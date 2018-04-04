ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

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В составе победителей шайбы забросили Мэтт Робинсон (41-я минута) и Валерий Ничушкин (43), у проигравших отличился Вячеслав Войнов (14).

Нападающий санкт-петербургской команды Вадим Шипачев отдал голевую передачу и набрал очки за результативность в восьмом матче подряд в плей-офф КХЛ (3 шайбы + 6 передач). В конце второго периода произошла драка с участием Ильи Ковальчука и Михаила Пашнина, оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, трижды победу в сериях одерживал санкт-петербургский клуб. В первом раунде плей-офф сезона-2011/12 СКА победил со счетом 4−1, в первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4−0).