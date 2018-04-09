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19:32 (мск), источник: Советский спорт

Борис Майоров: Знарку надо выбрать — клуб или сборная?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о главных интригах предстоящего финала Кубка Гагарина и будущем Олега Знарка.

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29
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— «Ак Барс» закончил серию на несколько дней раньше, чем ЦСКА. Победил в ней уверенно — 4−0. И теперь начнет финал в Казани. Даст ли это дополнительное преимущество команде Зинэтулы Билялетдинова?

— Не думаю, что у казанцев есть большие плюсы из-за более раннего окончания полуфинала, — считает Борис Майоров. — Ведь у ЦСКА сейчас будет без малого неделя на то, чтобы привести себя в форму и восстановиться. Этого более чем достаточно, чтобы подготовить команду к 14 апреля во всеоружии.

То, что армейцы начнут серию на выезде, проблемой для них тоже не станет. Питерцы серию с ними тоже дома начинали и что? ЦСКА выиграл первый матч, чужими площадками красно-синих не напугаешь.

Я, кстати, обратил внимание на то, что в полуфинале москвичи поменяли структуру своей игры. Они уже так бездумно не атакуют. Игроки ЦСКА очень активны при потере шайбы. Но при этом постоянно оглядываются назад — как бы не пропустить контратаку! Что касается действий в своей зоне — команда вообще выглядит очень надежно.

Опыта у Билялетдинова конечно больше. Но разве тренерский опыт сможет заменить мастерство игроков? Никитин тоже не лыком шит! У него солидный опыт самостоятельной работы. Опять же вспомним Знарка. Вот уж у кого опыта побеждать в Кубке Гагарина было больше всех.

— Несколько игроков ЦСКА уже переболели свинкой по ходу нынешнего плей-офф. Но эпидемия, похоже, не идет на спад. Есть подозрение, что именно из-за нее шестой матч со СКА пропустили форвард Кирилл Капризов и защитник Мэтт Робинсон. Насколько болезнь ослабит московских армейцев в финале?

— Увы, 30 человек хоккейной команды — это своего рода группа в детском саду. В том смысле, что они много время проводят вместе. И, если кто-то поймал вирус, велика вероятность, что он потом перескочит и на товарищей. Такое в хоккее случается частенько. Пройти весь сезон без заболеваний — редкий случай.

Конечно, жутко обидно, что такая эпидемия случилась у ЦСКА именно в плей-офф и в самых ответственных матчах. У тренера сразу начинает голова болеть — как перестроить состав. Но к этому надо относиться стойко и философски — с любой командой такое может случиться!

Я думаю, что спасение и, если хотите, сила армейцев в том, что у них по ходу сезона была постоянная ротация состава. Многие считали это минусом москвичей. Но вот сейчас привычка тасовать звенья, не снижая их боеспособности, может им здорово помочь.

В конце концов выиграл же ЦСКА решающий матч у СКА без Капризова и Робинсона. При этом вытащил игру с 0:2. А ведь их не зря называют лидерами команды! Хотя Кирилл и немного забивал в последних матчах, но напряжение-то у ворот создавал. Но армейцы доказали, что могут добиваться успеха даже без этих признанных лидеров.

У «Ак Барса», кстати, возможности такой ротации нет. Там каждый ключевой игрок — серьезная потеря.

— Чуть ли не главным героем Западного финала стал голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Вернувшись в строй из глубокого запаса он не пропустил ни одной шайбы в двух последних матчах! Кому армейцам доверить ворота в финале — вновь шведу или своему основному голкиперу Илье Сорокину?

— Пусть над этим очень сложным вопросом ломают голову тренеры ЦСКА. В этом сезоне мы все действительно привыкли, что ворота армейцев защищает Сорокин и делает это очень надежно. Не случайно же его совсем недавно признали лучшим вратарем марта. А тут вдруг палочкой-выручалочкой в битвах со СКА стал Юханссон! Вообще, наблюдая за игрой Ларса в полуфинале я удивлялся — почему такой вратарь большую часть сезона просидел на лавке? Вот в чем загадка.

Команда привыкла к Сорокину? Не думаю, что у всех игроков ЦСКА сейчас единое мнение на этот счет. Наверняка кто-то сейчас за Юханссона, а кто-то за Сорокина. Тренеры, кстати, должны учитывать и их мнения.

— Олег Знарок после поражения в полуфинале заявил, что пока ничего не может сказать по поводу своего будущего в СКА. Стоит ли ему взять паузу в работе после тяжелейшего олимпийского сезона?

— О паузе Знарку в любом случае пока рано думать. У него контракт с ФХР, согласно которому он должен подготовить нашу национальную команду к чемпионату мира и постараться с ней там выступить как можно лучше.

Поэтому, как для тренера сборной России, для него даже лучше, что СКА выбыл из плей-офф. Теперь у Олега Валерьевича будет время и психологию свою привести в порядок. И просто физически немного отдохнуть. Ведь понятно, что он очень устал.

А вот свою судьбу он должен решать сам. Понятно, что какой-то перерыв в работе напрашивается. Но, с другой стороны, от работы в сборной можно отказаться. А вот будет ли в жизни еще один шанс вернуться на ее уровень — большой вопрос.

Я скажу, что режим совмещения работы в СКА и сборной России все же очень тяжелый. Думаю, что тренер должен выбрать что-то одно. Сборная и СКА сейчас неразделимы? Не уверен, что это долго будет продолжаться.

Питерскому клубу предстоит обновление состава. А на нашем рынке игроков для замены таких мастеров, как Ковальчук и Дацюк, не видно. Даже с учетом админресурса, которым обладает СКА, сохранить силу команды будет непросто. Армейский клуб уже не будет столь мощным.

И из-за этого тренеру будет очень непросто совмещать работу и в клубе, и в сборной. Слишком много надо будет решать важных, но не совпадающих друг с другом задач.

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