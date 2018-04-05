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21:33 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: Шалунов вернулся в строй перед пятым матчем ½ финала КХЛ со СКА

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Максим Шалунов готов сыграть в пятом матче серии ½ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент столичных армейцев Игорь Есмантович.

Шалунов не принимал участия в серии со СКА, сыграв в плей-офф в последний раз 24 марта.

«На сегодняшний момент в ЦСКА нет ни одного травмированного хоккеиста, все готовы к завтрашней игре, включая Максима Шалунова», — сказал Есмантович.

Матчи серии в Москве пропустил нападающий ЦСКА Иван Телегин. «Мы были обеспокоены его травмой — у него был ушиб мягких тканей. Он полетел с командой, готовится, надеемся, что он выйдет в составе», — отметил Есмантович.

Счет в серии пока равный — 2−2. ЦСКА выиграл первый матч серии в Санкт-Петербурге (5:4 ОТ) и четвертый в Москве (2:1). «У нас настрой один — сражаться и идти к своей поставленной задаче. Для каждого хоккеиста плей-офф — это мини-спортивная маленькая жизнь, в которой каждый хочет доказать, что достоин намного большего, чем кажется, и пытается показать свои лучшие качества — не только бомбардирские, но и клубные, командные», — подчеркнул Есмантович.

Пятый матч серии СКА — ЦСКА начнется 6 апреля в 19:30 мск.

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