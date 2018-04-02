Никитин взял вину на себя. Что говорили после матча ЦСКА — СКА

Источник: РИА "Новости"

Героев матча журналистам пришлось ждать примерно столько же, сколько длились два «киносеанса». Тем временем победители вовсю крутили велосипед. Под наблюдением тренера СКА по физо Жданова.

— Не надо нас фотографировать, — попросил форвард Евгений Кетов. — Там снимайте, — чемпион мира показал рукой в сторону льда.

— Тяжело было въезжать в серию после долгого перерыва, — признался нападающий ЦСКА Константин Окулов. — Был у меня в первом периоде момент для броска, когда выгрыз шайбу у защитника Зуба, но промахнулся. Шайба прошла выше ворот.

— СКА хорошая команда, а мы опять дали им фору, — посетовал форвард москвичей Михаил Григоренко. — Вратарь у Питера классный. Трудно ему забить.

— Но вы же дважды его уязвили. И оба раза с передач Капризова.

— У нас с Капризовым сложилась хорошая связка. Надеюсь, мы продолжим забивать. Не надо только давать сопернику фору.

— Признаете свою ошибку? — я поинтересовался у защитника хозяев Артема Сергеева.

— Когда шайба подскочила, и Гусев вышел один на один с Сорокиным? Это несчастный случай.

— ЦСКА — хороший соперник, — считает форвард СКА Александр Барабанов. — Но мы грамотно сыграли.

— Вы стали автором голевой передачи Коскиранте и поразили пустые ворота. Чего не удалось во втором матче самому Ковальчуку…

— В первом моменте здорово сыграли все в нашей тройке — Серега Широков и Ярно Коскиранта. А пустые ворота… Это везение.

— Не скажите, ведь тренеры именно вам доверили в столь ответственный момент. Какой ЦСКА сильнее — тот, что играл в финале конференции в 2015-м или этот?

— Я ведь три года назад стал выходить только в третьем матче…

— …И внесли перелом в ход серии.

— Вам виднее, а этот ЦСКА очень силен, вратарь хороший…

— Вы ведь знаете его слабые места? Подглядели в Пхенчхане?

— Да у него мало слабых мест. Но все-таки они есть, и мы их знаем.

— Повезло, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету, готовимся дальше, — заявил на пресс-конференции наставник СКА Олег Знарок.

— Когда расчехлит клюшку Ковальчук? В третьем периоде он мало появлялся на льду…

— Он делает свою работу. Мы им довольны.

— Провалили первый период, это моя вина, — признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

— В чем вина? Стали играть против СКА первым номером?

— Нет. Был плохой настрой, потом исправили, но поезд уже ушел.

— А в третьем периоде вы перехватили инициативу, но не забили…

— Так мы же не с пионерами играли…

— Шалунов и Шумаков готовы выйти в среду?

— Не готов ответить на ваш вопрос. Все может случиться.