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22:59 (мск), источник: ТАСС

Капитан СКА Дацюк посетовал на плохую реализацию моментов в шестом матче с ЦСКА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Плохая реализация собственных моментов стала главной причиной поражения санкт-петербургского СКА от хоккеистов московского ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан петербургского клуба Павел Дацюк.

Источник: ИТАР-ТАСС

Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2, при этом по ходу матча столичный клуб уступал 0:2. ЦСКА выиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина у СКА со счетом 4−2 и вышел в финал турнира. Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

«Слова тренеров, сказанные в раздевалке, только там и останутся. Могу сказать, что главной проблемой была реализация, ведь мы создали много моментов, но мало реализовали, а соперники свое забили. Мы допускали какие-то ошибки, ненужные голы нас подвели, но так и складывается плей-офф», — прокомментировал результат противостояния Дацюк.

Хоккеист отказался комментировать возможное продление контракта со СКА, который рассчитан до конца текущего сезона. При этом форвард выразил надежду, что не прощается с болельщиками. «Большое спасибо вообще всем болельщикам российского хоккея, они нас всегда поддерживают, тем более какая была поддержка на Олимпиаде. Это запомнится на всю жизнь, я не прощаюсь, надеюсь», — подытожил Дацюк.

Нападающий, которому в июле исполнится 40 лет, был капитаном российской сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Команда под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали турнира, однако Дацюк отметил, что это не повлияло на результат СКА в Кубке Гагарина. «Олимпиада не помешала, все-таки и в других командах есть олимпийцы. Тот турнир был эмоционален, мы многое пережили вместе, конечно, это все перехлестывало, однако плей-офф есть плей-офф, здесь тоже эмоции, много драк, стычек, это тоже заводит, конечно», — отметил он.

В первые пять минут воскресного матча хоккеисты СКА забросили две шайбы в ворота ЦСКА, которые защищал Илья Сорокин, отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. После этого российских вратарь московского клуба уступил место на льду шведу Ларсу Юханссону, который впоследствии отразил все броски по своим воротам. Предыдущий матч команд в Санкт-Петербурге завершился победой ЦСКА со счетом 1:0, Юханссон также не пропустил ни одной шайбы. «Нервы его не подвели ни в Питере, ни сегодня, он сыграл очень уверенно, но все-таки мы должны были забивать», — похвалил игру вратаря соперников Дацюк.

ЦСКА 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
СКА
8.04.2018, 17:00 Зрители: 5216 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев 01:33
Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков) 04:09
05:22 Михаил Пашнин
Евгений Кетов 05:22
11:30 Владимир Жарков
Виктор Тихонов 11:30
12:30 Сергей Андронов
Евгений Кетов 18:54
2-й период
25:38 Артем Сергеев
Ярно Коскиранта 28:11
35:19 Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
Патрик Торесен 37:08
3-й период
48:29 Алексей Марченко
52:33 Никита Нестеров
56:23 Михаил Григоренко (А. Попов)
Овертайм
63:15 Алексей Марченко
69:35 Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
Статистика
14 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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