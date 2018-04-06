«Непросто такую нагрузку выдержать»: ЦСКА объяснил главный ход Никитина

Константин Окулов: Вытерпели и забили свой гол
В честь победы к журналистам вышли три игрока ЦСКА. Кириллу Капризову и Константину Окулову хотелось отстреляться как можно скорее.
— У нас оба вратаря сильные. Я уже много раз говорил, что у нас каждый с каждым может играть. Каждый матч важен, к каждой игре готовимся. Парни просто красавцы, выстояли, все друг другу помогали, — сборник ответов автора победного гола.
Окулов, сыгравший второй матч в плей-офф, не был так дерзок.
— Юханссона качали на руках в раздевалке?
— Рано еще качать, самое главное еще впереди. Вся команда сыграла здорово, продолжаем работать.
— Не удивило, что именно он сегодня вышел?
— У нас два сильных вратаря, так что ничего удивительного.
— Как было биться во втором периоде во время четырех удалений?
— Мужики — красавцы, кто играл в меньшинстве. Вытерпели, забили свой гол.
— Тренерский штаб ставил перед командой задачу вытерпеть два периода и добавить в третьем?
— Такой задачи не было, всегда пытаемся забить.
Мэт Робинсон: Надеюсь, сможем выиграть в Москве
Вопрос про замену вратаря адресовали и канадскому защитнику ЦСКА.
— Честно говоря, не ожидал его увидеть, — признался Робинсон. — Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс — профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел. 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды — огромное.
— Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план?
— Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся быть активнее в их зоне.
— Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче.
— Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.
— Почему не идет игра в большинстве?
— Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.
— Возвращение Шалунова добавило энергии команде?
— Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве.
Игорь Никитин: Не готов ответить по Телегину
Главный тренер ЦСКА подарил стандартный набор фраз на время плей-офф.
— Тяжелый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре, — без последнего предложения особенно никуда.
— Телегин сыграет в следующем матче?
— Завтра посмотрим. Не готов пока ответить.
— Почему Сорокин не играл?
— Серия длинная. Непросто такую нагрузку выдержать. Поэтому и замена.