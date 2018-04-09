Борис Майоров: Знарку надо выбрать — клуб или сборная?
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о главных интригах предстоящего финала Кубка Гагарина и будущем Олега Знарка.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о главных интригах предстоящего финала Кубка Гагарина и будущем Олега Знарка.
— «Ак Барс» закончил серию на несколько дней раньше, чем ЦСКА. Победил в ней уверенно — 4−0. И теперь начнет финал в Казани. Даст ли это дополнительное преимущество команде Зинэтулы Билялетдинова?
— Не думаю, что у казанцев есть большие плюсы
То, что армейцы начнут серию на выезде, проблемой для них тоже не станет. Питерцы серию с ними тоже дома начинали и что? ЦСКА выиграл первый матч, чужими площадками
Я, кстати, обратил внимание на то, что в полуфинале москвичи поменяли структуру своей игры. Они уже так бездумно не атакуют. Игроки ЦСКА очень активны при потере шайбы. Но при этом постоянно оглядываются назад — как бы не пропустить контратаку! Что касается действий в своей зоне — команда вообще выглядит очень надежно.
Опыта у Билялетдинова конечно больше. Но разве тренерский опыт сможет заменить мастерство игроков? Никитин тоже не лыком шит! У него солидный опыт самостоятельной работы. Опять же вспомним Знарка. Вот уж у кого опыта побеждать в Кубке Гагарина было больше всех.
— Несколько игроков ЦСКА уже переболели свинкой по ходу нынешнего
— Увы, 30 человек хоккейной команды — это своего рода группа в детском саду. В том смысле, что они много время проводят вместе. И, если
Конечно, жутко обидно, что такая эпидемия случилась у ЦСКА именно в
Я думаю, что спасение и, если хотите, сила армейцев в том, что у них по ходу сезона была постоянная ротация состава. Многие считали это минусом москвичей. Но вот сейчас привычка тасовать звенья, не снижая их боеспособности, может им здорово помочь.
В конце концов выиграл же ЦСКА решающий матч у СКА без Капризова и Робинсона. При этом вытащил игру с 0:2. А ведь их не зря называют лидерами команды! Хотя Кирилл и немного забивал в последних матчах, но
У «Ак Барса», кстати, возможности такой ротации нет. Там каждый ключевой игрок — серьезная потеря.
— Чуть ли не главным героем Западного финала стал голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Вернувшись в строй из глубокого запаса он не пропустил ни одной шайбы в двух последних матчах! Кому армейцам доверить ворота в финале — вновь шведу или своему основному голкиперу Илье Сорокину?
— Пусть над этим очень сложным вопросом ломают голову тренеры ЦСКА. В этом сезоне мы все действительно привыкли, что ворота армейцев защищает Сорокин и делает это очень надежно. Не случайно же его совсем недавно признали лучшим вратарем марта. А тут вдруг
Команда привыкла к Сорокину? Не думаю, что у всех игроков ЦСКА сейчас единое мнение на этот счет. Наверняка
— Олег Знарок после поражения в полуфинале заявил, что пока ничего не может сказать по поводу своего будущего в СКА. Стоит ли ему взять паузу в работе после тяжелейшего олимпийского сезона?
— О паузе Знарку в любом случае пока рано думать. У него контракт с ФХР, согласно которому он должен подготовить нашу национальную команду к чемпионату мира и постараться с ней там выступить как можно лучше.
Поэтому, как для тренера сборной России, для него даже лучше, что СКА выбыл из
А вот свою судьбу он должен решать сам. Понятно, что
Я скажу, что режим совмещения работы в СКА и сборной России все же очень тяжелый. Думаю, что тренер должен выбрать
Питерскому клубу предстоит обновление состава. А на нашем рынке игроков для замены таких мастеров, как Ковальчук и Дацюк, не видно. Даже с учетом админресурса, которым обладает СКА, сохранить силу команды будет непросто. Армейский клуб уже не будет столь мощным.
И