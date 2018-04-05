Есмантович: Шалунов вернулся в строй перед пятым матчем ½ финала КХЛ со СКА

Матчи серии в Москве пропустил нападающий ЦСКА Иван Телегин. «Мы были обеспокоены его травмой — у него был ушиб мягких тканей. Он полетел с командой, готовится, надеемся, что он выйдет в составе», — отметил Есмантович.

Счет в серии пока равный — 2−2. ЦСКА выиграл первый матч серии в Санкт-Петербурге (5:4 ОТ) и четвертый в Москве (2:1). «У нас настрой один — сражаться и идти к своей поставленной задаче. Для каждого хоккеиста плей-офф — это мини-спортивная маленькая жизнь, в которой каждый хочет доказать, что достоин намного большего, чем кажется, и пытается показать свои лучшие качества — не только бомбардирские, но и клубные, командные», — подчеркнул Есмантович.