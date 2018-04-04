Есмантович: Везение было на стороне ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф КХЛ со СКА

В среду московский клуб дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В противостоянии до четырех побед счет равный — 2:2.

«Боевой, отличный матч, настоящее спортивное сражение. Спорт — такая гибкая вещь, иногда не хватает немного везения для того, чтобы случился хороший результат. Иногда СКА везет, в каком-то моменте нам повезло», — сказал Есмантович.