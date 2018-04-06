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00:14 (мск), источник: Советский спорт

«Непросто такую нагрузку выдержать»: ЦСКА объяснил главный ход Никитина

После победы над СКА в пятом матче Окулов и Капризов гордились командой, а Робинсон удивлялся замене Сорокина на Юханссона.

Константин Окулов: Вытерпели и забили свой гол

В честь победы к журналистам вышли три игрока ЦСКА. Кириллу Капризову и Константину Окулову хотелось отстреляться как можно скорее.

— У нас оба вратаря сильные. Я уже много раз говорил, что у нас каждый с каждым может играть. Каждый матч важен, к каждой игре готовимся. Парни просто красавцы, выстояли, все друг другу помогали, — сборник ответов автора победного гола.

Окулов, сыгравший второй матч в плей-офф, не был так дерзок.

— Юханссона качали на руках в раздевалке?

— Рано еще качать, самое главное еще впереди. Вся команда сыграла здорово, продолжаем работать.

— Не удивило, что именно он сегодня вышел?

— У нас два сильных вратаря, так что ничего удивительного.

— Как было биться во втором периоде во время четырех удалений?

— Мужики — красавцы, кто играл в меньшинстве. Вытерпели, забили свой гол.

— Тренерский штаб ставил перед командой задачу вытерпеть два периода и добавить в третьем?

— Такой задачи не было, всегда пытаемся забить.

Мэт Робинсон: Надеюсь, сможем выиграть в Москве

Вопрос про замену вратаря адресовали и канадскому защитнику ЦСКА.

— Честно говоря, не ожидал его увидеть, — признался Робинсон. — Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс — профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел. 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды — огромное.

— Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план?

— Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся быть активнее в их зоне.

— Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче.

— Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.

— Почему не идет игра в большинстве?

— Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.

— Возвращение Шалунова добавило энергии команде?

— Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве.

Игорь Никитин: Не готов ответить по Телегину

Главный тренер ЦСКА подарил стандартный набор фраз на время плей-офф.

— Тяжелый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре, — без последнего предложения особенно никуда.

— Телегин сыграет в следующем матче?

— Завтра посмотрим. Не готов пока ответить.

— Почему Сорокин не играл?

— Серия длинная. Непросто такую нагрузку выдержать. Поэтому и замена.

СКА 0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
6.04.2018, 19:30 Зрители: 12362 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен 53:54 (И. Шестеркин 53:54-54:53, М. Коскинен 54:53-58:29) Ларс Юханссон
1-й период
Артем Сергеев 00:24
05:56 Илья Каблуков
2-й период
Кирилл Петров 20:51
Андрей Светлаков 24:15
Андрей Кузьменко 28:46
Алексей Марченко 38:42
3-й период
41:07
44:23 Вячеслав Войнов
49:37 Максим Карпов
Кирилл Капризов (Н.Д. Нестеров) 53:54
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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