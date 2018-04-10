Ковальчук уезжает в «Рейнджерс»: сколько еще звезд покинет СКА?

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ЛИДЕРЫ УХОДЯТ. ПЕРВЫЙ — КОВАЛЬЧУК

Вылет СКА из плей-офф для кого-то на берегах Невы стал драмой и, не исключено, даже трагедией. Поражение приблизило петербургский суперклуб к неизбежному — в своем нынешнем виде он не сохранится. Относительно будущего не стоит волноваться. Внушительное финансирование у СКА остается — задачи по-прежнему будут ставиться максимальные. Однако самая мощная за десять лет существования КХЛ команда стала достоянием истории.

За последние два года армейцы достигли очень многого. Кубок Гагарина, уникальная победная серия из 20 матчей в чемпионате, рекордное в плане очков выступление в регулярке — этого у СКА никто не отнимет. Но даже самая успешная команда рано или поздно проходит свой пик и ей приходится начинать перестройку. Она будет масштабной.

Почти все главные действующие лица покинут клуб в ближайшее время. Первый на очереди — Илья Ковальчук. Он сразу после шестой игры заявил, что уезжает в НХЛ. По информации «СЭ», форвард достиг предварительной договоренности с «Рейнджерс».

Собирается еще раз попробовать закрепиться в сильнейшей лиге мира вратарь Микко Коскинен. Это уже не тот слегка неотесанный и местами неуклюжий гигант, приехавший несколько лет назад в «Сибирь». Интерес к финну в НХЛ есть, наиболее логичным кажется вариант с возвращением в «Айлендерс», где вратарский вопрос в этом сезоне стоял очень остро.

На обратном пути защитника Вячеслава Войнова в «Лос-Анджелес», вероятно, стоят какие-то юридические тонкости, связанные с приснопамятным делом относительно рукоприкладства в отношении собственной супруги. Но это уже не проблема СКА, где челябинец, как утверждают несколько источников, не останется. Значит, его в КХЛ не будет — не в «Трактор» же он поедет! — и НХЛ никуда от него не денется.

Об уходе Павла Дацюка в хоккейных кулуарах заявляют как о деле решенном. Ветеран планирует еще сезон отыграть в родном Екатеринбурге, а затем с большой долей вероятности займет один из руководящих постов в «Автомобилисте». Говорят, что с Дацюком уже сейчас, когда еще шел регулярный чемпионат, представители уральского клуба проводили постоянные консультации. В том числе и по кандидатурам главного тренера. Вероятно, в следующем сезоне мы можем столкнуться с уникальной ситуацией.

В составе «Автомобилиста» будет выходить на лед играющий вице-президент или играющий помощник генерального менеджера клуба. Кому как нравится. В этой конфигурации нет ничего странного или смешного. Такой авторитетный и уважаемый всеми человек, как Дацюк, обязан иметь право голоса. По тому же маршруту с большой долей вероятности проследует и Вадим Шипачев.

