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20:13 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Тихоновым

ТАСС, 13 апреля. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новое соглашение с форвардом Виктором Тихоновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 29-летнего хоккеиста рассчитан до окончания сезона-2019/20.

Тихонов начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе ЦСКА-2 и «Дмитрова», в 2008 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Финикс». В 2011 году Тихонов подписал контракт со СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а в 2013 году стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. Всего в КХЛ в составе СКА и череповецкой «Северстали» Тихонов сыграл 288 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 156 очков (83 шайбы + 73 передачи). В плей-офф на счету Тихонова 64 игры и 33 (20+13) набранных очка.

В составе сборной России Тихонов становился чемпионом мира (2014), а также серебряным призером (2015). На его счету 22 мачта в составе национальной команды, девять голов и 11 результативных передач.

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