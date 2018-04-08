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22:57 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук назвал победу ЦСКА в серии со СКА заслуженной

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Победа хоккеистов московского ЦСКА над СКА в полуфинале Кубка Гагарина является заслуженной. Такое мнение журналистам высказал нападающий петербургской команды Илья Ковальчук.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в шестом матче серии выиграл дома у СКА в овертайме со счетом 3:2 (4−2 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.

«У нас было много моментов, чтобы забить еще, помимо двух голов. В третьем периоде, кажется, вообще один бросок был по нашим воротам. Но они молодцы, сравняли счет. Хочется их поздравить — эта победа заслуженная, и неважно у кого было преимущество», — сказал Ковальчук.

«Мы не использовали, то что играли большинстве — они выстояли, ловили шайбу на себя и заслуженно победили», — добавил он.

Ковальчук не стал связывать неудачу СКА с победой на Олимпиаде в феврале в Пхёнчхане. 15 игроков из СКА участвовали в олимпийском турнире.

«Олимпиада закончилась 1,5 месяца, у нас были и силы, и эмоции. Как перед такой армией фанатов можно играть по- другому? Нам чуть не везло, у них здорово сыграл вратарь, поэтому некого упрекнуть в раздевалке», — сказал форвард.

ЦСКА 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
СКА
8.04.2018, 17:00 Зрители: 5216 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев 01:33
Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков) 04:09
05:22 Михаил Пашнин
Евгений Кетов 05:22
11:30 Владимир Жарков
Виктор Тихонов 11:30
12:30 Сергей Андронов
Евгений Кетов 18:54
2-й период
25:38 Артем Сергеев
Ярно Коскиранта 28:11
35:19 Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
Патрик Торесен 37:08
3-й период
48:29 Алексей Марченко
52:33 Никита Нестеров
56:23 Михаил Григоренко (А. Попов)
Овертайм
63:15 Алексей Марченко
69:35 Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
Статистика
14 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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