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ЦСКА — СКА: состав петербуржцев без изменений
Тренерский штаб СКА объявил состав на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Тренерский штаб СКА объявил состав на четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено:
Второе звено:
Третье звено:
Четвертое звено: Рыков,
Напомним, матч пройдет 4 апреля в Москве и начнется в 19:30. Счет в серии 2−1 в пользу петербуржцев.