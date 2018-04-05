Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 60-х
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз2
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Брызгалова: Обвинять никого не хочется — вдруг это другой
Поветкин: Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
13:13 (мск), источник: ТАСС

ХК «Амур» ждет ответа от тренера Мартемьянова по поводу продления контракта

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» ждет ответа от главного тренера команды Андрея Мартемьянова по поводу продления соглашения и еще не вел переговоров ни с одним из кандидатов на этот пост. Об этом ТАСС сообщил вице- президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили о том, что Мартемьянов уже договорился, что по истечении нынешнего соглашения с «Амуром» в мае подпишет контракт с «Автомобилистом».

Читайте также
Мартемьянов согласовал контракт и в мае возглавит ХК «Автомобилист»

В екатеринбургском клубе ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию.

«Пока у него [Мартемьянова] действующий контракт, мы ему сделали предложение, ждем его ответа. Когда он его даст — не знаю. Знаю, что у него есть какие-то другие переговоры, мы это и предполагали. Мы пока еще ни с кем не вели переговоров, пока надежда есть», — сказал Филиппенко.

Мартемьянов вошел в тренерский штаб «Амура» в 2016 году, в середине декабря того же года стал и. о. главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова. С сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем «Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда «Ак Барсу» (1−4).

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
Брызгалова: Обвинять никого не хочется — вдруг это другой
Поветкин: Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа
Загитова: В детстве не любила ходить на фигурное катание, ревела
Крушельницкий: Главная задача — вернуть медали ОИ
Глава UFC: Бой Нурмагомедова и Холлоуэя будет за настоящий титул
Спорт-Экспресс
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь