ХК «Амур» ждет ответа от тренера Мартемьянова по поводу продления контракта

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили о том, что Мартемьянов уже договорился, что по истечении нынешнего соглашения с «Амуром» в мае подпишет контракт с «Автомобилистом».

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В екатеринбургском клубе ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию.

«Пока у него [Мартемьянова] действующий контракт, мы ему сделали предложение, ждем его ответа. Когда он его даст — не знаю. Знаю, что у него есть какие-то другие переговоры, мы это и предполагали. Мы пока еще ни с кем не вели переговоров, пока надежда есть», — сказал Филиппенко.