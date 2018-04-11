Воробьев сохранил пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо»
ТАСС, 11 апреля. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Воробьев продолжит работу в команде. Об этом сообщает
ТАСС, 11 апреля. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Воробьев продолжит работу в команде. Об этом сообщает
Решение об этом было принято на заседании совета директоров хоккейного клуба.
«Совет директоров заслушал отчет главного тренера клуба Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены», — говорится в сообщении.
Воробьев возглавил команду перед сезоном-2017/18. В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, впервые в истории не попав в