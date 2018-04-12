Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Маша Распутина рассказала о психическом заболевании дочери
Экс-глава Польши: РФ перестала быть сильной, у Путина проблемы
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Все события
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Британские СМИ выдумали материал про агрессивных русских фанаток
WADA отказалось комментировать скандал вокруг Союза биатлонистов
Как космические путешествия повлияли на моду
Тарасов и Костенко впервые вместе вышли в свет после свадьбы
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Ковальчук объяснил желание играть в США

Нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал о причинах, по которым он решил покинуть клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА ради выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова 34-летнего спортсмена приводит Sportbox.ru.

«Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — заявил нападающий. Также Ковальчук отметил, что деньги для него никогда не были на первом месте.

Читайте также
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ

8 апреля стало известно, что хоккеист планирует вернуться в НХЛ. Ковальчук выразил благодарность руководству и болельщикам СКА и заявил, что желает ближайшие 2−3 года «попытать свои силы в Америке».

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерс». Проведя в США суммарно 12 сезонов Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе национальной сборной нападающий дважды становился чемпионом мира и выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 15-летняя Загитова рассказала о личной жизни
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
Министр спорта рассказал о судьбе Знарка после ухода из сборной
Новый главный тренер СКА и сборной РФ. Как играют его команды
Британские СМИ выдумали материал про агрессивных русских фанаток
WADA отказалось комментировать скандал вокруг Союза биатлонистов
Знарок не везёт РФ на ЧМ. Почему замена на Воробьёва — это верно
Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь