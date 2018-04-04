Знарок: Реализация моментов подвела игроков СКА в матче полуфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА

В среду СКА в гостях в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.

«С одним голом тяжело выиграть матч. У нас были хорошие моменты, надо было забивать. Не очень хорошо, что за минуту получили два гола, теперь готовимся к следующему матчу. Думаю, мы там должны были играть большинство, а не четыре на четыре», — заявил Знарок.