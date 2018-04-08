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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА отмучается, ЦСКА выйдет в финал. Прогноз на шестой матч серии

Седьмого матча в этом противостоянии не будет.

Источник: РИА "Новости"

Время решающей баталии пришло. ЦСКА выиграл пятый матч в Питере, и сейчас он очень близок к финалу. Та игра была примечательна не только самим фактом победы москвичей, но и тем, что СКА впервые за два года не забил в матче плей-офф. Что послужило тому причиной? Конечно же, надёжная игра москвичей в защите. А когда оборонцы вынуждены были спасовать перед атакующими комбинациями хозяев, в дело вступал Ларс Юханссон. Шведский вратарь, который начинал этот плей-офф в качестве запасного, оформил очень важный «сухарь», и тем самым пошатнул позиции Сорокина. Тренерскому штабу ЦСКА предстоит очень тяжёлый выбор между основным голкипером и поймавшим кураж бэкапом.

Только ленивый во время игр на вылет не говорит о том, что игра в большинстве — это едва ли не главный фактор, за счёт которого любая команда может достичь успеха. И вот с ним-то у СКА как раз возникла проблема. Пять попыток было у команды Олега Знарка для того, чтобы реализовать численное преимущество, но ни одна из них не была использована. А если брать ещё и прошлый матч в Москве, то таких упущенных возможностей у питерцев накопилось девять подряд. С трудом верится в то, что лучшая команда КХЛ последних лет в этом компоненте вот так просто взяла, да и разучилась играть в большинстве. Конечно, это не так. Просто ЦСКА хорошо разобрал то, как действует соперник при розыгрыше лишнего, и от этого построил свою модель игры в меньшинстве, которая, как мы видим, работает. Сработает ли она сегодня? Посмотрим.

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КХЛ 2017-2018
Финалы конференций, 8.04.2018, 17:00
ЦСКА
-СКА-

Отдельно стоит сказать про Капризова. Парень, который на рубеже «регулярки» и плей-офф не забивал восемнадцать матчей подряд, взял да и забросил победную шайбу в, возможно, решающем матче полуфинальной серии. Умение отличиться в самый нужный момент — это одно из качеств лидера, и то, что Кирилл смог вывести свою команду вперёд в этом противостоянии, лишний раз подчёркивает, что в ЦСКА он — один из главных игроков. Так что, статистика не всегда права. Напрашивается, конечно, сравнение с лидером СКА Ильёй Ковальчуком, который тоже достаточно долго молчал на ЧМ-2008, а в финале своим дублем в ворота канадцев подарил праздник нашей стране.

Чего ждать от игры? Вряд ли соперники будут лезть на рожон, потому что все прекрасно осознают важность встречи. Если вы любите поиграть на ставках, то самым, на наш взгляд, логичным ходом будет поставить на общий тотал меньше пяти с половиной. Команды без весомой причины не полетят в атаку и не станут оголять тылы. На площадке будет больше борьбы, чем залихватских атак и красивых комбинаций. Думается, что такая игра больше на руку ЦСКА, традиционно делающему упор на физику. И в этой ситуации у красно-синих из столицы будет большой шанс на победу. В отличие от прошлой серии с «Йокеритом», подопечные Никитина не подсаживаются физически к последним матчам противостояния, а наоборот, отлично держатся в строю. И это позволит им одержать победу и выйти в финал Кубка Гагарина.

Прогноз: победа ЦСКА.

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