Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Тихоновым
ТАСС, 13 апреля.
ТАСС, 13 апреля.
Контракт 29-летнего хоккеиста рассчитан до окончания сезона-2019/20.
Тихонов начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе ЦСКА-2 и «Дмитрова», в 2008 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Финикс». В 2011 году Тихонов подписал контракт со СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а в 2013 году стал лучшим снайпером
В составе сборной России Тихонов становился чемпионом мира (2014), а также серебряным призером (2015). На его счету 22 мачта в составе национальной команды, девять голов и 11 результативных передач.