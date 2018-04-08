Ковальчук назвал победу ЦСКА в серии со СКА заслуженной

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ЦСКА в шестом матче серии выиграл дома у СКА в овертайме со счетом 3:2 (4−2 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.

«У нас было много моментов, чтобы забить еще, помимо двух голов. В третьем периоде, кажется, вообще один бросок был по нашим воротам. Но они молодцы, сравняли счет. Хочется их поздравить — эта победа заслуженная, и неважно у кого было преимущество», — сказал Ковальчук.

«Мы не использовали, то что играли большинстве — они выстояли, ловили шайбу на себя и заслуженно победили», — добавил он.

Ковальчук не стал связывать неудачу СКА с победой на Олимпиаде в феврале в Пхёнчхане. 15 игроков из СКА участвовали в олимпийском турнире.