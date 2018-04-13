Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Тихоновым

Тихонов начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе ЦСКА-2 и «Дмитрова», в 2008 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Финикс». В 2011 году Тихонов подписал контракт со СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а в 2013 году стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. Всего в КХЛ в составе СКА и череповецкой «Северстали» Тихонов сыграл 288 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 156 очков (83 шайбы + 73 передачи). В плей-офф на счету Тихонова 64 игры и 33 (20+13) набранных очка.