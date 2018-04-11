Воробьев сохранил пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо»

Решение об этом было принято на заседании совета директоров хоккейного клуба.

«Совет директоров заслушал отчет главного тренера клуба Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены», — говорится в сообщении.