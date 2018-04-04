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22:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

ТАСС, 4 апреля. Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский СКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у проигравших отличился Вячеслав Войнов (14).

Нападающий санкт-петербургской команды Вадим Шипачев отдал голевую передачу и набрал очки за результативность в восьмом матче подряд в плей-офф КХЛ (3 шайбы + 6 передач). В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука и Михаила Пашнина, оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал санкт-петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4−1, в первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4−0).

Год спустя команды встретились уже в полуфинале Кубка Гагарина. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3−0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0−3 в серии плей-офф. В сезоне-2015/16 в полуфинале КХЛ столичной команде удалось взять реванш (4−0). В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

ЦСКА 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
СКА
4.04.2018, 19:30 Зрители: 5600 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин Микко Коскинен 58:40 (М. Коскинен 59:47-59:57)
1-й период
07:24 Михаил Пашнин
10:49
Егор Яковлев 14:45
2-й период
Патрик Торесен 26:41
31:37 Владимир Жарков
Вячеслав Войнов (П. Херсли, В. Шипачев) 33:30
35:15
39:20 Михаил Пашнин
Илья Ковальчук 39:20
3-й период
40:37 Мэт Робинсон (М. Григоренко, А. Попов)
42:54 Валерий Ничушкин (С. Андронов)
48:11 Богдан Киселевич
Ярно Коскиранта 51:17
59:20 Богдан Киселевич
Сергей Плотников 59:47
Сергей Плотников 59:47
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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