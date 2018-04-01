Зарипов забил, «Ак Барс» победил. Казанцы повели 2−0 в серии с «Трактором»

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» победил со счетом 4:3. Решающий гол забил Данис Зарипов на 46-й минуте.

На Востоке не скучно

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов | Источник: РИА "Новости"

Вам не понравился стартовый матч серии? Три гола, 40 минут игры без ворот и оборонительные капканы 1−4 в средней зоне? По сравнению с тем, что было в первой встрече армейцев Москвы и Санкт-Петербурга в «Ледовом», восточный финал действительно казался пресноватым, но второй матч показал, что и «Трактор» с «Ак Барсом» могут делать шоу.

Красивейшие голы, драки, великолепные сэйвы Эмиля Гарипова и Павла Францоуза, выбитые зубы Артема Лукоянова и непредсказуемое развитие событий — все те, кто заглянули на «Татнефть Арену» воскресным вечером или включили телевизионную трансляцию, нисколько не пожалели о потраченном времени. Было супер! Будет ли так в следующих матчах — вопрос. От таких матчей без ума болельщики, а тренеры Зинэтула Билялетдинов и Анвар Гатиятуллин больше за порядок и дисциплину.

Привет Майку Кинэну

Форвард "Трактора" Рикард Гюнге радуется заброшенной шайбе | Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» начинал сезон-2017/18 домашней игрой с «Куньлунем», и после матча у главного тренера китайцев Майка Кинэна спросили, почему он отчислил Рихарда Гюнге еще до старта регулярки. Майк рассказал о том, что швед не впечатлил его в предсезонке, да и вообще конкуренция на его позиции в команде большая. Кинэн с декабря никого не тренирует, «Куньлунь» завершил сезон еще в конце января, а Гюнге нашел себя в «Тракторе» и играет так, что теперь никто не откажется от него раньше времени.

В первой игре с «Ак Барсом» Гюнге забил свой шестой гол в плей-офф, а через два дня догнал в списке лучших снайперов Станислава Галиева, у которого семь шайб. К шестой минуте «Трактор» вел со счетом 2:0 и совершенно по делу. Могло быть и хуже, если бы челябинцы реализовали удаления Александра Бурмистрова и Галиева.

Ты не проиграл, пока ты не сдался

Защитник ХК "Ак Барс" Андрей Марков | Источник: РИА "Новости"

Именно эти слова написаны огромными буквами в раздевалке «Ак Барса», они сразу бросаются в глаза всем, кто заходит внутрь. Под ней — шкафчики с личными вещами Даниса Зарипова, Владимира Ткачева, Александра Бурмистрова и Джастина Азеведо. Совпадение или нет, но эти трое потащили «Ак Барс» вперед, когда положение команды стало критичным.

Зарипов вложил шайбу в клюшку Андрея Маркова, который попал точно в верхний угол. Бурмистров сравнял счет, а Азеведо вывел хозяев вперед. Сегодня у него день рождения, исполнилось 30 лет. Канадец на эмоциях устроил потасовку с Марселем Шолоховым, и когда завалил соперника на лед, на «Татнефть Арене» радовались так, будто «Ак Барс» уже в финале Кубка Гагарина.

«Трактор» упал, но быстро поднялся. Алексей Кручинин в стиле раннего Александра Семина забрал шайбу, продвинулся вперед и бросил под перекладину — 3:3.

Ай да Зарипов!

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов. | Источник: РИА "Новости"

Весь сезон маркетологи «Ак Барса» экспериментируют со словом «айда», то призывая болельщиков прийти на игру, то обыгрывая зарубу Зинэтулы Билялетдинова с журналистом, где кто-то из них пыхтел. Слоган команды на плей-офф «айда за Кубком» на день можно переименовать в «ай да Зарипов». Ему 37 лет, но когда он надевает коньки и берет клюшку в руки, кажется, что в его паспорте закралась ошибка. 30−32 максимум. Победный гол забил именно Данис. В Челябинск «Ак Барс» едет с комфортным преимуществом.