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19:17 (мск), источник: Советский спорт

ЦСКА — СКА: состав петербуржцев без изменений

Тренерский штаб СКА объявил состав на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Торесен;.

Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Дацюк-Плотников;.

Третье звено: Яковлев-Зуб, Широков-Коскиранта-Барабанов;.

Четвертое звено: Рыков, Тихонов-Каблуков-Кетов.

Напомним, матч пройдет 4 апреля в Москве и начнется в 19:30. Счет в серии 2−1 в пользу петербуржцев.

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