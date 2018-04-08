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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион

ЦСКА обыграл СКА (3:2 ОТ), победил в серии со счетом 4−2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ СОРОКИНА

Странно все у ЦСКА. Утром объявляют, что все билеты проданы, но подходишь к кассам и невозможно пройти, так как тебе предлагают билеты на любой вкус, по любой цене. Понятно, кому эти билеты продают. Но на трибунах действительно немного мест.

Состав хозяев опять удивил. Не было сразу двух игроков. Официально: у Кирилла Капризова небольшая травма, а Мэтту Робинсону дали отдохнуть. Говорили, что легионер очень выложился в предыдущей встрече, принял на себя много шайб. По статистике же на его счету только один блок-шот, хотя он провел 25 минут на льду.

Сразу же пошли слухи, что у Капризова все гораздо хуже, чем просто «забившаяся мышца». Но источники утверждают, что он просто простыл. И тренеры решили дать ему паузу. В принципе, сыграть можно и с насморком, но лучше подождать.

А вот еще одно изменение не пошло клубу на пользу. Решено было все-таки вернуть в ворота Илью Сорокина, хотя Ларс Юханссон и сыграл на «ноль». Это не сработало. Илья провел на льду всего четыре с небольшим минуты и отправился на скамейку. Убрали же его, конечно, не за гол Ильи Ковальчука, а за предыдущий момент. Никита Гусев просто метнул шайбу от борта в створ ворот, а Сорокин махнул ловушкой мимо. Такое бывает у любого вратаря, так что не сказать, что Илья мгновенно стал никудышным голкипером. Просто бывают неприятные дни. Но Юханссон-то от СКА не пропускал и свой отрезок встречи сыграл практически идеально. Один раз помогла крестовина, но несколько раз он действительно спас.

Речь о другом. Все эти «дали отдохнуть», «решили поберечь» говорили о том, что армейцы заранее сдались. Типа, эту встречу отдохнем, а все решится в седьмой игре. Так, наверное, в плей-офф делать нельзя, но я все-таки никого не тренирую, чтобы раздавать советы.

ГОЛ ГРИГОРЕНКО НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

Хотя шанс все закончить к концу недели был замечательный. Видно же было, что армейская атака то ли устала, то ли потеряла уверенность в своих силах и ничего не может поделать против насыщенной обороны Игоря Никитина. Ничего не получалось, а Ковальчук становился все более нервным и злым.

Странно, но московские армейцы, пропустив две шайбы, вообще ничего не поменяли в игре. По-прежнему действовали строже в обороне, словно такое поражение их устраивает. Было совершенно непонятно, с чего бы поражение в игре с любым счетом могло кого-то устраивать.

Но во втором периоде команда добавила. Однажды она практически реализовала большинство. Ярно Коскиранта уже появился на льду, но не успех доехать до зоны. Были моменты, когда игроки ЦСКА минуту не покидали зону соперника. Но забить не удавалось.

— Сегодня все закончится, — утверждал в перерыве бывший защитник ЦСКА Артем Чмыхов. — Выиграют армейцы.

— Это потому, что вы в этом клубе играли?

— Нет, это потому что выглядят лучше, чем питерцы, — повторял он без улыбки.

Но заканчивалось основное время, игроки ЦСКА удалялись и все шло к тому, что в Санкт-Петербурге во вторник будет аншлаг. Внезапно за четыре минуты до сирены Михаил Григоренко сравнял счет, хотя ничего не предвещало проблем для гостей.

А в овертайме — и забил победную шайбу! ЦСКА в финале — у КХЛ будет новый чемпион.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.

ЦСКА 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
СКА
8.04.2018, 17:00 Зрители: 5216 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев 01:33
Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков) 04:09
05:22 Михаил Пашнин
Евгений Кетов 05:22
11:30 Владимир Жарков
Виктор Тихонов 11:30
12:30 Сергей Андронов
Евгений Кетов 18:54
2-й период
25:38 Артем Сергеев
Ярно Коскиранта 28:11
35:19 Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
Патрик Торесен 37:08
3-й период
48:29 Алексей Марченко
52:33 Никита Нестеров
56:23 Михаил Григоренко (А. Попов)
Овертайм
63:15 Алексей Марченко
69:35 Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
Статистика
14 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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