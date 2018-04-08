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20:50 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук заявил, что ближайшие 2−3 года будет играть в НХЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где он намерен отыграть два-три года. Об этом он сообщил журналистам после окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб уступил ЦСКА.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие 2−3 года попробую свои силы в НХЛ.

Я не говорю «прощай», говорю «до свидания», — сказал Ковальчук. «Я провел отличные пять лет в России. Благодарен болельщикам», — добавил он.

По ходу сезона в прессе появлялась информация о том, что 34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка — «Рейнджерс» или «Айлендерс».

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (ныне — «Виннипег») — с 2001 по 2010 год и «Нью-Джерси» (2010−2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, став лучшим в бомбардирской гонке.

В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

ЦСКА 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
СКА
8.04.2018, 17:00 Зрители: 5216 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев 01:33
Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков) 04:09
05:22 Михаил Пашнин
Евгений Кетов 05:22
11:30 Владимир Жарков
Виктор Тихонов 11:30
12:30 Сергей Андронов
Евгений Кетов 18:54
2-й период
25:38 Артем Сергеев
Ярно Коскиранта 28:11
35:19 Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
Патрик Торесен 37:08
3-й период
48:29 Алексей Марченко
52:33 Никита Нестеров
56:23 Михаил Григоренко (А. Попов)
Овертайм
63:15 Алексей Марченко
69:35 Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
Статистика
14 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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