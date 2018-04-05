ХК «Амур» ждет ответа от тренера Мартемьянова по поводу продления контракта

Ранее СМИ сообщили о том, что Мартемьянов уже договорился, что по истечении нынешнего соглашения с «Амуром» в мае подпишет контракт с «Автомобилистом».
В екатеринбургском клубе ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию.
«Пока у него [Мартемьянова] действующий контракт, мы ему сделали предложение, ждем его ответа. Когда он его даст — не знаю. Знаю, что у него есть какие-то другие переговоры, мы это и предполагали. Мы пока еще ни с кем не вели переговоров, пока надежда есть», — сказал Филиппенко.
Мартемьянов вошел в тренерский штаб «Амура» в 2016 году, в середине декабря того же года стал и. о. главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова. С сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем «Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда «Ак Барсу» (1−4).