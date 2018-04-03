Решение по тренеру ХК «Салават Юлаев» Вестерлунду будет принято в ближайшие дни

В этом сезоне уфимский клуб дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» (3−4).

«Конечно, как истинный болельщик, я могу сказать, что мы недовольны тем, как во втором круге [розыгрыша Кубка Гагарина] “Салават Юлаев” завершил свое выступление. Мы надеялись на то, что финал конференции — это минимум, который должна достичь наша команда. Поэтому в целом можно поставить слабенькую троечку за результаты в этом году», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Хамитова, исходя из этого, будет перенастройка в команде. «Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день- два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что еще следующая пятерка последует за ними», — отметил глава Башкирии.