ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА
ТАСС, 4 апреля. Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 2:1 обыграл
ТАСС, 4 апреля. Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 2:1 обыграл
В составе победителей шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у проигравших отличился Вячеслав Войнов (14).
Нападающий
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 6 апреля в
ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал
Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин
|Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
|1-й период
|07:24
|Михаил Пашнин
|10:49
|Егор Яковлев
|14:45
|2-й период
|Патрик Торесен
|26:41
|31:37
|Владимир Жарков
|Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев)
|33:30
|35:15
|39:20
|Михаил Пашнин
|Илья Ковальчук
|39:20
|3-й период
|40:37
|Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
|42:54
|Валерий Ничушкин (С. Андронов)
|48:11
|Богдан Киселевич
|Ярно Коскиранта
|51:17
|59:20
|Богдан Киселевич
|Сергей Плотников
|59:47
|Сергей Плотников
|59:47
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)