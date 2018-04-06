Патрик Торесен: СКА сразу готовился к долгой серии с ЦСКА

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Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится пятый матч финала Западной конференции плей-офф. Петербургский СКА примет на своем льду московский ЦСКА. После четырех встреч счет в серии оказался равным — 2:2. Команды уже точно не обойдутся без шестого матча — он состоится послезавтра в Москве. Не исключено, что два самых богатых и звездных коллектива лиги будут вынуждены сыграть семь игр — максимально возможное количество для раунда плей-офф.

Одним из самых опытных хоккеистов в нынешнем составе СКА является норвежский нападающий Патрик Торесен, который вернулся в Северную столицу перед стартом сезона. До этого игрок выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» (2009−2011) и за СКА (2011−2015). В составе уфимцев и питерцев 34-летний форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

После четвертого матча с ЦСКА норвежец дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением об игре своего звена с Ильей Ковальчуком и Вадимом Шипачевым, а также рассказал о попадании под силовой прием защитника красно-синих Михаила Пашнина и перспективе СКА довести серию до семи встреч.

— Что вы думаете о последней игре с ЦСКА?

— Мы хорошо действовали в первом периоде — в первые 6−7 минут создали не меньше пяти голевых моментов. Но не сумели их реализовать, и это дорого нам обошлось. Хотя и второй период нам тоже удался неплохо — хоккей в исполнении обеих команд был уже не таким ярким. Но мы отыграли осторожно и дисциплинированно, почти не позволив ЦСКА создать моменты. А затем смогли реализовать большинство. Но хоккей — непредсказуемый вид спорта. Если ты ненадолго даешь сопернику пространство, он может перевернуть игру. А у ЦСКА есть характер и много сильных игроков. Они сумели это сделать за короткое время в начале третьего периода.

— Что произошло с вами после второго перерыва? СКА расслабился?

— Не думаю. Просто невозможно против такой команды, как ЦСКА, все 60 минут играть идеально. К сожалению, кратковременный спад в нашей игре обернулся тем, что соперник забросил две шайбы и повел в счете. Дальше мы имели игровое преимущество, но ЦСКА хорошо оборонялся, играя в свой любимый хоккей.

— Что случилось в конце второго периода, когда Илья Ковальчук пошел заступаться за вас и едва не устроил драку с Михаилом Пашниным?

— Ничего особенного. Просто Пашнин очень жестко сыграл против меня, применил силовой прием. Это хоккей — здесь такое нормально. Особенно в плей-офф. Видимо, Илья решил заступиться за меня, чтобы Пашнин и его партнеры по команде в дальнейшем с опаской шли на нас с силовыми приемами, понимая, что СКА тоже может ответить не менее жестко.

— Этот эпизод повлиял на первый гол ЦСКА, случившийся, когда Ковальчук и Пашнин отбывали малый штраф?

— Я думаю, дело не в этом моменте. Мы ведь не в меньшинстве играли — удаление было обоюдным. Просто сказалось мастерство Мэта Робинсона при броске по нашим воротам.

— Что сейчас нужно делать СКА?

— Вернуть свой лучший хоккей, не допускать ненужных ошибок и реализовывать моменты. Как мы это сделали в третьем матче, который выиграли со счетом 5:2. Думаю, в нем мы очень хорошо провели первый период, а также отлично действовали в игре «5 на 5», создали много голевых моментов. Когда счет стал 4:1, мы перестали кататься вперед и усложнили для ЦСКА условия игры в нашей зоне, но их хоккеисты взяли верх во втором периоде по броскам по воротам, хотя мы и забросили две шайбы. В третьем периоде соперник получал много штрафных минут и мы смогли взять игру под контроль.

— Вы не принимали участия в первой игре. Учитывая это, насколько хорошо вы чувствовали себя физически в последующих трех встречах?

— В целом в третьем и четвертом матчах я чувствовал себя хорошо. Во второй встрече еще не до конца набрал нужный тонус после нескольких дней без игровой практики. На самом деле в московских матчах все наши нападающие выступили лучше, чем во второй игре. Мы создали больше голевых моментов, а для этого надо, чтобы все три нападающих из нашего звена показали самый лучший хоккей. И, на мой взгляд, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и я в Москве сделали это. Только в четвертом матче подвела реализация. А в остальном мы довольны своим выступлением.

— Три года назад вы тоже играли против ЦСКА в финале Западной конференции. Их нынешний состав сильнее, чем в 2015 году?

— Я думаю, что ЦСКА по-прежнему очень хорошая команда. У них очень сильная организация игры. Как и три года назад, у них есть топовые игроки. В прошлый раз ими были Александр Радулов и Никита Зайцев, сейчас — Кирилл Капризов, Грег Скотт и др.

— Как вы думаете, в серии вам осталось провести две игры? Или возможен седьмой матч?