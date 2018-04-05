«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в финале Восточной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Перед началом серии эксперты сходились во мнении, что «Ак Барс» выглядел фаворитом, но большинство знатоков считали, что «Трактор» должен оказать ожесточенное сопротивление. Предпосылкой к этому стала игра, которую подопечные Анвара Гатиятулина показывали на протяжении нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В стартовом раунде челябинцы без особых проблем прошли нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), впервые за пять лет преодолев 1/8 финала плей-офф КХЛ. Далее «Трактор» провел тяжелейшую семиматчевую серию против уфиского «Салавата Юлаева», неожиданно взяв верх над более маститым соперником.

Путь «Ак Барса» к финалу Восточной конференции сложился значительно проще. Казанцы поочередно переиграли хабаровский «Амур» и финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона магнитогорский «Металлург». Обе серии завершились со счетом 4−1.

Если говорить о содержании, то «Ак Барс» в обеих сериях выглядел солиднее соперников прежде всего тактически. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов, который трижды приводил казанцев к званию лучшего клуба страны, переиграл своих оппонентов за счет опыта. Также большую роль сыграл отличный подбор исполнителей в составе команды из столицы Татарстана. Любому клубу непросто соперничать с коллективом, в котором есть хоккеисты такого уровня, как Джастин Азеведо, Владимир Ткачев, Данис Зарипов или Станислав Галиев.

Серия без борьбы

Первые два матча серии, которая стартовала в Казани, прошли по схожему сценарию. Гости первыми открывали счет, но в итоге терпели поражение. И если в первой игре подопечные Гатиятулина уступили со счетом 1:2, то во второй встрече преимущество челябинцев составляло две шайбы, но в итоге казанцы оказались сильнее — 4:3. Стоит отметить, что в обеих играх казанцы значительно превзошли соперника по броскам в створ — 43:23 и 45:28 соответственно.

Переезд команд в Челябинск расстановку сил не изменил. «Ак Барс» полностью владел инициативой и добился двух побед — 2:1 (в овертайме) и 3:1, обеспечив себе четвертый в истории выход в финал Кубка Гагарина. «Мы не ожидали, что так получится. Но хорошо, что у нас будет больше времени, чтобы отдохнуть перед финалом», — сказал по окончании серии Билялетдинов.

По мнению бывшего форварда «Трактора», чемпиона России Сергея Гомоляко, челябинцев могли надломить обидные поражение в первых двух играх. «Естественно, когда ведешь 1:0 и дотягиваешь практически до конца третьего периода, а потом в начале второго матча выигрываешь 2:0 и проигрываешь, отпечаток какой-то накладывается, появляется психологическая неуверенность. Казань была свежее, а “Трактор” провел семь серьезных матчей с Уфой. Поэтому “Трактор” и дожали в первых матчах», — считает собеседник ТАСС.

В прошедшей серии челябинцы лишь однажды сумели реализовать численное преимущество. «Без большинства в плей- офф играть тяжеловато. С “Нефтехимиком” у “Трактора” была очень хорошая реализация большинства, с Уфой игра в неравных составах была чуть похуже, но она была. В этой же серии большинства не было», — считает Гомоляко.

В серии с «Ак Барсом» не смог проявить себя на должном уровне 18-летний форвард челябинского клуба Виталий Кравцов, в предыдущих двух раундах набравший 11 очков (5 шайб + 6 передач). «Ему не хватило опыта в таких играх. Игра в плей-офф — это совсем другое, нежели в регулярном чемпионате. Если в первых матчах ему везло больше, то сегодня не хватило опыта — излишняя суета под воротами, хладнокровия не хватило», — заключил эксперт.

Шаг до Кубка Гагарина

«Ак Барс», становившийся победителем Кубка Гагарина в первых двух сезонах КХЛ (2009, 2010), вновь вплотную подобрался к очередному трофею. В соперниках у казанцев будет победитель финала Запада, в котором встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Счет в данной серии равный (2−2), поэтому у «Ак Барса» будет весомое преимущество минимум в три дня в плане отдыха перед финалом.

По мнению Гомоляко, большую роль в финале сыграют действия голкипера казанцев Эмиля Гарипова. «Ак Барс», в принципе, готов выиграть Кубок. Не знаю, как будет играть Гарипов в воротах с такими командами, как ЦСКА или СКА. Очень многое будет зависеть от него, «Ак Барс» в обороне силен, но игра в воротах в плей-офф — это 70−75 процентов общего успеха, — считает эксперт.