Николай Цулыгин возглавил клуб КХЛ «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

«Известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин назначен главным тренером ХК “Салават Юлаев”. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один», — сказали в клубе.

Цулыгин родился в Уфе, играл на позиции защитника. Выступал в ряде клубов России, в сезоне-1996/97 провел 22 матча в Национальной хоккейной лиге — за «Анахайм». В составе московского «Динамо» стал чемпионом России (2005). Начал тренерскую карьеру в 2012 году, возглавив юниорскую команду «Салавата Юлаева» (игроки не старше 16 лет), на следующий сезон стал главным тренером команды не старше 17 лет.

В 2015 году специалист стал ассистентом главного тренера уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар». В 2017 году Цулыгин был назначен ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда. 4 апреля уфимский клуб и финский специалист расторгли контракт, который был рассчитан еще на один год, по обоюдному согласию.