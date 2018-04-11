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14:43 (мск), источник: ТАСС

Воробьев сохранил пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо»

ТАСС, 11 апреля. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Воробьев продолжит работу в команде. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Решение об этом было принято на заседании совета директоров хоккейного клуба.

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«Совет директоров заслушал отчет главного тренера клуба Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены», — говорится в сообщении.

Воробьев возглавил команду перед сезоном-2017/18. В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, впервые в истории не попав в плей-офф.

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