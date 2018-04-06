Куда пропали голы СКА? Чемпион в шаге от вылета из Кубка Гагарина

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ШВЕДА

Пропустив всего одну шайбу в предыдущей встрече, Илья Сорокин оказался в запасе на пятый матч. После последней игры в Москве Игорь Никитин сказал, что перед ним вообще не стоял вопрос выбора вратаря. Что значило — я доверяю Сорокину. Журналистам и не пришлось бы спрашивать тренера ЦСКА о голкиперах, если бы в третьей игре серии Сорокин не пропустил четыре шайбы за 23 минуты и сразу же был заменен. Доверие доверием, а в этом матче в воротах оказался швед Ларс Юханссон.

В первом периоде СКА сильно перебросал соперника, но большинство из этих бросков не представляли серьезной угрозы. Команды начинали серию с нуля, никто не собирался рисковать, поэтому хорошие позиции для выстрелов грамотно перекрывались. СКА и ЦСКА сделали ставку на надежную игру в обороне и оба выиграли. Всего два опасных момента на двоих — у гостей с опасной позиции промазал Кирилл Капризов, у хозяев Ярно Коскиранта пытался переиграть Юханссона на пятачке.

Появление шведа в воротах — не единственное изменение в команде Никитина. Болельщики ЦСКА аплодисментами встретили возвращение в состав еще ни разу не игравшего против СКА Максима Шалунова. Он занял место в тройке с Кириллом Петровым и Сергеем Шумаковым. У хозяев Олег Знарок видоизменил три звена, под ротацию попали Егор Яковлев и Виктор Тихонов, которых заменили Андрей Зубарев и Максим Карпов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8e79b0b245b190f55a1efe0efc4b2e49_hd/q517229/b4900648892de1c10b3b48029e63d03c/4678717549?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

БОЛЬШИНСТВО ВПУСТУЮ

Еще перед началом финальной серии «Запада» хоккеисты и тренеры СКА говорили, что в первую очередь нужно улучшать игру в большинстве, которая хромала в серии с «Локо». Но и в матчах с ЦСКА у питерцев никак не получалось реализовать лишнего. Хотя подопечные Никитина предоставляли много возможностей, СКА забросил лишь две шайбы — и обе в проигранных встречах. В пятом матче зрителей Ледового дворца ждала все такая же унылая картина — ноль голов в большинстве.

Во втором периоде хозяева настолько прижимали соперника в чужой зоне, что удаления у ЦСКА сыпались одно за другим. СКА атаковал очень мощно и, кажется, без особого труда сминал москвичей. Юханссону пришлось крутиться в воротах и вытворять чудеса, эффектно кидаясь накрывать отскоки, которые часто оставались за хозяевами. Были и штанга, и бросок по пустым воротам с острого угла — в такие моменты казалось, что ЦСКА оставил все силы в прошлой игре. Когда не получилось в большинстве, питерцы в равных составах набросились на Юханссона и затолкали под него шайбу. Половина арены уже отмечала гол, но судья после видеоповтора его отменил.

На старте третьего периода судьи наконец-то поймали СКА на нарушении численного состава, но и ЦСКА в большинстве ничего не показал. Зато через пару минут хозяева при прессинге оказались слишком высоко и умудрились пропустить выход Шумакова «один в ноль». Бросить ему не дал нарушивший правила Вячеслав Войнов, но судьи наказали его лишь двухминутным штрафом.

Потом Карпов схлопотал глупое удаление в чужой зоне, и питерцам пришлось снова тратить силы, чтобы отбиваться. Но ЦСКА уже почувствовал вкус постоянных атак. За шесть минут до сирены гости выдали отличный отрезок с большим количеством моментов и во время собственной же пересменки умудрились забросить. Мгновением ранее Микко Коскинен потащил более сложный бросок в упор от Грега Скотта, а потом не справился с дальним выстрелом Капризова. Коскинену потребовалось что-то подправить в амуниции, поэтому на пару смен вышел Игорь Шестеркин, до этого не проведший в плей-офф ни минуты. Последние минуты СКА безвылазно провел у ворот Юханссона, но Никитин не ошибся в выборе вратаря. Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить. Может, в воскресенье получится?