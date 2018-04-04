Московское «Динамо» сможет начать следующий сезон КХЛ на «ВТБ-Арене»

Источник: РИА "Новости"

«На арене завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования», — говорится в сообщении.

Читайте также Шанцев может стать куратором московского «Динамо»

В нынешнем сезоне домашней ареной «Динамо» в чемпионате КХЛ был «ВТБ Ледовый дворец», на котором клуб играет с 2015 года.

«В соответствии с требованиями регламента КХЛ, проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на “ВТБ-Арене” в трех модификациях: европейской — 60×30 м, средней — 60×28 м и канадской — 60×26 м. Таким образом, хоккейная коробка на “ВТБ-Арене” может стать первой ареной в Москве, на которой игры чемпионата КХЛ будут проводиться на площадке канадских размеров», — отметили в пресс-службе «ВТБ-Арены».

Ранее генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал, что клуб планирует начать сезон на новой арене, но если стадион будет не готов к этому времени, то переезд состоится к плей-офф.