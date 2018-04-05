Павел Падакин: «Сочи» пока не предложил новый контракт
Нападающий сочинского клуба — о первом вызове в олимпийскую сборную России, различиях подготовки к сезону в КХЛ и НХЛ и судьбе своего костюма Супермена для Матча звезд.
Нападающий сочинского клуба — о первом вызове в олимпийскую сборную России, различиях подготовки к сезону в КХЛ и НХЛ и судьбе своего костюма Супермена для Матча звезд.
Завтра и послезавтра олимпийская сборная России (фактически представляющая собой второй состав национальной команды) выступит в Сочи на турнире Еврочеллендж — серии товарищеских матчей в рамках подготовки к майскому чемпионату мира, который пройдет в датских Копенгагене и Хернинге. В столице Олимпиады-2014 подопечные Олега Браташа и Ильи Воробьева дважды встретятся со сборной Германии, в феврале оказавшейся в одном шаге от золота Пхёнчхана. Тогда российская команда впервые за 26 лет выиграла главный хоккейный турнир, но в финале едва не потерпела поражение от немцев, сравняв счет за одну минуту до конца третьего периода, а затем забив победный гол в овертайме (4:3).
Во вторник олимпийская сборная России собралась в Новогорске. В ее состав было вызвано два десятка перспективных игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), считающихся ближайшим резервом национальной команды. После Еврочелленджа часть из них может оказаться в главной сборной, которая в конце апреля сыграет на этапах Еврохоккейтура, — это будут ее первые матчи в ранге действующего олимпийского чемпиона. К этому моменту освободятся лидеры и тренерский штаб первой сборной — сейчас главный тренер Олег Знарок, старший тренер Харийс Витолиньш и тренер вратарей Рашит Давыдов заняты в СКА, а тренер защитников Игорь Никитин — в ЦСКА. Именно эти команды представляли 23 из 25 игроков нашей команды на Играх в Корее.
Накануне чемпионата мира в сборную приедут и представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чьи клубы не прошли в
Претендентом на поездку в Данию сейчас является и нападающий «Сочи» Павел Падакин. В минувшем сезоне он стал одним из лидеров южан. В регулярном чемпионате КХЛ на счету 23-летнего уроженца Киева 31 (8+23) очко по системе «гол+пас». Он помог команде выйти в
Для Павла Падакина это первый вызов в сборную. В 2014 году он выступал за молодежную сборную Украины, но впоследствии отказался от гражданства этого государства, приняв российское. Согласно регламенту Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), в случае смены спортивного гражданства игрок должен провести два года в любом клубе чемпионата страны, за которую он хочет играть. Этот «карантинный период» для Павла Падакина истек в 2018 году.
В эксклюзивном интервью «Известиям» хоккеист поделился эмоциями от вызова в сборную, а также оценил завершившийся для «Сочи» сезон КХЛ и рассказал об участии в Матче звезд в Астане.
— Ваша команда могла пройти «Йокерит»?
— Мы играли хорошо: три матча дошли до овертайма. Но ощущалось, что у «Йокерита» больше опыта выступлений в
— Ваша единственная победа над «Йокеритом» случилась в начале второго овертайма. А в серии с ЦСКА финны победили в одной из игр в начале пятого дополнительного периода — эта встреча стала самой длинной в истории КХЛ. Вас удивило, насколько выносливы подопечные Юкки Ялонена?
— Они вообще являются очень активной командой. Когда мы встречались в регулярном чемпионате, я этого не ощущал. Но в
— Как думаете, за счет чего они больше 140 минут сохраняли силы в игре с ЦСКА? У армейцев ведь обойма игроков более широкая…
— Обойма может быть широкой, но этот фактор играет
— «Йокерит» покинул лучший молодой игрок КХЛ этого сезона Эли Толванен, уехавший в «Нэшвилл Предаторз». У него есть шанс заиграть в НХЛ?
— Толванен — очень хороший молодой игрок. Умеет держать шайбу и забивать голы. Но многие хоккеисты, приезжающие за океан из Европы, часто зависят от того, пойдет у них или не пойдет. И это очень сложно просчитать. Я в свое время играл в «Филадельфии Флайерз» с Евгением Медведевым, очень сильным защитником. Но, приехав туда, он не смог адаптироваться к игре. Ему было очень тяжело. Все
— Почему за океаном не закрепились уехавшие туда год назад Вадим Шипачев, Алексей Береглазов и Андрей Миронов?
— Когда туда приезжаешь, ты должен быть на голову выше местных хоккеистов, играть и стараться. Даже когда тебя не ставят в состав. В США и Канаде бывает, что тренеры специально не включают тебя в заявку на матчи, чтобы проверить на прочность. У меня так было в юниорской лиге Канады: тоже сажали на трибуну, не выпускали на игры. И они не уважают тебя, если в такой ситуации ты начинаешь злиться, звонить агентам и просить их переговорить с руководством клуба. Нет, ты должен с нуля доказывать свое место, даже в четвертом звене. Неважно, кем ты был в России.
— А в России проще относятся к тому, что агент звонит руководству и спрашивает, почему у его клиента мало игрового времени?
