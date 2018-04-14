«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани
Сегодня в столице Татарстана стартует финальная серия Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА.
Сегодня в столице Татарстана стартует финальная серия Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА.
Команда супертитулованных Зинэтулы Билялетдинова и Даниса Зарипова встретится с тренером и главной звездой армейцев Игорем Никитиным и Кириллом Капризовым, которые еще ни разу в карьере не завоевывали главные клубные трофеи чемпионата России.
АК БАРС — ЦСКА
Матчи пройдут 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля (начиная с пятого матча — если потребуется).
14 марта 2009 года.
16 марта. Пятый матч. За 15 секунд до конца третьего периода решающей встречи (тогда серии шли до трех побед) казанцы проигрывали 1:2 и находились под угрозой вылета, но смогли сравнять счет, перевести игру в овертайм и выйти в полуфинал. Через месяц «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова завоевал первый Кубок Гагарина и стал первым чемпионом КХЛ. А тот «Авангард», который был в полутора десятках секунд от того, чтобы повернуть историю новой лиги в другое русло, тренировал молодой 35-летний Игорь Никитин.
За эти девять лет, три из которых коуч Билл провел вне «Ак Барса»
Его соперник проводит лишь второй полноценный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. После «Авангарда» он семь лет работал ассистентом — в том числе и в штабе Билла на той самой злосчастной Олимпиаде в Сочи, прежде чем возглавить ЦСКА.
Считаете, что у финала мало интриг? Вы уверены?
Самый опытный российский тренер (не считая уходящего на пенсию Владимира Крикунова) и все еще молодой его 45-летний противник. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов и Андрей Марков, который провел почти тысячу матчей в НХЛ, против семерки молодых олимпийских чемпионов во главе с автором золотого гола Пхенчхана Кириллом Капризовым. Крутые казанские легионеры против глубочайшего запаса ЦСКА. Спокойные, пусть и недешевые трансферы «Ак Барса» против ковровой селекции москвичей, которая взорвала прошлое межсезонье. Один из первых клубов-«олигархов» российского хоккея против гегемона советской эпохи, вернувшего в число главных богачей совсем недавно.
И ЦСКА, измученный «Йокеритом», СКА, эпидемией свинки, поразившей по ходу
В последнюю неделю информационное хоккейное пространство было полностью захвачено СКА и сборной: будущее Ковальчука, Дацюка, Знарка затмило будущий финал. Но действующий чемпион уже повержен на льду — пора выходить на первые роли и перекрывать трансферные слухи и перестановки крутым хоккеем. У кого получится сделать это лучше?