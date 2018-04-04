Широков: СКА настраивается на семь матчей в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

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В среду ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В противостоянии до четырех побед счет равный — 2−2.

«Все только начинается, все самое интересное впереди. Сделаем правильные выводы, нужно готовиться к домашнему матчу, впереди три встречи. Содержание игры было не очень хорошим, но будем злее. Нам нужно показывать свою игру», — считает Широков.

«Игра была равная, 0−0, потом мы забросили в большинстве, а далее игра шла до первого гола. Удачный для соперника отрезок решил исход матча. Готовимся, будем работать над нюансами, которые у нас не получились», — заключил форвард СКА.

Также свое мнение по прошедшему матчу высказал защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Войнов. «Можно сказать, что это была пятиминутка удачи ЦСКА. Счет сравнялся, игру забыли, выводы сделали, готовимся дальше. Мы не можем реализовать большинство, потому что соперник хорошо играет в меньшинстве», — сказал хоккеист.