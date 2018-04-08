ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над
В составе победителей шайбы забросили Никита Нестеров (26-я минута) и Михаил Григоренко (57, 69), у проигравших отличились Никита Гусев (2) и Илья Ковальчук (5). На 5-й минуте голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший две шайбы после двух бросков, был заменен на Ларса Юханссона. Для защитника ЦСКА Нестерова эта шайба стала первой за последние 32 матча в КХЛ. Российский защитник петербургского клуба Андрей Зубарев провел 100-ю игру в
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу ЦСКА. В финале Кубка Гагарина московский клуб встретится с казанским «Ак Барсом».
ЦСКА и СКА встретились в розыгрыше Кубка Гагарина пятый раз, трижды победу в сериях одерживал петербургский клуб. В первом раунде
Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0, однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии
В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4−0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 04:09 (Л. Юханссон 04:09)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Никита Гусев
|01:33
|Илья Ковальчук (П. Херсли, В. Гавриков)
|04:09
|05:22
|Михаил Пашнин
|Евгений Кетов
|05:22
|11:30
|Владимир Жарков
|Виктор Тихонов
|11:30
|12:30
|Сергей Андронов
|Евгений Кетов
|18:54
|2-й период
|25:38
|Артем Сергеев
|Ярно Коскиранта
|28:11
|35:19
|Никита Нестеров (С. Шумаков, М. Шалунов)
|Патрик Торесен
|37:08
|3-й период
|48:29
|Алексей Марченко
|52:33
|Никита Нестеров
|56:23
|Михаил Григоренко (А. Попов)
|Овертайм
|63:15
|Алексей Марченко
|69:35
|Михаил Григоренко (А. Попов, К. Петров)
|14
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)