Ковальчук объяснил желание играть в США

«Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — заявил нападающий. Также Ковальчук отметил, что деньги для него никогда не были на первом месте.

Читайте также Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ

8 апреля стало известно, что хоккеист планирует вернуться в НХЛ. Ковальчук выразил благодарность руководству и болельщикам СКА и заявил, что желает ближайшие 2−3 года «попытать свои силы в Америке».

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерс». Проведя в США суммарно 12 сезонов Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.