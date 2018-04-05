Павел Падакин: «Сочи» пока не предложил новый контракт

Источник: Известия

Завтра и послезавтра олимпийская сборная России (фактически представляющая собой второй состав национальной команды) выступит в Сочи на турнире Еврочеллендж — серии товарищеских матчей в рамках подготовки к майскому чемпионату мира, который пройдет в датских Копенгагене и Хернинге. В столице Олимпиады-2014 подопечные Олега Браташа и Ильи Воробьева дважды встретятся со сборной Германии, в феврале оказавшейся в одном шаге от золота Пхёнчхана. Тогда российская команда впервые за 26 лет выиграла главный хоккейный турнир, но в финале едва не потерпела поражение от немцев, сравняв счет за одну минуту до конца третьего периода, а затем забив победный гол в овертайме (4:3).

Во вторник олимпийская сборная России собралась в Новогорске. В ее состав было вызвано два десятка перспективных игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), считающихся ближайшим резервом национальной команды. После Еврочелленджа часть из них может оказаться в главной сборной, которая в конце апреля сыграет на этапах Еврохоккейтура, — это будут ее первые матчи в ранге действующего олимпийского чемпиона. К этому моменту освободятся лидеры и тренерский штаб первой сборной — сейчас главный тренер Олег Знарок, старший тренер Харийс Витолиньш и тренер вратарей Рашит Давыдов заняты в СКА, а тренер защитников Игорь Никитин — в ЦСКА. Именно эти команды представляли 23 из 25 игроков нашей команды на Играх в Корее.

Накануне чемпионата мира в сборную приедут и представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чьи клубы не прошли в плей-офф или вылетели из Кубка Стэнли в первых раундах.

Претендентом на поездку в Данию сейчас является и нападающий «Сочи» Павел Падакин. В минувшем сезоне он стал одним из лидеров южан. В регулярном чемпионате КХЛ на счету 23-летнего уроженца Киева 31 (8+23) очко по системе «гол+пас». Он помог команде выйти в плей-офф, где подопечные Сергея Зубова уступили в пяти матчах хельсинкскому «Йокериту» (1:4 в серии).

Для Павла Падакина это первый вызов в сборную. В 2014 году он выступал за молодежную сборную Украины, но впоследствии отказался от гражданства этого государства, приняв российское. Согласно регламенту Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), в случае смены спортивного гражданства игрок должен провести два года в любом клубе чемпионата страны, за которую он хочет играть. Этот «карантинный период» для Павла Падакина истек в 2018 году.

В эксклюзивном интервью «Известиям» хоккеист поделился эмоциями от вызова в сборную, а также оценил завершившийся для «Сочи» сезон КХЛ и рассказал об участии в Матче звезд в Астане.

— Ваша команда могла пройти «Йокерит»?

— Мы играли хорошо: три матча дошли до овертайма. Но ощущалось, что у «Йокерита» больше опыта выступлений в плей-офф. Больше понимания, как добиваться результата. И в целом у них хорошая команда, занявшая третье место в нашей конференции. Но мы бились до конца. Могли выиграть еще пару матчей, однако пройти в следующий раунд всё равно было бы очень тяжело. В любом случае мы сумели дать бой «Йокериту».

— Ваша единственная победа над «Йокеритом» случилась в начале второго овертайма. А в серии с ЦСКА финны победили в одной из игр в начале пятого дополнительного периода — эта встреча стала самой длинной в истории КХЛ. Вас удивило, насколько выносливы подопечные Юкки Ялонена?

— Они вообще являются очень активной командой. Когда мы встречались в регулярном чемпионате, я этого не ощущал. Но в плей-офф у «Йокерита» было очень много сил. К концу игры команда начинает сильно давить, прибавляет в скорости. Особенно хороши у финнов первые два звена. Против них очень тяжело играть. И кажется, у «Сочи» к концу овертаймов не хватало сил. Нам очень повезло в первом матче, когда мы продержались один овертайм, а затем выиграли в начале второго просто за счет того, что удалось забить хороший гол после наброса на ворота. Но к концу серии наша команда устала, и в результате на дополнительное время в четвертом и пятом матчах сил уже не хватило.

— Как думаете, за счет чего они больше 140 минут сохраняли силы в игре с ЦСКА? У армейцев ведь обойма игроков более широкая…

— Обойма может быть широкой, но этот фактор играет по-разному. Например, на лед выходят игроки, не участвовавшие в прошлом матче, и оказываются не готовы именно к этой игре. А у ЦСКА с их длинной скамейкой весь сезон очень широкая ротация. «Йокерит» же играет почти одним составом — из-за этого взаимопонимание у них отличное.

— «Йокерит» покинул лучший молодой игрок КХЛ этого сезона Эли Толванен, уехавший в «Нэшвилл Предаторз». У него есть шанс заиграть в НХЛ?

— Толванен — очень хороший молодой игрок. Умеет держать шайбу и забивать голы. Но многие хоккеисты, приезжающие за океан из Европы, часто зависят от того, пойдет у них или не пойдет. И это очень сложно просчитать. Я в свое время играл в «Филадельфии Флайерз» с Евгением Медведевым, очень сильным защитником. Но, приехав туда, он не смог адаптироваться к игре. Ему было очень тяжело. Все по-разному переживают этот период: кто-то сразу вписывается в формат, кому-то приходится перетерпеть.

— Почему за океаном не закрепились уехавшие туда год назад Вадим Шипачев, Алексей Береглазов и Андрей Миронов?

