Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.
ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.
Сложно сказать, чьё психологическое состояние перед началом третьего матча серии было лучше — «армейцев» из
С другой стороны, уж больно легко москвичи уступили во второй игре, дав Питеру возможность почувствовать запах крови. Опытный Олег Знарок и его хоккеисты моментально наказали соперника за расточительность. Почувствовал уверенность и голкипер Микко Коскинен,
«Естественно, в третьей встрече мы ожидаем много стычек, борьбы. Это единственная серия, в которой фаворита нет. ЦСКА выполнил задачу, победив один раз в Петербурге, это отличный результат для москвичей. Сейчас всё начинается сначала в серии. Накал борьбы, страсти и интриги были, есть и будут. Равная игра, нам будет интересно наблюдать за этим противостоянием», — заявил заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов.
Неплохо себя проявил форвард СКА Вадим Шипачёв, которого Знарок вернул в состав. Вадим отдал голевую передачу на Никиту Гусева, однако расслабляться бывшему нападающему «Вегаса» всё равно нельзя. В любой момент он снова может оказаться вне состава.
Игорю Никитину предстояло решить, как нейтрализовать спецбригады большинства у соперника. Впервые в нынешнем
У СКА в заявке было лишь одно изменение: вместо Калинина в составе оказался Широков. Снова, как и матчем ранее, не сыграл Андрей Зубарев. Отсутствовал травмированный Прохоркин.
Первый гол Торесена и замена Сорокина
Уже на первой минуте шикарную растяжку продемонстрировал Сорокин, не позволивший отличиться Гусеву. Гости начали матч с преимуществом, Питер постоянно захватывал территорию. Первый момент в составе москвичей упустил Окулов, бросивший выше с близкого расстояния.
Во второй половине периода Нестеров отобрал шайбу у Ковальчука, после чего мощно зарядил в штангу. Счёт же открыли гости. Гавриков подключился к атаке, объехал ворота и нашёл передачей свободного Торесена, который с кистей бросил мимо Сорокина. Эта шайба стала для норвежца первой в нынешнем
Вскоре москвичи счёт сравняли. Ничушкин поборолся у борта и сделал скидку на Андронова, который в ближнем бою не сумел переиграть вратаря. Шайба отскочила на Петрова, и форвард поразил нижний угол ворот. После длительного видеопросмотра главный арбитр Роман Гофман не усмотрел нарушения, показав на центр.
Во второй двадцатиминутке Херсли поймал соперника на контратаке, ворвался в чужую зону и мощным броском поразил дальнюю девятку. Тренерский штаб «армейцев» решил взять запрос на предмет офсайда — тщетно. 3:1 — счёт для ЦСКА стал совсем неприятным. Вскоре Гусев выскочил один на один с Сорокиным, убрал шайбу под неудобную руку и сделал счёт 4:1. Место в воротах хозяев занял Юханссон.
Григоренко, реализовав выход один на один, отыграл одну шайбу, а в концовке периода Широков в борьбе с Сергеевым неудачно ударился о борот и подвернул ногу. Но на третий период Сергей всё же вышел.
ЦСКА обречён?
В третьем отрезке встречи «2+10» схлопотал Светлаков. В свою очередь СКА выглядел уверенно невозмутимо. Было заметно, что гости играют с запасом и готовы прибавить в нужный момент. А вот ЦСКА выглядел
Питер спокойно довёл дело до победы, полностью переиграв соперника тактически.
5:2 на табло и 2−1 в серии в пользу СКА. Послезавтра команды встрется снова на льду ЛДС ЦСКА.
Павел Панышев
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 23:37 (Л. Юханссон 23:37-57:37, Л. Юханссон 57:44)
|Микко Коскинен
|1-й период
|12:05
|Артем Сергеев
|Никита Гусев
|12:05
|Патрик Торесен (В. Гавриков, В. Шипачев)
|16:04
|17:58
|Кирилл Петров (С. Андронов, В. Ничушкин)
|Ярно Коскиранта (С. Широков, А. Барабанов)
|19:06
|2-й период
|Патрик Херсли
|21:16
|Никита Гусев (С. Плотников)
|23:37
|24:02
|Андрей Светлаков
|Патрик Торесен
|24:02
|30:20
|32:28
|Михаил Григоренко (К. Капризов)
|33:41
|Артем Сергеев
|Сергей Плотников
|33:41
|3-й период
|42:52
|Андрей Светлаков
|42:52
|Андрей Светлаков
|47:58
|Никита Нестеров
|50:06
|Александр Барабанов
|п.в.
|57:44
|Илья Каблуков
|59:51
|24
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)