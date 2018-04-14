Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Что будет, если «закончились права»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс0
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани

Сегодня в столице Татарстана стартует финальная серия Кубка Гагарина: «Ак Барс» — ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Команда супертитулованных Зинэтулы Билялетдинова и Даниса Зарипова встретится с тренером и главной звездой армейцев Игорем Никитиным и Кириллом Капризовым, которые еще ни разу в карьере не завоевывали главные клубные трофеи чемпионата России.

АК БАРС — ЦСКА
Матчи пройдут 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля (начиная с пятого матча — если потребуется).

14 марта 2009 года. Плей-офф первого сезона КХЛ. Омск, четвертый матч четвертьфинала Кубка Гагарина. «Авангард» — «Ак Барс». И самое сокрушительное поражение сибирского клуба в истории лиги — 1:11.

16 марта. Пятый матч. За 15 секунд до конца третьего периода решающей встречи (тогда серии шли до трех побед) казанцы проигрывали 1:2 и находились под угрозой вылета, но смогли сравнять счет, перевести игру в овертайм и выйти в полуфинал. Через месяц «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова завоевал первый Кубок Гагарина и стал первым чемпионом КХЛ. А тот «Авангард», который был в полутора десятках секунд от того, чтобы повернуть историю новой лиги в другое русло, тренировал молодой 35-летний Игорь Никитин.

Во время загрузки произошла ошибка.

За эти девять лет, три из которых коуч Билл провел вне «Ак Барса» из-за задач государственной важности, его «отправляли» в отставку после каждого сезона, когда казанцы не выигрывали Кубок. После провала в Сочи-2014 он окончательно стал символом консерватизма, архаичности и закостенелости. Но сколько за последнее десятилетие ни появлялось талантливых молодых тренеров, сколько этих подающих надежды специалистов ни сватали каждое межсезонье в «Ак Барс» — а Билялетдинов все еще там. И сегодня он выйдет на свой восьмой (!) финал чемпионатов России и четвертый — Кубка Гагарина. Первый из них был 19 лет назад.

Его соперник проводит лишь второй полноценный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. После «Авангарда» он семь лет работал ассистентом — в том числе и в штабе Билла на той самой злосчастной Олимпиаде в Сочи, прежде чем возглавить ЦСКА.

Считаете, что у финала мало интриг? Вы уверены?

Самый опытный российский тренер (не считая уходящего на пенсию Владимира Крикунова) и все еще молодой его 45-летний противник. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов и Андрей Марков, который провел почти тысячу матчей в НХЛ, против семерки молодых олимпийских чемпионов во главе с автором золотого гола Пхенчхана Кириллом Капризовым. Крутые казанские легионеры против глубочайшего запаса ЦСКА. Спокойные, пусть и недешевые трансферы «Ак Барса» против ковровой селекции москвичей, которая взорвала прошлое межсезонье. Один из первых клубов-«олигархов» российского хоккея против гегемона советской эпохи, вернувшего в число главных богачей совсем недавно.

Во время загрузки произошла ошибка.

И ЦСКА, измученный «Йокеритом», СКА, эпидемией свинки, поразившей по ходу плей-офф сразу нескольких лидеров команды, может, и подходит к финалу в качестве фаворита, но разрыв не так велик, чтобы говорить о том, что с обладателем титула все ясно.

В последнюю неделю информационное хоккейное пространство было полностью захвачено СКА и сборной: будущее Ковальчука, Дацюка, Знарка затмило будущий финал. Но действующий чемпион уже повержен на льду — пора выходить на первые роли и перекрывать трансферные слухи и перестановки крутым хоккеем. У кого получится сделать это лучше?

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Конфликт в ЦСКА
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда. Обзор матча с «Тосно»
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь