Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ИЗВЕСТНО

По информации «СЭ», главный тренер СКА Олег Знарок покидает свой пост. В следующем сезоне командой из Санкт-Петербурга будет руководить Илья Воробьев.

При этом существует вероятность, что Знарок не повезет сборную России на чемпионат мира в Дании в мае. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

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КАК ДАВНО ЗНАРОК В СКА

Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В плей-офф КХЛ-2017/18 питерская команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции — 2−4.

КАК ДАВНО ЗНАРОК В СБОРНОЙ

Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским «Динамо» Знарок принял весной 2014 года после Олимпийских игр в Сочи. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.

СООБЩЕНИЕ СКА

«Напоминаем, контракты членов тренерского штаба СКА с клубом действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА», — сообщила в клубном Твиттере пресс-служба невского клуба.

ЧТО ГОВОРИТ ПОМОЩНИК ЗНАРКА

Тренер СКА Харийс Витолиньш ответил на звонок корреспондента «СЭ» Игоря ЕРОНКО.

— Вы и Олег Знарок покидаете СКА? — вопрос ассистенту Знарка.

— Я не знаю. Мы только позавчера сезон закончили. Я сам ничего не понимаю, — ответил Витолиньш.

ЧТО ГОВОРИТ ВОРОБЬЕВ

Илья Воробьев на тренировке олимпийской сборной в Новогорске отказался от комментариев по поводу назначения главным тренером СКА в следующем сезоне. При этом он поблагодарил за поздравление с этой новостью спецкора «СЭ» Алексея ШЕВЧЕНКО, а затем просто улыбался и молчал.

Воробьев был уволен из магнитогорского «Металлурга» по ходу регулярного чемпионата-2017/18. 43-летний специалист, бывший помощник Майка Кинэна выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина, второй (в 2016-м) — в качестве главного тренера.

С 2016 года специалист входит в тренерский штаб Знарка в сборной России.

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ЧТО ГОВОРИТ ЖАМНОВ

Главный скаут сборной России Алексей Жамнов также ответил на звонок корреспондента «СЭ» Игоря ЕРОНКО.

— Правда ли, что Знарок может вслед за СКА уйти из сборной?