Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Елены Ваенги растет ее копией
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
5.04
Трактор1
Ак Барс3
Все события
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина
Джинсы-стринги вызвали недоумение в Сети
Королева Испании устроила публичный скандал со свекровью (видео)
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчук больше не кубковый игрок

В финале Западной конференции форвард СКА Илья Ковальчук не набрал ни одного очка в четырех матчах.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

НЕПРИЯТНАЯ СТАТИСТИКА

В четырех матчах серии с ЦСКА Никита Гусев забросил три шайбы. Вадим Шипачев, усаженный в запас на первую игру, — отдал три передачи. Павел Дацюк в той самой стартовой встрече набрал два очка — один гол и один пас. А вот Илья Ковальчук до сих пор с грустными «баранками». И это совершенно не случайно.

В прошлом финале Кубка Гагарина с «Магниткой» Ковальчук набрал в пяти матчах 3 (1+2) очка, забросив единственную шайбу уже в последней встрече. В плей-офф-2016 Илья вообще «промолчал»: четыре игры с нулями и знаменитое отстранение, которое чуть не стоило ему карьеры в СКА. Олимпиада-2018? Полуфинал с Чехией и финал с Германией — в активе Ковальчука лишь шайба в пустые ворота в первой из игр.

Такую неприятную статистику можно подобрать для подавляющего числа хоккеистов. Тем более что она выборочна: в других, менее значимых матчах Кубка Гагарина и олимпийского турнира у Ильи все было в порядке как с голами, так и передачами.

Но Ковальчука невозможно мерить той же линейкой, что и остальных. Он — самый дорогой и самый популярный хоккеист КХЛ.

Налицо факт: Ковальчук перестал быть кубковым игроком и в самых ключевых матчах его эффективность очень серьезно падает. Чем запомнился Илья в серии с ЦСКА? Промахами — по пустому углу ворот Сорокина, а в нескольких случаях — и вовсе по шайбе. Вместо голов — драка с Пашниным, которая пусть и косвенно, но привела к волевой победе москвичей.

Самые результативные игроки c драфта НХЛ-2001 | Источник: Спорт-Экспресс

НУЖЕН ЛИ КОВАЛЬЧУК СБОРНОЙ?

В регулярке и на ранних стадиях плей-офф Илья — король. Чистого мастерства у него столько же, сколько и раньше, но между уровнем «Югры», «Витязя», даже «Локомотива», с одной стороны, и ЦСКА, с другой, пролегает та пропасть, которая превращает блестящую игру Ковальчука в нечто невразумительное.

Большинство соперников СКА играют исключительно от обороны, зажимаются в своей зоне, дают пространство для передач при построении атак. К тому же многие выбрасывают белый флаг еще до выхода на лед против чемпиона, сохраняя силы на те игры, где реально взять очки.

Против ЦСКА Ковальчуку тяжело. Он больше не способен на свои знаменитые сольные проходы, если скорость игры выше средней, но по кахаэловской привычке не пытается упрощать свой хоккей: все равно пытается больше пасовать, что-то придумывать в тех ситуациях, когда логичнее было бы бросить или отдать передачу в борьбу.

А еще рядом нет Дацюка, с которым Ковальчуку всегда чуть легче: его не было и на Олимпиаде (в другом звене), и в финале прошлого плей-офф (травма), и в 2016-м (в «Детройте). Шипачев же никогда не был идеальным партнером для Ковальчука и вряд ли им станет — подстраиваться под чужую игру Вадим, как Павел, не умеет.

Командное преимущество СКА над ЦСКА, вероятно, сведет проблемы Ильи к его локальной неудаче — в случае победы в серии и в финале третий Кубок Гагарина затмит поводы поругать хоккеиста. Но если мы смотрим чуть дальше, в май, и говорим о сборной формата уже не олимпийского, а чемпионата мира — с потенциальным суперсоставом Канады, вероятно, очень сильными шведами и американцами — там место Ковальчука (если у него есть желание сыграть в Дании) под вопросом. Особенно с учетом конкуренции на флангах: Гусев, Капризов, Дадонов, Бучневич, вероятно, Тарасенко и Радулов (сразу пять правых форвардов, так что кому-то придется подвинуться налево) — места для вингеров в игровых звеньях будут заняты, а ведь еще могут вылететь из Кубка Панарин, Овечкин и Кучеров.

Как игроки с драфта НХЛ-2001 проводят сезон-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс
Как игроки с драфта НХЛ-2001 проводят сезон-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс

В РЯДУ СО СПЕЦЦОЙ И КОЙВУ

Вся эта безрадостная картина, как может показаться, должна вести к логичному выводу — Ковальчуку нечего делать и в НХЛ. Если он не способен показать себя в плей-офф КХЛ, может ли он быть хорош в сильнейшей лиге?

Как ни странно, да. Конечно, «хорош» не означает, что Илья может вернуться к показателям уровня «Атланты» и «Нью-Джерси» и очку за матч.

Посмотрите на лучших нападающих с драфта-2001, на котором Ковальчук был выбран под первым номером: Спецца, Койву, Хемски, Каммаллери, Поминвилль, Плеканец, Шарп, Йокинен. Список не выдающийся, но всех их объединяет одно — после 30, сразу или через два-три года каждый скатился в НХЛ до уровня 40−50 очков за сезон. В лучшем случае.

Примерно то же самое ждет и Ковальчука. Ключевое отличие от СКА — в «Рейнджерс» или любой другой команде, куда он бы ни перешел летом, Илья окажется в роли именитого ветерана, но никак не звезды, от которой ждут чудес и лидерства по статистике. И вряд ли, собираясь в НХЛ, Илья этого не понимает. Вместо главного (или одного из) бомбардиров он превратится в ролевика-снайпера: с игровым временем на уровне второго-третьего звена, но, скорее всего, местом в первой спецбригаде большинства. Смена статуса и узкие площадки помогут Ковальчуку со сменой стиля: упрощение, с большим акцентом на броски а-ля Овечкин в дотротцевский период, — совсем не стыдная стратегия для возрастного нападающего.

Да, сейчас Илья не в порядке. Но это совсем не значит, что он провалится в НХЛ. Осенью нас ждет одно из самых интригующих возвращений в истории заокеанской лиги.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Меня изнасиловали перед олимпийским турниром". Откровения Корбут
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина
«Атлетико» победил «Спортинг» в первом матче четвертьфинала ЛЕ
Российские клубы сыграют друг с другом в плей-офф Евролиги
Полиция Нью-Йорка получила ордер на арест Макгрегора
«Тосно» выступил против переноса кубкового матча со «Спартаком»
Доедет ли Сироткин до финиша? Чего ждать от «Гран-при» Бахрейна
Новости
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь