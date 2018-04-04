К чему ещё стремиться Криштиану.
ЦСКА — СКА: загнанный зверь вырвался на свободу
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему ЦСКА удалось победить СКА и вернуть серии интригу.
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему ЦСКА удалось победить СКА и вернуть серии интригу.
А у нас серия, как говорят за океаном! ЦСКА отошел от края могилы, невероятным усилием вырвав победу. Теперь хочется поверить в то, что раньше седьмого матча финал «Запад» не закончится.
Это может
Московскую команду меньше всего можно записать в разряд бедных родственников, способных вытаскивать результат исключительно на жилах. Больших мастеров у нее хватает. Не «Трактор», при всем уважении к челябинцам. ЦСКА изначально получил на руки достаточно козырей, чтобы сравнять счет в серии.
Наконец, имел место еще один момент мотивационного характера. Наверное, даже самый важный. Очень запоминающейся была картинка из третьего матча финала, выхватившая мрачное лицо куратора столичного клуба Игоря Сечина. Его разочарование понятно было без лишних пояснений. Огромные деньги, вложенные в ЦСКА, к трофею команду не приближают. Информация о том, что в случае не выигрыша Кубка Гагарина в клубе произойдут серьезные перестановки на всех уровнях, больше не воспринимается как сомнительный слух. В таком случае москвичам действительно надо переходить в режим «пленных не берем».
Самое парадоксальное — то, что из потенциальных козырей у хозяев почти ничего не сработало. ЦСКА как играл в своей несколько нудной манере, рассчитывая подловить соперника на ошибке, так и продолжил. Проблемы с реализацией лишнего снова были заметны даже из космоса. Дело не в голах, а в количестве опасных моментов в большинстве. Их кот наплакал. Гости спокойно отбивались и добавили в нужное время.
Легкость, с которой они упускали шансы увеличить разницу в счете с шатких 1:0 до более крупного, заставляли усомниться в том, что для них матч имеет огромную важность. Как не относись к тому, что показал ЦСКА, оказавшийся в положении загнанного хищника, но петербуржцы для этого со своей стороны сделали много: дурацкие удаления, небрежность в завершающей стадии, ошибки при развитии атак.
В этой связи совсем не кажется, что столичная команда переломила серию. Очень показательной будет реакция СКА в следующей встрече в
Михаил ЗИСЛИС.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин
|Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
|1-й период
|07:24
|Михаил Пашнин
|10:49
|Егор Яковлев
|14:45
|2-й период
|Патрик Торесен
|26:41
|31:37
|Владимир Жарков
|Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев)
|33:30
|35:15
|39:20
|Михаил Пашнин
|Илья Ковальчук
|39:20
|3-й период
|40:37
|Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
|42:54
|Валерий Ничушкин (С. Андронов)
|48:11
|Богдан Киселевич
|Ярно Коскиранта
|51:17
|59:20
|Богдан Киселевич
|Сергей Плотников
|59:47
|Сергей Плотников
|59:47
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)