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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин

ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.

Источник: РИА "Новости"

Задача-минимум для ЦСКА

Сложно сказать, чьё психологическое состояние перед началом третьего матча серии было лучше — «армейцев» из Санкт-Петербурга или Москвы. С одной стороны, команда Игоря Никитина выполнила задачу-минимум на выезде, выиграв один матч и лишив СКА преимущества своего льда.

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С другой стороны, уж больно легко москвичи уступили во второй игре, дав Питеру возможность почувствовать запах крови. Опытный Олег Знарок и его хоккеисты моментально наказали соперника за расточительность. Почувствовал уверенность и голкипер Микко Коскинен,

«Естественно, в третьей встрече мы ожидаем много стычек, борьбы. Это единственная серия, в которой фаворита нет. ЦСКА выполнил задачу, победив один раз в Петербурге, это отличный результат для москвичей. Сейчас всё начинается сначала в серии. Накал борьбы, страсти и интриги были, есть и будут. Равная игра, нам будет интересно наблюдать за этим противостоянием», — заявил заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов.

Неплохо себя проявил форвард СКА Вадим Шипачёв, которого Знарок вернул в состав. Вадим отдал голевую передачу на Никиту Гусева, однако расслабляться бывшему нападающему «Вегаса» всё равно нельзя. В любой момент он снова может оказаться вне состава.

Главная новость, поступившая из ЦСКА, — из-за повреждения матч пропускал ведущий игрок меньшинства москвичей Иван Телегин.

Игорю Никитину предстояло решить, как нейтрализовать спецбригады большинства у соперника. Впервые в нынешнем плей-офф на льду появился Константин Окулов, вышедший в одной тройке с Кузьменко и Светлаковым.

У СКА в заявке было лишь одно изменение: вместо Калинина в составе оказался Широков. Снова, как и матчем ранее, не сыграл Андрей Зубарев. Отсутствовал травмированный Прохоркин.

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Первый гол Торесена и замена Сорокина

Уже на первой минуте шикарную растяжку продемонстрировал Сорокин, не позволивший отличиться Гусеву. Гости начали матч с преимуществом, Питер постоянно захватывал территорию. Первый момент в составе москвичей упустил Окулов, бросивший выше с близкого расстояния.

Во второй половине периода Нестеров отобрал шайбу у Ковальчука, после чего мощно зарядил в штангу. Счёт же открыли гости. Гавриков подключился к атаке, объехал ворота и нашёл передачей свободного Торесена, который с кистей бросил мимо Сорокина. Эта шайба стала для норвежца первой в нынешнем плей-офф.
Вскоре москвичи счёт сравняли. Ничушкин поборолся у борта и сделал скидку на Андронова, который в ближнем бою не сумел переиграть вратаря. Шайба отскочила на Петрова, и форвард поразил нижний угол ворот. После длительного видеопросмотра главный арбитр Роман Гофман не усмотрел нарушения, показав на центр.

За 54 секунды до сирены СКА забил во второй раз. Барабанов подобрал шайбу у борта, развернулся и сделал перевод в центр зоны на Коскиранту, который в касание зарядил в девятку.

Во второй двадцатиминутке Херсли поймал соперника на контратаке, ворвался в чужую зону и мощным броском поразил дальнюю девятку. Тренерский штаб «армейцев» решил взять запрос на предмет офсайда — тщетно. 3:1 — счёт для ЦСКА стал совсем неприятным. Вскоре Гусев выскочил один на один с Сорокиным, убрал шайбу под неудобную руку и сделал счёт 4:1. Место в воротах хозяев занял Юханссон.

Григоренко, реализовав выход один на один, отыграл одну шайбу, а в концовке периода Широков в борьбе с Сергеевым неудачно ударился о борот и подвернул ногу. Но на третий период Сергей всё же вышел.

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ЦСКА обречён?

В третьем отрезке встречи «2+10» схлопотал Светлаков. В свою очередь СКА выглядел уверенно невозмутимо. Было заметно, что гости играют с запасом и готовы прибавить в нужный момент. А вот ЦСКА выглядел как-то обречённо.

Что-то не поделили Нестеров с Гавриковым. Да так, что с Владислава слетел шлем. Далее хозяева были наказаны за нарушение численного состава. У команды Игоря Никитина буквально всё валилось из рук. Зрители на трибунах недовольно загудели.

Питер спокойно довёл дело до победы, полностью переиграв соперника тактически. Красно-синим не помогла даже игра в три звена. Никитин принял решение заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста. Нестеров ошибся на чужой синей линии, Барабанов подхватил шайбу и поразил пустую цель.

5:2 на табло и 2−1 в серии в пользу СКА. Послезавтра команды встрется снова на льду ЛДС ЦСКА.

Павел Панышев

ЦСКА 2:5
(1:2, 1:2, 0:1)
СКА
2.04.2018, 19:30 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 23:37 (Л. Юханссон 23:37-57:37, Л. Юханссон 57:44) Микко Коскинен
1-й период
12:05 Артем Сергеев
Никита Гусев 12:05
Патрик Торесен (В. Гавриков, В. Шипачев) 16:04
17:58 Кирилл Петров (С. Андронов, В. Ничушкин)
Ярно Коскиранта (С. Широков, А. Барабанов) 19:06
2-й период
Патрик Херсли 21:16
Никита Гусев (С. Плотников) 23:37
24:02 Андрей Светлаков
Патрик Торесен 24:02
30:20
32:28 Михаил Григоренко (К. Капризов)
33:41 Артем Сергеев
Сергей Плотников 33:41
3-й период
42:52 Андрей Светлаков
42:52 Андрей Светлаков
47:58 Никита Нестеров
50:06
Александр Барабанов п.в. 57:44
Илья Каблуков 59:51
Статистика
24 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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