Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности.
Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности.
ЧТО ИЗВЕСТНО
По информации «СЭ», главный тренер СКА Олег Знарок покидает свой пост. В следующем сезоне командой из
При этом существует вероятность, что Знарок не повезет сборную России на чемпионат мира в Дании в мае. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
КАК ДАВНО ЗНАРОК В СКА
Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В
КАК ДАВНО ЗНАРОК В СБОРНОЙ
Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским «Динамо» Знарок принял весной 2014 года после Олимпийских игр в Сочи. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.
СООБЩЕНИЕ СКА
«Напоминаем, контракты членов тренерского штаба СКА с клубом действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА», — сообщила в клубном Твиттере
ЧТО ГОВОРИТ ПОМОЩНИК ЗНАРКА
Тренер СКА Харийс Витолиньш ответил на звонок корреспондента «СЭ» Игоря ЕРОНКО.
— Вы и Олег Знарок покидаете СКА? — вопрос ассистенту Знарка.
— Я не знаю. Мы только позавчера сезон закончили. Я сам ничего не понимаю, — ответил Витолиньш.
ЧТО ГОВОРИТ ВОРОБЬЕВ
Илья Воробьев на тренировке олимпийской сборной в Новогорске отказался от комментариев по поводу назначения главным тренером СКА в следующем сезоне. При этом он поблагодарил за поздравление с этой новостью спецкора «СЭ» Алексея ШЕВЧЕНКО, а затем просто улыбался и молчал.
С 2016 года специалист входит в тренерский штаб Знарка в сборной России.
ЧТО ГОВОРИТ ЖАМНОВ
Главный скаут сборной России Алексей Жамнов также ответил на звонок корреспондента «СЭ» Игоря ЕРОНКО.
— Правда ли, что Знарок может вслед за СКА уйти из сборной?
— Мне на этот счет ничего не известно.