— Когда туда приезжаешь, ты должен быть на голову выше местных хоккеистов, играть и стараться. Даже когда тебя не ставят в состав. В США и Канаде бывает, что тренеры специально не включают тебя в заявку на матчи, чтобы проверить на прочность. У меня так было в юниорской лиге Канады: тоже сажали на трибуну, не выпускали на игры. И они не уважают тебя, если в такой ситуации ты начинаешь злиться, звонить агентам и просить их переговорить с руководством клуба. Нет, ты должен с нуля доказывать свое место, даже в четвертом звене. Неважно, кем ты был в России.

— А в России проще относятся к тому, что агент звонит руководству и спрашивает, почему у его клиента мало игрового времени?

— Лично я вообще предпочитаю не жаловаться на эти проблемы. Если ты будешь показывать результат и хорошо играть, тебя будут ставить в состав. В начале этого сезона в «Сочи» я отыграл первый матч, а потом две встречи вообще не выходил на лед. Потом просто вышел снова и начал работать. Тренер Сергей Зубов это увидел и стал мне доверять. В результате сезон сложился удачно. Если бы стал звонить агентам, думаю, это бы ни к чему не привело.

— В Северной Америке нет традиционных для России длительных предсезонных сборов: хоккеисты летом занимаются самоподготовкой и лишь за месяц до начала сезона собираются на выставочные матчи. Тяжело было привыкнуть к другому формату в «Сочи»?

— Я уже два сезона в КХЛ. Проходил сборы сначала под руководством Вячеслава Буцаева, а затем Сергея Зубова. Они были жесткие, но план подготовки составлялся с умом, поэтому мы хорошо подготовились. Да, в Америке ты предоставлен сам себе и, возвращаясь из отпуска в расположение команды перед стартом регулярного чемпионата, должен быть готов. Потому что у хоккеистов уже начинаются тесты. Если провалишь их, не сдав хотя бы 80%, тебя могут без разговоров отправить в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Неважно, двусторонний или односторонний контракт у игрока. Ты просто должен быть готов. А в «Сочи» я перешел одновременно с Эриком О’Деллом, который на первом сборе признавался, что ему очень тяжело. Но их приходится проходить всем — в каждом клубе свои правила.

— К сезону проще готовиться самостоятельно или под контролем клуба?

— В России ты лучше подготовишься к сезону. Например, сейчас, по окончании выступления в Кубке Гагарина, у нас есть три месяца отпуска. Ты можешь отдохнуть первые две недели, потом начинать восстанавливать форму и поддерживать ее. И не надо выходить на пик готовности к июлю, когда начинается первый сбор. Не нужно в своей 100-процентной форме «рвать и метать» на тренировках. Ты можешь быть готовым на 50−60%, быть в нормальной форме, а потом приехать на сбор, и за полтора месяца тебя в любой команде подготовят так, что к сезону ты окажешься в максимально боевом состоянии. За океаном надо контролировать себя весь отпускной период, который гораздо длиннее.

— Вам пришлось выдержать два года «карантина», чтобы по регламенту IIHF получить право играть за Россию. Ожидания оправдали себя?

— Я давно уже являюсь гражданином России. Просто не объявлял об этом. А когда приехал в «Сочи», думал только о том, чтобы закрепиться в КХЛ. У меня в обоих сезонах был двусторонний контракт. И я просто надеялся, что буду тренироваться, чтобы меня не отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Только к концу нынешнего чемпионата, который мне удался, начал думать про сборную. Рад, что своей работой добился того, что все мои ожидания окупились. Вызов в сборную — большая честь для любого хоккеиста.

— Рассчитываете попасть в заявку на майский чемпионат мира в Дании?

— Думаю, все, кто приехал в олимпийскую сборною России на Еврочеллендж, хотят попасть на чемпионат мира в основную команду. Но сейчас надо просто работать и думать об играх с Германией.

— «Сочи» в нынешнем сезоне не раз побеждал топ-клубы — в частности, нанес первое поражение СКА в Санкт-Петербурге (3:2 ОТ), а затем повторил успех в домашнем матче с армейцами (2:1). Почему при этом вы теряли очки в играх с менее сильными соперниками?

— В начале сезона Сергей Зубов сказал, что для нас чемпионат будет «веселым». Так и получилось. Мы настраивались против сильных команд, в игре с тем же СКА буквально грызли лед, выполняли задание тренера и выигрывали. А бывало, выходим против слабой команды и думаем: «Мы же победили СКА». И решаем, что можем легко обыграть остальных. Не выполняли задачи тренера, не настраивались и не набирали «легкие» очки.

— Как обстоят дела с продлением вашего контракта?

— Контракт истек, и сейчас мой агент работает над вариантами. Они есть, но все в процессе переговоров. Куда агент направит, туда я и пойду.

— От «Сочи» были предложения?

— Честно скажу, не слышал об этом. Агент говорит мне об этом, только когда есть точные предложения. Из некоторых клубов КХЛ они уже поступали, но «Сочи» пока не предложил новый контракт.

— В январе на Матче звезд КХЛ в Астане вы запомнились зрителям участием в Мастер-шоу в костюме Супермена. Сохранили его?

— Сохранил. Правда, долго не мог найти. Лишь недавно обнаружил, когда мы с женой приехали в Киев и разбирали сумки. Я даже не знал, что с ним делать. В итоге просто положили его на видное место, как память.

— На следующий Матч звезд придумаете что-то похожее?

— Сначала надо туда попасть, а уже потом думать о костюмах. Последний год у меня выдался хорошим, но для попадания на следующий Матч звезд надо заново доказывать свой уровень. Когда попаду туда, у меня будет месяц, чтобы подумать насчет костюма. Если в это время я буду не в «Сочи», надо будет придумывать что-то новое в другом клубе.

— Вы женились в декабре. Супруга уже привыкла к Сочи?