Ряд хоккеистов «Сочи» подадут на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов

«Сочи» под руководством Сергея Зубова в минувшем регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции, а в плей-офф уступил в первом раунде финскому «Йокериту» (1−4). По ходу сезона не раз появлялись новости о задержках зарплаты в «Сочи», однако 28 марта после совета директоров КХЛ президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что долги среди клубов имеет только владивостокский «Адмирал».

По информации собеседника агентства, на самом деле в «Сочи» задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца. Также «Сочи» не заплатил игрокам премию за выход в плей-офф. В ближайшее время ведущие хоккеисты «Сочи» обратятся в арбитраж КХЛ с требованием выплатить причитающиеся им деньги. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.

Перебои с выплатой зарплаты и премий хоккеистам и персоналу носят в «Сочи» систематический характер со дня основания клуба. В мае 2015 года группа игроков во главе с экс-защитником «Сочи» Никитой Щитовым была готова подать заявление в прокуратуру, так как им не платили зарплату с января по май. В сентябре 2016 года КХЛ замораживала трансферную деятельность «Сочи» из-за долгов по премиальным перед хоккеистами.

Генеральным спонсором «Сочи» является РЖД, имеющая договорные обязательства перед клубом и Краснодарским краем. Согласно источникам агентства, проблемы с финансированием связаны с тем, что клуб не может получить средства от РЖД. «Это взаимодействие идет между РЖД и Краснодарским краем, мы ничего не обещали РЖД, — заявил РИА Новости руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. — Сегодня я говорил с главой города, он сказал, что обязательно свяжется с представителями команды и спонсорами, чтобы ускорить решение сложившейся ситуации».

«Есть соглашение между клубом и хоккеистами, и есть, наверное, соглашение между кем-то и РЖД, — добавил собеседник агентства. — И если с одной стороны оно не выполняется, это не значит, что оно должно как-то перекладываться на плечи игроков и они за что-то должны нести ответственность, за неисполнение каких-то договоренностей. Уж точно ни один документ не говорит о том, что если кто-то перед РЖД не выполнит обязательств, то РЖД не заплатит зарплату хоккеистам. Уверен, что такого договора точно нет. Думаю, в чем-то другом там причина».