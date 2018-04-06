Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Куда пропали голы СКА? Чемпион в шаге от вылета из Кубка Гагарина
СКА уступил в пятом матче финала «Запада» (0:1) и уже в воскресенье может вылететь из
СКА уступил в пятом матче финала «Запада» (0:1) и уже в воскресенье может вылететь из
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ШВЕДА
Пропустив всего одну шайбу в предыдущей встрече, Илья Сорокин оказался в запасе на пятый матч. После последней игры в Москве Игорь Никитин сказал, что перед ним вообще не стоял вопрос выбора вратаря. Что значило — я доверяю Сорокину. Журналистам и не пришлось бы спрашивать тренера ЦСКА о голкиперах, если бы в третьей игре серии Сорокин не пропустил четыре шайбы за 23 минуты и сразу же был заменен. Доверие доверием, а в этом матче в воротах оказался швед Ларс Юханссон.
В первом периоде СКА сильно перебросал соперника, но большинство из этих бросков не представляли серьезной угрозы. Команды начинали серию с нуля, никто не собирался рисковать, поэтому хорошие позиции для выстрелов грамотно перекрывались. СКА и ЦСКА сделали ставку на надежную игру в обороне и оба выиграли. Всего два опасных момента на двоих — у гостей с опасной позиции промазал Кирилл Капризов, у хозяев Ярно Коскиранта пытался переиграть Юханссона на пятачке.
Появление шведа в воротах — не единственное изменение в команде Никитина. Болельщики ЦСКА аплодисментами встретили возвращение в состав еще ни разу не игравшего против СКА Максима Шалунова. Он занял место в тройке с Кириллом Петровым и Сергеем Шумаковым. У хозяев Олег Знарок видоизменил три звена, под ротацию попали Егор Яковлев и Виктор Тихонов, которых заменили Андрей Зубарев и Максим Карпов.
БОЛЬШИНСТВО ВПУСТУЮ
Еще перед началом финальной серии «Запада» хоккеисты и тренеры СКА говорили, что в первую очередь нужно улучшать игру в большинстве, которая хромала в серии с «Локо». Но и в матчах с ЦСКА у питерцев никак не получалось реализовать лишнего. Хотя подопечные Никитина предоставляли много возможностей, СКА забросил лишь две шайбы — и обе в проигранных встречах. В пятом матче зрителей Ледового дворца ждала все такая же унылая картина — ноль голов в большинстве.
Во втором периоде хозяева настолько прижимали соперника в чужой зоне, что удаления у ЦСКА сыпались одно за другим. СКА атаковал очень мощно и, кажется, без особого труда сминал москвичей. Юханссону пришлось крутиться в воротах и вытворять чудеса, эффектно кидаясь накрывать отскоки, которые часто оставались за хозяевами. Были и штанга, и бросок по пустым воротам с острого угла — в такие моменты казалось, что ЦСКА оставил все силы в прошлой игре. Когда не получилось в большинстве, питерцы в равных составах набросились на Юханссона и затолкали под него шайбу. Половина арены уже отмечала гол, но судья после видеоповтора его отменил.
На старте третьего периода судьи
Потом Карпов схлопотал глупое удаление в чужой зоне, и питерцам пришлось снова тратить силы, чтобы отбиваться. Но ЦСКА уже почувствовал вкус постоянных атак. За шесть минут до сирены гости выдали отличный отрезок с большим количеством моментов и во время собственной же пересменки умудрились забросить. Мгновением ранее Микко Коскинен потащил более сложный бросок в упор от Грега Скотта, а потом не справился с дальним выстрелом Капризова. Коскинену потребовалось
Игорь НОВИКОВ
из
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен 53:54 (И. Шестеркин 53:54-54:53, М. Коскинен 54:53-58:29)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Артем Сергеев
|00:24
|05:56
|Илья Каблуков
|2-й период
|Кирилл Петров
|20:51
|Андрей Светлаков
|24:15
|Андрей Кузьменко
|28:46
|Алексей Марченко
|38:42
|3-й период
|41:07
|44:23
|Вячеслав Войнов
|49:37
|Максим Карпов
|Кирилл Капризов (Н.Д. Нестеров)
|53:54
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)