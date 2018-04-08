ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Никита Нестеров (26-я минута) и Михаил Григоренко (57, 69), у проигравших отличились Никита Гусев (2) и Илья Ковальчук (5). На 5-й минуте голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший две шайбы после двух бросков, был заменен на Ларса Юханссона. Для защитника ЦСКА Нестерова эта шайба стала первой за последние 32 матча в КХЛ. Российский защитник петербургского клуба Андрей Зубарев провел 100-ю игру в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу ЦСКА. В финале Кубка Гагарина московский клуб встретится с казанским «Ак Барсом».

ЦСКА и СКА встретились в розыгрыше Кубка Гагарина пятый раз, трижды победу в сериях одерживал петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4−1, в первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 петербургский клуб снова обыграл ЦСКА (4−0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0, однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии плей-офф.