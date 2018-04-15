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14:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Ковальчук помог детям в Российской детской клинической больнице

Нападающий СКА Илья Ковальчук побывал в Российской детской клинической больнице и встретился с детьми с врожденным генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом.

Источник: РИА "Новости"

О визите Ковальчука в РДКБ рассказал блогер Амиран Сардаров в новом выпуске «Дневника хача». Вместе с Ковальчуком и Сардаровым подарки детям в больницу принес известный комик Гарик Харламов.

Детям предстоит трансплантация костного мозга, кроме того, им нужна помощь с лекарствами.

Ковальчук продал машину BMW за 7,1 млн рублей Артемию Панарину и вырученные деньги разделил на три части. Одна треть от этой суммы пойдет на помощь детям в РДКБ.

«Доброе дело всегда приятно делать, тем более, когда видишь глаза этих детишек, которые пока много не осознают. Но даст бог, чтобы операция и реабилитация прошли хорошо и мы еще увидим их улыбки. Приедем — навестим обязательно», — рассказал Ковальчук.

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