После несостоявшегося ангажемента Сергея Мозякина, который продлил контракт с «Магниткой», в Екатеринбурге переключили внимание на другую звезду КХЛ. Известно, что своенравного Шипачева недолюбливает руководство СКА. Слова президента клуба Геннадия Тимченко после того, как форвард вернулся из неудачного вояжа в «Вегас», еще свежи в памяти. Правда, в итоге центрфорвард на Олимпиаду съездил, пусть и провел ее по большей части в запасе. Обеспокоенный большими потерями менеджмент петербургского клуба и сейчас может проявить гибкость, сделать предложение, от которого нельзя отказаться, и сохранит в своих рядах игрока. Однако сам Шипачев по состоянию на сегодняшний момент оставаться в СКА желанием не горит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhWeireHsuF/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhWeireHsuF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сезон 2017/18 завершился для СКА на стадии финала Западной конференции – петербуржцы со счетом 2:4 в серии уступили ЦСКА. Коллекция СКА по ходу сезона пополнилась несколькими трофеями: наша команда в августе выиграла Кубок Открытия, по итогам регулярного чемпионата стала обладателем Кубка Континента, а по итогам всего хоккейного года завоевала бронзовые медали чемпионата страны. 15 хоккеистов, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, представители тренерского штаба во главе с Олегом Знарком и семь членов персонала СКА внесли весомый вклад в победу сборной России на Олимпийских играх. СКА вернул себе звание самой посещаемой команды КХЛ и занял по этому показателю второе место в Европе. Мы благодарим всех, кто на протяжении сезона поддерживал команду в Ледовом дворце, на выездных матчах и у экранов телевизоров – где бы наша команда ни играла, верные болельщики из Петербурга и других городов нашей страны всегда были рядом. ХК СКА выражает благодарность каждому игроку, тренерскому штабу, персоналу и сотрудникам офиса за плодотворную работу в течение сезона. ХК СКА желает «Ак Барсу» и ЦСКА удачи в финальной серии за Кубок Гагарина. Напоминаем, что хоккейный сезон в Петербурге продолжается: «СКА-Нева» впервые в истории сыграет в финале ВХЛ, а «СКА-1946» во второй раз вышел в финал МХЛ. Увидимся на трибунах! ❤️? #hcSKA #СемьяСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/hcska/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб СКА</a> (@hcska) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-09T13:22:25+00:00">Apr 9, 2018 at 6:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КТО ЗАМЕНИТ ЗВЕЗД СКА?

Патрик Торесен, скорее всего, вернется в Норвегию. Андреем Зубаревым интересуется его родной «Салават Юлаев». Виктор Тихонов интересен нескольким клубам, где ему дадут больше игрового времени. А вот Антону Белову и Сергею Плотникову планируют предложить в СКА новые контракты.

Даже если остальные игроки, которые станут 1 мая свободными агентами, например, Патрик Херсли и Сергей Широков, останутся в Санкт-Петербурге, то восполнить разом все потери невозможно. Даже клубу, который имеет серьезные финансовые возможности. От агрессивной трансферной политики в Санкт-Петербурге не откажутся и в дальнейшем. Но рынок игроков в КХЛ уже вычищен парой армейских «олигархов».

В прошлом году ЦСКА выиграл конкуренцию за Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Кирилла Капризова. Заодно и Константина Окулова прихватил. Не беда, что его весь сезон в Москве зажимали. Главное, что конкуренту не достался. Сейчас как минимум пара человек из этого списка обновленному СКА всерьез пригодилась бы.

Вытащить кого-то из «Ак Барса» нереально. Там тоже могут выдавать щедрые контракты своим ведущим игрокам. В остальных клубах фигур, способных сразу, уже в следующем сезоне, усилить СКА, ограниченное количество. Да, уже достигнуты договоренности о переходе лучших бомбардиров «Северстали» и «Авангарда», о чем ранее уже сообщал «СЭ».

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Дмитрий Кагарлицкий и Илья Михеев по российским меркам топ-игроки, и эти трансферы могут стать самым громким событием межсезонья. Однако в сравнении с уходящими Ковальчуком, Дацюком, Войновым и, скорее всего, Коскиненом и Шипачевым даже такие переходы смотрятся скромно. Возможно, в Санкт-Петербурге обратят внимание на звезду «Барыса» и одного из лучших снайперов КХЛ Найджела Доуса. Он — свободный агент, и в свои 33 года по-прежнему находится на пике возможностей и вполне способен заменить Ковальчука, если говорить только о заброшенных шайбах.

За океаном свободных звезд с российским паспортом нет. Истекает контракт у Владислава Наместникова из «Рейнджерс», который станет ограниченно свободным агентом. Но он не тянет на фигуру, вокруг которой можно строить первое звено. При всех своих достоинствах это игрок комплиментарного плана, дополняющий лидеров. К тому же Наместников родился и большую часть жизни провел в Северной Америке. По менталитету он больше похож на американца, чем на русского, поэтому срываться в КХЛ после своего лучшего сезона в карьере почти наверняка не станет.

