Тренер Воробьев заявил, что вряд ли вернется в «Металлург» в следующем сезоне КХЛ

Воробьев входит в тренерский штаб сборной России, а также работает с олимпийской командой. В начале ноября прошлого года специалист покинул пост главного тренера «Металлурга».

«Скоро все решится, где я продолжу карьеру. В “Металлурге” у меня осталась часть сердца, мы выиграли два Кубка Гагарина. Но в следующем году туда, скорее всего, я не вернусь, а потом посмотрим», — заявил Воробьев.