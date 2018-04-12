Ряд хоккеистов «Сочи» подадут на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ряд хоккеистов клуба «Сочи» в ближайшие дни подадут заявление в арбитраж КХЛ
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ряд хоккеистов клуба «Сочи» в ближайшие дни подадут заявление в арбитраж КХЛ
«Сочи» под руководством Сергея Зубова в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции, а в
По информации собеседника агентства, на самом деле в «Сочи» задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца. Также «Сочи» не заплатил игрокам премию за выход в
Перебои с выплатой зарплаты и премий хоккеистам и персоналу носят в «Сочи» систематический характер со дня основания клуба. В мае 2015 года группа игроков во главе с
Генеральным спонсором «Сочи» является РЖД, имеющая договорные обязательства перед клубом и Краснодарским краем. Согласно источникам агентства, проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД. «Это взаимодействие идет между РЖД и Краснодарским краем, мы ничего не обещали РЖД, — заявил РИА Новости руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. — Сегодня я говорил с главой города, он сказал, что обязательно свяжется с представителями команды и спонсорами, чтобы ускорить решение сложившейся ситуации».
«Есть соглашение между клубом и хоккеистами, и есть, наверное, соглашение между
Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев от комментария по сложившейся ситуации отказался. «Зачем такие вещи комментировать?» — сказал Воропаев корреспонденту РИА Новости. Телефоны главного тренера Сергей Зубова и менеджера команды Рашида Хабибулина оказались недоступны для звонка.