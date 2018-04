Ковальчук уезжает в «Рейнджерс»: сколько еще звезд покинет СКА?

Сезон 2017/18 завершился для СКА на стадии финала Западной конференции – петербуржцы со счетом 2:4 в серии уступили ЦСКА. Коллекция СКА по ходу сезона пополнилась несколькими трофеями: наша команда в августе выиграла Кубок Открытия, по итогам регулярного чемпионата стала обладателем Кубка Континента, а по итогам всего хоккейного года завоевала бронзовые медали чемпионата страны. 15 хоккеистов, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, представители тренерского штаба во главе с Олегом Знарком и семь членов персонала СКА внесли весомый вклад в победу сборной России на Олимпийских играх. СКА вернул себе звание самой посещаемой команды КХЛ и занял по этому показателю второе место в Европе. Мы благодарим всех, кто на протяжении сезона поддерживал команду в Ледовом дворце, на выездных матчах и у экранов телевизоров – где бы наша команда ни играла, верные болельщики из Петербурга и других городов нашей страны всегда были рядом. ХК СКА выражает благодарность каждому игроку, тренерскому штабу, персоналу и сотрудникам офиса за плодотворную работу в течение сезона. ХК СКА желает «Ак Барсу» и ЦСКА удачи в финальной серии за Кубок Гагарина. Напоминаем, что хоккейный сезон в Петербурге продолжается: «СКА-Нева» впервые в истории сыграет в финале ВХЛ, а «СКА-1946» во второй раз вышел в финал МХЛ. Увидимся на трибунах! ❤️? #hcSKA #СемьяСКА

