Ковальчук помог детям в Российской детской клинической больнице

О визите Ковальчука в РДКБ рассказал блогер Амиран Сардаров в новом выпуске «Дневника хача». Вместе с Ковальчуком и Сардаровым подарки детям в больницу принес известный комик Гарик Харламов.



Детям предстоит трансплантация костного мозга, кроме того, им нужна помощь с лекарствами.



Ковальчук продал машину BMW за 7,1 млн рублей Артемию Панарину и вырученные деньги разделил на три части. Одна треть от этой суммы пойдет на помощь детям в РДКБ.



«Доброе дело всегда приятно делать, тем более, когда видишь глаза этих детишек, которые пока много не осознают. Но даст бог, чтобы операция и реабилитация прошли хорошо и мы еще увидим их улыбки. Приедем — навестим обязательно», — рассказал Ковальчук.