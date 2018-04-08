Капитан СКА Дацюк посетовал на плохую реализацию моментов в шестом матче с ЦСКА
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Плохая реализация собственных моментов стала главной причиной поражения
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Плохая реализация собственных моментов стала главной причиной поражения
Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2, при этом по ходу матча столичный клуб уступал 0:2. ЦСКА выиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина у СКА со счетом 4−2 и вышел в финал турнира. Клуб из
«Слова тренеров, сказанные в раздевалке, только там и останутся. Могу сказать, что главной проблемой была реализация, ведь мы создали много моментов, но мало реализовали, а соперники свое забили. Мы допускали
Хоккеист отказался комментировать возможное продление контракта со СКА, который рассчитан до конца текущего сезона. При этом форвард выразил надежду, что не прощается с болельщиками. «Большое спасибо вообще всем болельщикам российского хоккея, они нас всегда поддерживают, тем более какая была поддержка на Олимпиаде. Это запомнится на всю жизнь, я не прощаюсь, надеюсь», — подытожил Дацюк.
Нападающий, которому в июле исполнится 40 лет, был капитаном российской сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Команда под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали турнира, однако Дацюк отметил, что это не повлияло на результат СКА в Кубке Гагарина. «Олимпиада не помешала,
В первые пять минут воскресного матча хоккеисты СКА забросили две шайбы в ворота ЦСКА, которые защищал Илья Сорокин, отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. После этого российских вратарь московского клуба уступил место на льду шведу Ларсу Юханссону, который впоследствии отразил все броски по своим воротам. Предыдущий матч команд в
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев
|01:33
|Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков)
|04:09
|05:22
|Михаил Пашнин
|Евгений Кетов
|05:22
|11:30
|Владимир Жарков
|Виктор Тихонов
|11:30
|12:30
|Сергей Андронов
|Евгений Кетов
|18:54
|2-й период
|25:38
|Артем Сергеев
|Ярно Коскиранта
|28:11
|35:19
|Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Патрик Торесен
|37:08
|3-й период
|48:29
|Алексей Марченко
|52:33
|Никита Нестеров
|56:23
|Михаил Григоренко (А. Попов)
|Овертайм
|63:15
|Алексей Марченко
|69:35
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)