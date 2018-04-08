ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
ЦСКА обыграл СКА (3:2 ОТ), победил в серии со счетом 4−2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
ЦСКА обыграл СКА (3:2 ОТ), победил в серии со счетом 4−2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
НЕПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ СОРОКИНА
Странно все у ЦСКА. Утром объявляют, что все билеты проданы, но подходишь к кассам и невозможно пройти, так как тебе предлагают билеты на любой вкус, по любой цене. Понятно, кому эти билеты продают. Но на трибунах действительно немного мест.
Состав хозяев опять удивил. Не было сразу двух игроков. Официально: у Кирилла Капризова небольшая травма, а Мэтту Робинсону дали отдохнуть. Говорили, что легионер очень выложился в предыдущей встрече, принял на себя много шайб. По статистике же на его счету только один
Сразу же пошли слухи, что у Капризова все гораздо хуже, чем просто «забившаяся мышца». Но источники утверждают, что он просто простыл. И тренеры решили дать ему паузу. В принципе, сыграть можно и с насморком, но лучше подождать.
А вот еще одно изменение не пошло клубу на пользу. Решено было
Речь о другом. Все эти «дали отдохнуть», «решили поберечь» говорили о том, что армейцы заранее сдались. Типа, эту встречу отдохнем, а все решится в седьмой игре. Так, наверное, в
ГОЛ ГРИГОРЕНКО НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО
Хотя шанс все закончить к концу недели был замечательный. Видно же было, что армейская атака то ли устала, то ли потеряла уверенность в своих силах и ничего не может поделать против насыщенной обороны Игоря Никитина. Ничего не получалось, а Ковальчук становился все более нервным и злым.
Странно, но московские армейцы, пропустив две шайбы, вообще ничего не поменяли в игре.
Но во втором периоде команда добавила. Однажды она практически реализовала большинство. Ярно Коскиранта уже появился на льду, но не успех доехать до зоны. Были моменты, когда игроки ЦСКА минуту не покидали зону соперника. Но забить не удавалось.
— Сегодня все закончится, — утверждал в перерыве бывший защитник ЦСКА Артем Чмыхов. — Выиграют армейцы.
— Это потому, что вы в этом клубе играли?
— Нет, это потому что выглядят лучше, чем питерцы, — повторял он без улыбки.
Но заканчивалось основное время, игроки ЦСКА удалялись и все шло к тому, что в
А в овертайме — и забил победную шайбу! ЦСКА в финале — у КХЛ будет новый чемпион.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев
|01:33
|Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков)
|04:09
|05:22
|Михаил Пашнин
|Евгений Кетов
|05:22
|11:30
|Владимир Жарков
|Виктор Тихонов
|11:30
|12:30
|Сергей Андронов
|Евгений Кетов
|18:54
|2-й период
|25:38
|Артем Сергеев
|Ярно Коскиранта
|28:11
|35:19
|Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Патрик Торесен
|37:08
|3-й период
|48:29
|Алексей Марченко
|52:33
|Никита Нестеров
|56:23
|Михаил Григоренко (А. Попов)
|Овертайм
|63:15
|Алексей Марченко
|69:35
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)