— Лично я вообще предпочитаю не жаловаться на эти проблемы. Если ты будешь показывать результат и хорошо играть, тебя будут ставить в состав. В начале этого сезона в «Сочи» я отыграл первый матч, а потом две встречи вообще не выходил на лед. Потом просто вышел снова и начал работать. Тренер Сергей Зубов это увидел и стал мне доверять. В результате сезон сложился удачно. Если бы стал звонить агентам, думаю, это бы ни к чему не привело.
— В Северной Америке нет традиционных для России длительных предсезонных сборов: хоккеисты летом занимаются самоподготовкой и лишь за месяц до начала сезона собираются на выставочные матчи. Тяжело было привыкнуть к другому формату в «Сочи»?
— Я уже два сезона в КХЛ. Проходил сборы сначала под руководством Вячеслава Буцаева, а затем Сергея Зубова. Они были жесткие, но план подготовки составлялся с умом, поэтому мы хорошо подготовились. Да, в Америке ты предоставлен сам себе и, возвращаясь из отпуска в расположение команды перед стартом регулярного чемпионата, должен быть готов. Потому что у хоккеистов уже начинаются тесты. Если провалишь их, не сдав хотя бы 80%, тебя могут без разговоров отправить в Американскую хоккейную лигу (АХЛ). Неважно, двусторонний или односторонний контракт у игрока. Ты просто должен быть готов. А в «Сочи» я перешел одновременно с Эриком О’Деллом, который на первом сборе признавался, что ему очень тяжело. Но их приходится проходить всем — в каждом клубе свои правила.
— К сезону проще готовиться самостоятельно или под контролем клуба?
— В России ты лучше подготовишься к сезону. Например, сейчас, по окончании выступления в Кубке Гагарина, у нас есть три месяца отпуска. Ты можешь отдохнуть первые две недели, потом начинать восстанавливать форму и поддерживать ее. И не надо выходить на пик готовности к июлю, когда начинается первый сбор. Не нужно в своей 100-процентной форме «рвать и метать» на тренировках. Ты можешь быть готовым на 50−60%, быть в нормальной форме, а потом приехать на сбор, и за полтора месяца тебя в любой команде подготовят так, что к сезону ты окажешься в максимально боевом состоянии. За океаном надо контролировать себя весь отпускной период, который гораздо длиннее.
— Вам пришлось выдержать два года «карантина», чтобы по регламенту IIHF получить право играть за Россию. Ожидания оправдали себя?
— Я давно уже являюсь гражданином России. Просто не объявлял об этом. А когда приехал в «Сочи», думал только о том, чтобы закрепиться в КХЛ. У меня в обоих сезонах был двусторонний контракт. И я просто надеялся, что буду тренироваться, чтобы меня не отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ). Только к концу нынешнего чемпионата, который мне удался, начал думать про сборную. Рад, что своей работой добился того, что все мои ожидания окупились. Вызов в сборную — большая честь для любого хоккеиста.
— Рассчитываете попасть в заявку на майский чемпионат мира в Дании?
— Думаю, все, кто приехал в олимпийскую сборною России на Еврочеллендж, хотят попасть на чемпионат мира в основную команду. Но сейчас надо просто работать и думать об играх с Германией.
— «Сочи» в нынешнем сезоне не раз побеждал
— В начале сезона Сергей Зубов сказал, что для нас чемпионат будет «веселым». Так и получилось. Мы настраивались против сильных команд, в игре с тем же СКА буквально грызли лед, выполняли задание тренера и выигрывали. А бывало, выходим против слабой команды и думаем: «Мы же победили СКА». И решаем, что можем легко обыграть остальных. Не выполняли задачи тренера, не настраивались и не набирали «легкие» очки.
— Как обстоят дела с продлением вашего контракта?
— Контракт истек, и сейчас мой агент работает над вариантами. Они есть, но все в процессе переговоров. Куда агент направит, туда я и пойду.
— От «Сочи» были предложения?
— Честно скажу, не слышал об этом. Агент говорит мне об этом, только когда есть точные предложения. Из некоторых клубов КХЛ они уже поступали, но «Сочи» пока не предложил новый контракт.
— В январе на Матче звезд КХЛ в Астане вы запомнились зрителям участием в
— Сохранил. Правда, долго не мог найти. Лишь недавно обнаружил, когда мы с женой приехали в Киев и разбирали сумки. Я даже не знал, что с ним делать. В итоге просто положили его на видное место, как память.
— На следующий Матч звезд придумаете
— Сначала надо туда попасть, а уже потом думать о костюмах. Последний год у меня выдался хорошим, но для попадания на следующий Матч звезд надо заново доказывать свой уровень. Когда попаду туда, у меня будет месяц, чтобы подумать насчет костюма. Если в это время я буду не в «Сочи», надо будет придумывать
— Вы женились в декабре. Супруга уже привыкла к Сочи?
— Она, как и я, родом из Киева. Но привыкать ей не пришлось — в Сочи всегда хорошо. Саша постоянно шутит, что очень хорошо перезимовала в этом году. В городе всегда тепло и отличная погода. Моя жена ездила со мной на выездные матче почти по всем городам. И на Матче звезд в Астане была, когда там температура опускалась до -30. Но ей этот город очень понравился. Как и Москва. Как она говорит — не важно, где быть. Главное, что со мной (улыбается).