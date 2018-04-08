Ковальчук заявил, что ближайшие 2−3 года будет играть в НХЛ

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«Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие 2−3 года попробую свои силы в НХЛ.

Я не говорю «прощай», говорю «до свидания», — сказал Ковальчук. «Я провел отличные пять лет в России. Благодарен болельщикам», — добавил он.

По ходу сезона в прессе появлялась информация о том, что 34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка — «Рейнджерс» или «Айлендерс».

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (ныне — «Виннипег») — с 2001 по 2010 год и «Нью-Джерси» (2010−2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, став лучшим в бомбардирской гонке.