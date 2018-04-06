Ковальчук больше не кубковый игрок

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НЕПРИЯТНАЯ СТАТИСТИКА

В четырех матчах серии с ЦСКА Никита Гусев забросил три шайбы. Вадим Шипачев, усаженный в запас на первую игру, — отдал три передачи. Павел Дацюк в той самой стартовой встрече набрал два очка — один гол и один пас. А вот Илья Ковальчук до сих пор с грустными «баранками». И это совершенно не случайно.

В прошлом финале Кубка Гагарина с «Магниткой» Ковальчук набрал в пяти матчах 3 (1+2) очка, забросив единственную шайбу уже в последней встрече. В плей-офф-2016 Илья вообще «промолчал»: четыре игры с нулями и знаменитое отстранение, которое чуть не стоило ему карьеры в СКА. Олимпиада-2018? Полуфинал с Чехией и финал с Германией — в активе Ковальчука лишь шайба в пустые ворота в первой из игр.

Такую неприятную статистику можно подобрать для подавляющего числа хоккеистов. Тем более что она выборочна: в других, менее значимых матчах Кубка Гагарина и олимпийского турнира у Ильи все было в порядке как с голами, так и передачами.

Но Ковальчука невозможно мерить той же линейкой, что и остальных. Он — самый дорогой и самый популярный хоккеист КХЛ.

Налицо факт: Ковальчук перестал быть кубковым игроком и в самых ключевых матчах его эффективность очень серьезно падает. Чем запомнился Илья в серии с ЦСКА? Промахами — по пустому углу ворот Сорокина, а в нескольких случаях — и вовсе по шайбе. Вместо голов — драка с Пашниным, которая пусть и косвенно, но привела к волевой победе москвичей.

Самые результативные игроки c драфта НХЛ-2001 | Источник: Спорт-Экспресс

НУЖЕН ЛИ КОВАЛЬЧУК СБОРНОЙ?

В регулярке и на ранних стадиях плей-офф Илья — король. Чистого мастерства у него столько же, сколько и раньше, но между уровнем «Югры», «Витязя», даже «Локомотива», с одной стороны, и ЦСКА, с другой, пролегает та пропасть, которая превращает блестящую игру Ковальчука в нечто невразумительное.

Большинство соперников СКА играют исключительно от обороны, зажимаются в своей зоне, дают пространство для передач при построении атак. К тому же многие выбрасывают белый флаг еще до выхода на лед против чемпиона, сохраняя силы на те игры, где реально взять очки.

Против ЦСКА Ковальчуку тяжело. Он больше не способен на свои знаменитые сольные проходы, если скорость игры выше средней, но по кахаэловской привычке не пытается упрощать свой хоккей: все равно пытается больше пасовать, что-то придумывать в тех ситуациях, когда логичнее было бы бросить или отдать передачу в борьбу.

А еще рядом нет Дацюка, с которым Ковальчуку всегда чуть легче: его не было и на Олимпиаде (в другом звене), и в финале прошлого плей-офф (травма), и в 2016-м (в «Детройте). Шипачев же никогда не был идеальным партнером для Ковальчука и вряд ли им станет — подстраиваться под чужую игру Вадим, как Павел, не умеет.

Командное преимущество СКА над ЦСКА, вероятно, сведет проблемы Ильи к его локальной неудаче — в случае победы в серии и в финале третий Кубок Гагарина затмит поводы поругать хоккеиста. Но если мы смотрим чуть дальше, в май, и говорим о сборной формата уже не олимпийского, а чемпионата мира — с потенциальным суперсоставом Канады, вероятно, очень сильными шведами и американцами — там место Ковальчука (если у него есть желание сыграть в Дании) под вопросом. Особенно с учетом конкуренции на флангах: Гусев, Капризов, Дадонов, Бучневич, вероятно, Тарасенко и Радулов (сразу пять правых форвардов, так что кому-то придется подвинуться налево) — места для вингеров в игровых звеньях будут заняты, а ведь еще могут вылететь из Кубка Панарин, Овечкин и Кучеров.

Как игроки с драфта НХЛ-2001 проводят сезон-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс

Как игроки с драфта НХЛ-2001 проводят сезон-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс

В РЯДУ СО СПЕЦЦОЙ И КОЙВУ

Вся эта безрадостная картина, как может показаться, должна вести к логичному выводу — Ковальчуку нечего делать и в НХЛ. Если он не способен показать себя в плей-офф КХЛ, может ли он быть хорош в сильнейшей лиге?

Как ни странно, да. Конечно, «хорош» не означает, что Илья может вернуться к показателям уровня «Атланты» и «Нью-Джерси» и очку за матч.

Посмотрите на лучших нападающих с драфта-2001, на котором Ковальчук был выбран под первым номером: Спецца, Койву, Хемски, Каммаллери, Поминвилль, Плеканец, Шарп, Йокинен. Список не выдающийся, но всех их объединяет одно — после 30, сразу или через два-три года каждый скатился в НХЛ до уровня 40−50 очков за сезон. В лучшем случае.

Примерно то же самое ждет и Ковальчука. Ключевое отличие от СКА — в «Рейнджерс» или любой другой команде, куда он бы ни перешел летом, Илья окажется в роли именитого ветерана, но никак не звезды, от которой ждут чудес и лидерства по статистике. И вряд ли, собираясь в НХЛ, Илья этого не понимает. Вместо главного (или одного из) бомбардиров он превратится в ролевика-снайпера: с игровым временем на уровне второго-третьего звена, но, скорее всего, местом в первой спецбригаде большинства. Смена статуса и узкие площадки помогут Ковальчуку со сменой стиля: упрощение, с большим акцентом на броски а-ля Овечкин в дотротцевский период, — совсем не стыдная стратегия для возрастного нападающего.