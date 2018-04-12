Хоккеисты «Сочи» Барулин и Хомицкий не будут обращаться в арбитраж КХЛ из-за долгов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд хоккеистов «Сочи» намерен в ближайшее время обратиться в арбитраж КХЛ из-за долгов по зарплате.

«Константин не будет и не планирует обращаться в арбитраж КХЛ. Мы встречались с генеральным директором хоккейного клуба “Сочи” Сергеем Воропаевым, и его комментарий по данному вопросу нас полностью удовлетворил. Барулин переподписал контракт и связывает свое ближайшее будущее с сочинским клубом. Что касается защитника Вадима Хомицкого, то он также не планирует обращаться в арбитраж лиги», — сказал Холин.

Барулин выступает за «Сочи» с 2015 года. В регулярном чемпионате нынешнего сезона он провел за команду 35 матчей, отражая в среднем 92% бросков и пропуская 2,43 шайбы за игру. В плей-офф на счету голкипера пять встреч, 90,6% отраженных бросков, 3,46 пропущенных шайб в среднем за матч. «Сочи» дошел до первого раунда Кубка Гагарина, в котором уступил хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1−4.