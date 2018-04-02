Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Водянова откроет в Нижнем Новгороде центр для работы с детьми с аутизмом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
2.04
ЦСКА2
СКА5
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Все события
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Регина Тодоренко вышла на сцену в купальнике
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
2 апреля, источник: Советский спорт

Никитин взял вину на себя. Что говорили после матча ЦСКА — СКА

После третьего матча серии игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов.

Источник: РИА "Новости"

Героев матча журналистам пришлось ждать примерно столько же, сколько длились два «киносеанса». Тем временем победители вовсю крутили велосипед. Под наблюдением тренера СКА по физо Жданова.

— Не надо нас фотографировать, — попросил форвард Евгений Кетов. — Там снимайте, — чемпион мира показал рукой в сторону льда.

— Тяжело было въезжать в серию после долгого перерыва, — признался нападающий ЦСКА Константин Окулов. — Был у меня в первом периоде момент для броска, когда выгрыз шайбу у защитника Зуба, но промахнулся. Шайба прошла выше ворот.

— СКА хорошая команда, а мы опять дали им фору, — посетовал форвард москвичей Михаил Григоренко. — Вратарь у Питера классный. Трудно ему забить.

— Но вы же дважды его уязвили. И оба раза с передач Капризова.
— У нас с Капризовым сложилась хорошая связка. Надеюсь, мы продолжим забивать. Не надо только давать сопернику фору.

— Признаете свою ошибку? — я поинтересовался у защитника хозяев Артема Сергеева.
— Когда шайба подскочила, и Гусев вышел один на один с Сорокиным? Это несчастный случай.

— ЦСКА — хороший соперник, — считает форвард СКА Александр Барабанов. — Но мы грамотно сыграли.

— Вы стали автором голевой передачи Коскиранте и поразили пустые ворота. Чего не удалось во втором матче самому Ковальчуку…
— В первом моменте здорово сыграли все в нашей тройке — Серега Широков и Ярно Коскиранта. А пустые ворота… Это везение.

— Не скажите, ведь тренеры именно вам доверили в столь ответственный момент. Какой ЦСКА сильнее — тот, что играл в финале конференции в 2015-м или этот?
— Я ведь три года назад стал выходить только в третьем матче…

— …И внесли перелом в ход серии.
— Вам виднее, а этот ЦСКА очень силен, вратарь хороший…

— Вы ведь знаете его слабые места? Подглядели в Пхенчхане?
— Да у него мало слабых мест. Но все-таки они есть, и мы их знаем.

— Повезло, что забили быстрые голы, потом сыграли по счету, готовимся дальше, — заявил на пресс-конференции наставник СКА Олег Знарок.

— Когда расчехлит клюшку Ковальчук? В третьем периоде он мало появлялся на льду…
— Он делает свою работу. Мы им довольны.

— Провалили первый период, это моя вина, — признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

— В чем вина? Стали играть против СКА первым номером?
— Нет. Был плохой настрой, потом исправили, но поезд уже ушел.

— А в третьем периоде вы перехватили инициативу, но не забили…
— Так мы же не с пионерами играли…

— Шалунов и Шумаков готовы выйти в среду?
— Не готов ответить на ваш вопрос. Все может случиться.

Владислав Домрачев

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
«По-дружески и ничего более»: Загитова рассказала о парнях
Назван исполняющий обязанности главного тренера ФК «Краснодар»
«Челси» придется заплатить Конте 9 млн фунтов при увольнении
«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц от «Гадкого Дзюбы»
«Рубин» требует ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Новости
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь