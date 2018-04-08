Ковальчук назвал победу ЦСКА в серии со СКА заслуженной

ЦСКА в шестом матче серии выиграл дома у СКА в овертайме со счетом 3:2 (4−2 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.
«У нас было много моментов, чтобы забить еще, помимо двух голов. В третьем периоде, кажется, вообще один бросок был по нашим воротам. Но они молодцы, сравняли счет. Хочется их поздравить — эта победа заслуженная, и неважно у кого было преимущество», — сказал Ковальчук.
«Мы не использовали, то что играли большинстве — они выстояли, ловили шайбу на себя и заслуженно победили», — добавил он.
Ковальчук не стал связывать неудачу СКА с победой на Олимпиаде в феврале в Пхёнчхане. 15 игроков из СКА участвовали в олимпийском турнире.
«Олимпиада закончилась 1,5 месяца, у нас были и силы, и эмоции. Как перед такой армией фанатов можно играть по- другому? Нам чуть не везло, у них здорово сыграл вратарь, поэтому некого упрекнуть в раздевалке», — сказал форвард.