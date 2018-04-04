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4 апреля, источник: ТАСС

Знарок: Реализация моментов подвела игроков СКА в матче полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Низкая реализация моментов стала ключевой причиной поражения санкт-петербургского СКА в четвертом матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. Такое мнение на псолематчевой пресс-конференции высказал главный тренер СКА Олег Знарок.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В среду СКА в гостях в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.

«С одним голом тяжело выиграть матч. У нас были хорошие моменты, надо было забивать. Не очень хорошо, что за минуту получили два гола, теперь готовимся к следующему матчу. Думаю, мы там должны были играть большинство, а не четыре на четыре», — заявил Знарок.

«Тяжелый матч, где-то нам повезло, моменты реализовали. Сражались, наверное, поэтому победили. Ребята сегодня старались против сильного соперника, все что могли сделали, показали всем, что в хоккее важен характер», — прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Пятая игра серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
СКА
4.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
1-й период
07:24 Михаил Пашнин
10:49
Егор Яковлев 14:45
2-й период
Патрик Торесен 26:41
31:37 Владимир Жарков
Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев) 33:30
35:15
39:20 Михаил Пашнин
Илья Ковальчук 39:20
3-й период
40:37 Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
42:54 Валерий Ничушкин (С. Андронов)
48:11 Богдан Киселевич
Ярно Коскиранта 51:17
59:20 Богдан Киселевич
Сергей Плотников 59:47
Сергей Плотников 59:47
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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