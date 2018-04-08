Новый король ЦСКА: кто оставил СКА без финала Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Здорово, когда человек способен в одночасье перевернуть мнение о себе, причём в положительную сторону. Когда способен удивить, заставить кричать от восторга. Сегодня это удалось сделать Ларсу Юханссону. Шведский вратарь, номинально второй голкипер ЦСКА, принёс своей команде победу и выход в финал Кубка Гагарина. Ни один олимпийский чемпион не смог его пробить в плей-офф.

Когда 3 июля 2017 года на официальном сайте ЦСКА появилась новость о подписании контракта с голкипером из системы «Чикаго», никто особенно не обратил на это внимания. Просто в этот же день «армейцы» на три года продлили соглашение с Ильёй Сорокиным, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в команде. Ларсу же была заготовлена роль второго номера.

Но первый звоночек прозвенел в сентябре, когда Сорокина впервые за три года заменили в матче с «Адмиралом». Потом, по ходу сезона, Илья смотрелся здорово, а в первых раундах плей-офф вообще был восхитителен, практически непробиваем. В регулярном чемпионате Юханссон провёл 21 матч и стал четвёртым в лиге про проценту отражённых бросков (93,8) — чуть лучше, чем у его конкурента (у Сорокина 93,1%). К Ларсу было мало вопросов по игре, а ведь без игровой практики тяжело держать себя в тонусе, особенно вратарю. Но шведу не привыкать к жёсткой конкуренции. У него так было всегда.

«Я на 10 лет старше Сорокина, но мне есть чему у него поучиться. В его возрасте я играл во второй шведской лиге», — рассказывал Ларс. Родился он в крошечном городе Авеста, в 130 километрах к северо-западу от Стокгольма. Там в семь лет пришёл на каток и начал заниматься хоккеем. До 26 лет Юханссон выступал в клубах второй и третьей лиг Швеции. Никто не называл его наследником короля Лундквиста и не предрекал светлого будущего.



«Моим кумиром был Гашек, но, когда я подрос, мне стал нравиться Хенрик Лундквист. Было интересно оказаться в его бывшей команде “Фрёлунде”, играть с его братом. Мне даже посчастливилось летом тренироваться с ним», — говорил 30-летний голкипер.



Во «Фрёлунду» Ларс попал в 2013 году и провёл там три сезона. Ему постоянно приходилось соперничать за место в воротах сначала с Фернстрёмом, а затем и с Густафссоном. Юханссон никогда не был безоговорочным первым номером.

Два года назад он захотел попробовать себя в Америке.



«Я мечтал о том, чтобы однажды сыграть в НХЛ. К сожалению, всё пошло не так. Но по крайней мере я попробовал. Играл в Швеции давно и хотел испытать что-то новое. Я вырос как человек, увидел другой мир», — признавался хоккеист.

Оказавшись в системе «Чикаго», Ларс так и не получил возможности сыграть за «Блэкхоукс» и выступал в АХЛ. Да и в «Рокфорд Айсхогс» не всё шло гладко — он сыграл лишь 39 матчей и в среднем пропускал около трёх шайб за встречу. Предложение от ЦСКА, откуда как раз ушёл его соотечественник Виктор Фаст, пришлось как нельзя кстати.

Главным недостатком Юханссона всегда считались его габариты. 185 сантиметров — не много для вратаря. Сравните хотя бы с двухметровой махиной по имени Микко Коскинен. Поэтому шведу приходится всегда играть агрессивно, постоянно вылезать за вратарскую, чтобы компенсировать то, чего природа не дала. При этом он здорово читает игру и своевременно выходит за «краску», не оставляя «дырок». И чтобы его пробить, один из игроков соперника должен всегда находиться на пятаке. У СКА с этим были проблемы. В финале Западной конференции петербуржцы не смогли пробить Ларса, который отразил 74 броска за три встречи. Его ворота были словно заколдованы. И даже волшебник Дацюк не расколдовал их. Мощные броски Херсли от синей тоже не работали. Снайпер Ковальчук был бессилен.