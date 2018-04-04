Знарок: Реализация моментов подвела игроков СКА в матче полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Низкая реализация моментов стала ключевой причиной поражения
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Низкая реализация моментов стала ключевой причиной поражения
В среду СКА в гостях в четвертом матче полуфинальной серии
«С одним голом тяжело выиграть матч. У нас были хорошие моменты, надо было забивать. Не очень хорошо, что за минуту получили два гола, теперь готовимся к следующему матчу. Думаю, мы там должны были играть большинство, а не четыре на четыре», — заявил Знарок.
«Тяжелый матч,
Пятая игра серии состоится 6 апреля в
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин
|Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
|1-й период
|07:24
|Михаил Пашнин
|10:49
|Егор Яковлев
|14:45
|2-й период
|Патрик Торесен
|26:41
|31:37
|Владимир Жарков
|Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев)
|33:30
|35:15
|39:20
|Михаил Пашнин
|Илья Ковальчук
|39:20
|3-й период
|40:37
|Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
|42:54
|Валерий Ничушкин (С. Андронов)
|48:11
|Богдан Киселевич
|Ярно Коскиранта
|51:17
|59:20
|Богдан Киселевич
|Сергей Плотников
|59:47
|Сергей Плотников
|59:47
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)