селекции москвичей, которая взорвала прошлое межсезонье. Один из первых клубов-«олигархов» российского хоккея против гегемона советской эпохи, вернувшего в число главных богачей совсем недавно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhdrhzQAL-Q/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhdrhzQAL-Q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Чьи имена появятся на Кубке Гагарина в этом году?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> КХЛ</a> (@khl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-12T08:30:47+00:00">12 Апр 2018 в 1:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И ЦСКА, измученный «Йокеритом», СКА, эпидемией свинки, поразившей по ходу плей-офф сразу нескольких лидеров команды, может, и подходит к финалу в качестве фаворита, но разрыв не так велик, чтобы говорить о том, что с обладателем титула все ясно.