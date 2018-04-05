Есмантович: Шалунов вернулся в строй перед пятым матчем ½ финала КХЛ со СКА
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Максим Шалунов готов сыграть в пятом матче серии ½ финала
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Максим Шалунов готов сыграть в пятом матче серии ½ финала
Шалунов не принимал участия в серии со СКА, сыграв в
«На сегодняшний момент в ЦСКА нет ни одного травмированного хоккеиста, все готовы к завтрашней игре, включая Максима Шалунова», — сказал Есмантович.
Матчи серии в Москве пропустил нападающий ЦСКА Иван Телегин. «Мы были обеспокоены его травмой — у него был ушиб мягких тканей. Он полетел с командой, готовится, надеемся, что он выйдет в составе», — отметил Есмантович.
Счет в серии пока равный — 2−2. ЦСКА выиграл первый матч серии в
Пятый матч серии СКА — ЦСКА начнется 6 апреля в 19:30 мск.