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20:26 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над санкт-петербургским СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым финалистом Кубка Гагарина.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Никита Нестеров (26-я минута) и Михаил Григоренко (57, 69), у проигравших отличились Никита Гусев (2) и Илья Ковальчук (5). На 5-й минуте голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший две шайбы после двух бросков, был заменен на Ларса Юханссона. Для защитника ЦСКА Нестерова эта шайба стала первой за последние 32 матча в КХЛ. Российский защитник петербургского клуба Андрей Зубарев провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу ЦСКА. В финале Кубка Гагарина московский клуб встретится с казанским «Ак Барсом».

ЦСКА и СКА встретились в розыгрыше Кубка Гагарина пятый раз, трижды победу в сериях одерживал петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4−1, в первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 петербургский клуб снова обыграл ЦСКА (4−0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0, однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии плей-офф.

В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4−0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

ЦСКА 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
СКА
8.04.2018, 17:00 Зрители: 5216 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09) Микко Коскинен
1-й период
Никита Гусев 01:33
Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков) 04:09
05:22 Михаил Пашнин
Евгений Кетов 05:22
11:30 Владимир Жарков
Виктор Тихонов 11:30
12:30 Сергей Андронов
Евгений Кетов 18:54
2-й период
25:38 Артем Сергеев
Ярно Коскиранта 28:11
35:19 Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
Патрик Торесен 37:08
3-й период
48:29 Алексей Марченко
52:33 Никита Нестеров
56:23 Михаил Григоренко (А. Попов)
Овертайм
63:15 Алексей Марченко
69:35 Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
Статистика
14 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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