В таких условиях велика вероятность, что СКА вынужденно придется пойти по более долгому, но вполне симпатичному пути. Брать игроков на вырост и доводить их до ума. Пример того же Никиты Гусева очень показателен. Российский рынок полностью охвачен. Но в Северной Америке есть достаточное количество игроков в хорошем возрасте, у которых не все складывается в НХЛ. Права на Наиля Якупова, Никиту Сошникова, Ярослава Дыбленко принадлежат петербургскому клубу. Не надо быть библейским пророком, чтобы предположить появление кого-то из них, а то и пары, если не тройки, в СКА в ближайшее межсезонье.

Кроме них, существуют варианты с Николаем Голдобиным, Антоном Слепышевым, Владиславом Каменевым, Яковым Трениным. При известном желании на них можно получить права, потом заключить контракты и в дальнейшем сделать с ними то, что удалось с Дадоновым. Тот поиграл в Донецке, а затем в СКА прогрессировал так бурно, что снова вернулся во «Флориду», где с ходу закрепился в первом звене. Постоянная подпитка перспективными игроками необходима и еще по одной причине. НХЛ по-прежнему в глазах многих выглядит землей обетованной, через год туда точно собираются Гусев, Николай Прохоркин и Владислав Гавриков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUctCfgERu/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhUctCfgERu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо за ещё одно #АрмейскоеДерби, которое стало историей!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/khl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> КХЛ</a> (@khl) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T18:27:53+00:00">Apr 8, 2018 at 11:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ТРЕНЕРСКАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Вот здесь встает еще один немаловажный вопрос. Кто будет тренировать команду? Позиции Олега Знарка в клубе не самые прочные. Однако единого и категоричного мнения относительно будущего этого специалиста нет. Сам тренер совсем не лукавил, когда после шестого матча серии с ЦСКА говорил о том, что ничего не знает.

В то же время Знарок желания работать на высшем уровне не утратил. Сажать картошку и разводить кроликов в загородной резиденции, как обычный пенсионер, он едва ли готов. При этом у СКА нет большого выбора. Идти снова всем миром на поклон к Вячеславу Быкову? Сомнительно. Есть Илья Воробьев, чья договоренность с «Авангардом» на сегодня не более, чем протокол о намерениях, а не зафиксированный всеми печатями документ. Но и вариант с ним не кажется бесспорным.

Руководство СКА хранит молчание. Это свидетельствует о том, что там еще ни с чем не определились. Серьезных альтернатив Знарку почти нет, чтобы его легко отпускать. Больше ясности в данном плане относительно сборной России. По информации «СЭ», первые лица нашего хоккея — Аркадий Ротенберг и Владислав Третьяк склоняются к тому, чтобы сохранить Знарка в национальной команде еще на один цикл.

Кандидатура главного тренера сборной в России всегда связана с политическим моментом. В этом плане к Знарку претензий нет. Он ежегодно приезжает с медалями чемпионатов мира, добыл олимпийское золото. Серьезных причин расставаться на самом верху не видят. Ситуация сейчас отличается в корне от того, что было раньше. После неудач Быкова имелся вариант с Билялетдиновым. Олимпийский провал в Сочи? Обидно, но незаменимых нет, поскольку есть Знарок.

И он в 2014 году, и Билялетдинов в 2011-м, воспринимались как фигуры с большой буквы, если не лучшие в своем ремесле. Но есть ли такие люди сейчас? Воробьев, Квартальнов, Никитин, наверное, Гатиятулин и Юрзинов-младший. Каждый из них подходит фраза героини Нонны Мордюковой из старого советского фильма. «Мужик ты хороший, но не орел».

У нас часто принято поддаваться эмоциям, поэтому безмедальный или триумфальный чемпионат мира способен перевернуть все конструкции. Быть может, определенность ранее второй половины мая не появится. Нынешнее межсезонье для СКА обещает быть долгим и насыщенным. ​.