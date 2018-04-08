Ковальчук заявил, что ближайшие 2−3 года будет играть в НХЛ
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где он намерен отыграть
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где он намерен отыграть
«Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие 2−3 года попробую свои силы в НХЛ.
Я не говорю «прощай», говорю «до свидания», — сказал Ковальчук. «Я провел отличные пять лет в России. Благодарен болельщикам», — добавил он.
По ходу сезона в прессе появлялась информация о том, что 34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов
Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (ныне — «Виннипег») — с 2001 по 2010 год и «Нью-Джерси» (2010−2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).
В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, став лучшим в бомбардирской гонке.
В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев
|01:33
|Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков)
|04:09
|05:22
|Михаил Пашнин
|Евгений Кетов
|05:22
|11:30
|Владимир Жарков
|Виктор Тихонов
|11:30
|12:30
|Сергей Андронов
|Евгений Кетов
|18:54
|2-й период
|25:38
|Артем Сергеев
|Ярно Коскиранта
|28:11
|35:19
|Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Патрик Торесен
|37:08
|3-й период
|48:29
|Алексей Марченко
|52:33
|Никита Нестеров
|56:23
|Михаил Григоренко (А. Попов)
|Овертайм
|63:15
|Алексей Марченко
|69:35
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)