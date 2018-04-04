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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — СКА: загнанный зверь вырвался на свободу

Корреспондент «СЭ» объясняет, почему ЦСКА удалось победить СКА и вернуть серии интригу.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

А у нас серия, как говорят за океаном! ЦСКА отошел от края могилы, невероятным усилием вырвав победу. Теперь хочется поверить в то, что раньше седьмого матча финал «Запад» не закончится. Когда-то небольшая революция должна была случиться. Кубковый хоккей — это ведь история не только про мастерство и характер, но и готовность достать из себя что-то ранее невиданное в момент, когда никто уже не верит в счастливую для тебя развязку. Московской команде удалось в начале третьего периода за две с половиной минуты в корне изменить положение дел на льду.

Это может кому-то показаться навязчивой идеей, но в этой серии чего-то необычного ждешь только от Игоря Никитина и его игроков. СКА — фаворит, все его сильные стороны давно известны, и ставить в тупик надо именно чемпиона. В правильный хоккей его обыграть в противостоянии до четырех побед почти невозможно. А раз так, то зачем Олегу Знарку что-то менять?

Московскую команду меньше всего можно записать в разряд бедных родственников, способных вытаскивать результат исключительно на жилах. Больших мастеров у нее хватает. Не «Трактор», при всем уважении к челябинцам. ЦСКА изначально получил на руки достаточно козырей, чтобы сравнять счет в серии.

Во-первых, это психология затравленного зверя. Москвичам отступать некуда и надо как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. Если счет в серии стал бы 1−3, то даже мечтать о выходе в следующий раунд было бы нереально. Во-вторых, петербуржцы вышли на четвертый матч чрезмерно спокойными, в отличие от прошлой встречи не сразу включившись в игру и не поставив соперника в неудобное положение с первых минут. В-третьих, арбитры были как никогда строги к СКА, пропустив несколько нарушений со стороны хозяев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наконец, имел место еще один момент мотивационного характера. Наверное, даже самый важный. Очень запоминающейся была картинка из третьего матча финала, выхватившая мрачное лицо куратора столичного клуба Игоря Сечина. Его разочарование понятно было без лишних пояс­нений. Огромные деньги, вложенные в ЦСКА, к трофею команду не приближают. Информация о том, что в случае не выигрыша Кубка Гагарина в клубе произойдут серьезные перестановки на всех уровнях, больше не воспринимается как сомнительный слух. В таком случае москвичам действительно надо переходить в режим «пленных не берем».

Самое парадоксальное — то, что из потенциальных козырей у хозяев почти ничего не сработало. ЦСКА как играл в своей несколько нудной манере, рассчитывая подловить соперника на ошибке, так и продолжил. Проблемы с реализацией лишнего снова были заметны даже из космоса. Дело не в голах, а в количестве опасных моментов в большинстве. Их кот наплакал. Гости спокойно отбивались и добавили в нужное время.

Легкость, с которой они упускали шансы увеличить разницу в счете с шатких 1:0 до более крупного, заставляли усомниться в том, что для них матч имеет огромную важность. Как не относись к тому, что показал ЦСКА, оказавшийся в положении загнанного хищника, но петербуржцы для этого со своей стороны сделали много: дурацкие удаления, небрежность в завершающей стадии, ошибки при развитии атак.

В этой связи совсем не кажется, что столичная команда переломила серию. Очень показательной будет реакция СКА в следующей встрече в Санкт-Петербурге. Теперь пришло время для обладателя Кубка Гагарина придумывать что-то новое и загонять оппонента в угол. Ждем, чем ответит Знарок.

Михаил ЗИСЛИС.

ЦСКА 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
СКА
4.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
1-й период
07:24 Михаил Пашнин
10:49
Егор Яковлев 14:45
2-й период
Патрик Торесен 26:41
31:37 Владимир Жарков
Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев) 33:30
35:15
39:20 Михаил Пашнин
Илья Ковальчук 39:20
3-й период
40:37 Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
42:54 Валерий Ничушкин (С. Андронов)
48:11 Богдан Киселевич
Ярно Коскиранта 51:17
59:20 Богдан Киселевич
Сергей Плотников 59:47
Сергей Плотников 59:47
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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