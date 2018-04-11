Игорь Есмантович: Капризов скоро будет играть

Источник: Советский спорт

В преддверии первого матча президент московского клуба Игорь Есмантович в интервью «Советскому спорту» вспомнил победу над СКА, рассказал о подготовке своей команды. А тему судейства обсуждать отказался категорически.

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— ЦСКА второй раз за три года вышел в финал плей-офф. Оцените этот успех.

— Я не считаю это успехом. Потому что наш клуб ставил и ставит одну и ту же задачу, максимальную — завоевать Кубок Гагарина. Конечно, приятно, что ЦСКА прошел действующего чемпиона России. Но эта серия со СКА — лишь этап к достижению главной цели.

— И все-таки многие болельщики, да и специалисты склонны считать серию против СКА главной в сезоне. А тренер-победитель Вячеслав Быков в интервью «Советскому спорту» без обиняков назвал ее скрытым финалом. Нет ли опасения, что те же мысли сидят в головах игроков ЦСКА, и они не смогут должным образом настроиться на «Ак Барс»?

— Я и сам несколько раз повторял, что мы со СКА играли досрочный финал. Но хоккей — это спорт, который притягивает болельщиков том числе и непредсказуемостью. Поэтому для ЦСКА главный матч сезона — в субботу с «Ак Барсом». Потом — в понедельник, среду, пятницу… Очередная игра в финале — самая важная. Мы настраиваемся на жесточайшую борьбу и понимаем, кто нам противостоит. А противостоит великолепная, отлично обученная команда с сильной вратарской линией, опытнейшим тренерским штабом во главе с Зинэтулой Билялетдиновым, который давно постиг науку побеждать. У него в обойме опытнейшие хоккеисты, прошедшие многолетнюю школу НХЛ, лучший на сегодня бомбардир плей-офф. Так что недооценки соперника наши недоброжелатели не дождутся.

— Как идет подготовка к финалу? Есть ли какие-то внештатные моменты?

— Мой ответ не порадует любителей сенсаций, жареного. Готовимся по намеченному плану. Все идет своим чередом. По графику.

— Болельщики обеспокоены отсутствием в шестом матче серии со СКА лидеров ЦСКА Кирилла Капризова и Мэта Робинсона. В каком они состоянии? Сыграют ли с «Ак Барсом»?

— Хочу успокоить наших болельщиков. Капризов и Робинсон в нормальном состоянии. Они примут участие в ближайших матчах команды.

— «Ак Барс» перед финалом отдыхал и готовился восемь дней, а ЦСКА — пять. Не принесет ли эта разница преимущество победителю Восточной конференции?

— Трудно сказать-оценить. Восемь наших ребят прошли Олимпийские игры, школу психологической нагрузки и разгрузки. Но все они понимают, что для выигрыша Кубка Гагарина надо вытащить из себя все силы, показать мастерство и характер. Выложиться до донышка. Иначе нельзя.

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— Финалисты встречались в регулярном чемпионате дважды и обменялись домашним победами — 3:0 в Москве и 6:4 в Казани. При этом в январском матче на «Татнефть Арене» судьи отменили чистый гол Капризова. Это по горячим следам признал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов на официальном сайте лиги. Случались по ходу последних сезонов и другие странные судейские ошибки в пользу «Ак Барса». Не опасаетесь, что ситуация может повториться в финальной серии?

— Судейские решения и тем более ошибки я не комментирую и не обсуждаю. В лиге есть кому этим заниматься. А что касается матчей в регулярном чемпионате, то никаких выводов по ним делать не стоит. В Москве, напомню, «Ак Барс» вышел без восьми ведущих игроков. Кто-то был травмирован, кому-то дали отдохнуть.

— Перед серией с «Йокеритом» вы заявили, что нет обратной связи между клубом и департаментом судейства лиги. А что сейчас?

— Мы взаимодействуем в рамках регламента. Я же хочу пригласить болельщиков на финал. Вы увидите и насладитесь хоккеем высшего качества.

КАК УКРАЛИ ГОЛ КАПРИЗОВА

Матч 23 января в Казани изобиловал заброшенными шайбами. В середине третьего периода при счете 5:4 в пользу хозяев Капризов реализовал численное преимущество и прервал свою безголевую серию, длившуюся с 29 декабря. Так лишь казалось. Судьи Ержабек и Сидоренко пошли в «кино» и после затяжного «сеанса» взятие ворот отменили. Зафиксировав перед голом игру высоко поднятой клюшкой у Шумакова. Тот, как в теннисе, пытался добить шайбу в ворота, но промахнулся. Люди в полосатых рубашках обнаружили, что клюшка армейца взлетела выше перекладины. Но правила гласят: в таких ситуациях ориентир — плечо игрока. Что подтвердил главный арбитр КХЛ Анисимов.

Справедливости ради отметим, что в московском матче 17 ноября 2017 года Кузьменко забросил вторую шайбу после контакта своего партнера Светлакова с вратарем Гариповым. Наставник «Ак Барса» Билялетдинов почему-то не стал брать челлендж. А если б такой возможностью воспользовался, то, по мнению Анисимова, гол отменили бы.