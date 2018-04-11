Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Минское «Динамо» может подписать голкипера чешского «Злина» Кашика
Голкипер чешского клуба «Злин» Либор Кашик может пополнить состав минского «Динамо». Об этом сообщает издание Isport.cz.
Голкипер чешского клуба «Злин» Либор Кашик может пополнить состав минского «Динамо». Об этом сообщает издание Isport.cz.
Отмечается, что трансфер может состояться
26-летний Кашик в нынешнем регулярном чемпионате отыграл за «Злин» 51 матч. В среднем он пропускал за один матч 2,47 шайбы при 92,2 процента отражённых бросков.