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14:28 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» сможет начать следующий сезон КХЛ на «ВТБ-Арене»

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ледовая арена им. Аркадия Чернышева, входящая в спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена Парк» в Петровском парке, сможет принять домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» в следующем сезоне. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «ВТБ-Арены».

Источник: РИА "Новости"

«На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования», — говорится в сообщении.

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В нынешнем сезоне домашней ареной «Динамо» в чемпионате КХЛ был «ВТБ Ледовый дворец», на котором клуб играет с 2015 года.

«В соответствии с требованиями регламента КХЛ, проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на “ВТБ-Арене” в трех модификациях: европейской — 60×30 м, средней — 60×28 м и канадской — 60×26 м. Таким образом, хоккейная коробка на “ВТБ-Арене” может стать первой ареной в Москве, на которой игры чемпионата КХЛ будут проводиться на площадке канадских размеров», — отметили в пресс-службе «ВТБ-Арены».

Ранее генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал, что клуб планирует начать сезон на новой арене, но если стадион будет не готов к этому времени, то переезд состоится к плей-офф.

Открытие стадиона «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» состоится 5 июня товарищеским матчем футбольных сборных России и Турции. Комплекс включает в себя футбольный и хоккейный стадионы под одной крышей.

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