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14:34 (мск), источник: ТАСС

Николай Цулыгин возглавил клуб КХЛ «Салават Юлаев»

УФА, 11 апреля. /ТАСС/. Николай Цулыгин назначен на пост главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом ТАСС сообщили в клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин назначен главным тренером ХК “Салават Юлаев”. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один», — сказали в клубе.

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Цулыгин родился в Уфе, играл на позиции защитника. Выступал в ряде клубов России, в сезоне-1996/97 провел 22 матча в Национальной хоккейной лиге — за «Анахайм». В составе московского «Динамо» стал чемпионом России (2005). Начал тренерскую карьеру в 2012 году, возглавив юниорскую команду «Салавата Юлаева» (игроки не старше 16 лет), на следующий сезон стал главным тренером команды не старше 17 лет.

В 2015 году специалист стал ассистентом главного тренера уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар». В 2017 году Цулыгин был назначен ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда. 4 апреля уфимский клуб и финский специалист расторгли контракт, который был рассчитан еще на один год, по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне уфимский клуб выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» победил в серии омский «Авангард» (4−3), а в четвертьфинале уступил челябинскому «Трактору» (3−4).

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