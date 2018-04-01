Зарипов забил, «Ак Барс» победил. Казанцы повели 2−0 в серии с «Трактором»
КАЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» повели со счетом 2−0 в финальной серии
КАЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» повели со счетом 2−0 в финальной серии
«Ак Барс» победил со счетом 4:3. Решающий гол забил Данис Зарипов на 46-й минуте.
На Востоке не скучно
Вам не понравился стартовый матч серии? Три гола, 40 минут игры без ворот и оборонительные капканы 1−4 в средней зоне? По сравнению с тем, что было в первой встрече армейцев Москвы и
Красивейшие голы, драки, великолепные сэйвы Эмиля Гарипова и Павла Францоуза, выбитые зубы Артема Лукоянова и непредсказуемое развитие событий — все те, кто заглянули на «Татнефть Арену» воскресным вечером или включили телевизионную трансляцию, нисколько не пожалели о потраченном времени. Было супер! Будет ли так в следующих матчах — вопрос. От таких матчей без ума болельщики, а тренеры Зинэтула Билялетдинов и Анвар Гатиятуллин больше за порядок и дисциплину.
Привет Майку Кинэну
«Ак Барс» начинал сезон-2017/18 домашней игрой с «Куньлунем», и после матча у главного тренера китайцев Майка Кинэна спросили, почему он отчислил Рихарда Гюнге еще до старта регулярки. Майк рассказал о том, что швед не впечатлил его в предсезонке, да и вообще конкуренция на его позиции в команде большая. Кинэн с декабря никого не тренирует, «Куньлунь» завершил сезон еще в конце января, а Гюнге нашел себя в «Тракторе» и играет так, что теперь никто не откажется от него раньше времени.
В первой игре с «Ак Барсом» Гюнге забил свой шестой гол в
Ты не проиграл, пока ты не сдался
Именно эти слова написаны огромными буквами в раздевалке «Ак Барса», они сразу бросаются в глаза всем, кто заходит внутрь. Под ней — шкафчики с личными вещами Даниса Зарипова, Владимира Ткачева, Александра Бурмистрова и Джастина Азеведо. Совпадение или нет, но эти трое потащили «Ак Барс» вперед, когда положение команды стало критичным.
Зарипов вложил шайбу в клюшку Андрея Маркова, который попал точно в верхний угол. Бурмистров сравнял счет, а Азеведо вывел хозяев вперед. Сегодня у него день рождения, исполнилось 30 лет. Канадец на эмоциях устроил потасовку с Марселем Шолоховым, и когда завалил соперника на лед, на «Татнефть Арене» радовались так, будто «Ак Барс» уже в финале Кубка Гагарина.
«Трактор» упал, но быстро поднялся. Алексей Кручинин в стиле раннего Александра Семина забрал шайбу, продвинулся вперед и бросил под перекладину — 3:3.
Ай да Зарипов!
Весь сезон маркетологи «Ак Барса» экспериментируют со словом «айда», то призывая болельщиков прийти на игру, то обыгрывая зарубу Зинэтулы Билялетдинова с журналистом, где
Третий матч серии пройдет в Челябинске 3 апреля.
|Зинэтула Билялетдинов
|Анвар Гатиятулин
|Эмиль Гарипов
|Василий Демченко 57:34
|1-й период
|03:29
|Михаил Сидоров
|Рихард Гюнге (Л. Виделль, Н. Бэйлен)
|04:07
|Александр Рыбаков (С. Кокуев)
|05:35
|Ник Бэйлен
|06:38
|Артем Бородкин
|13:22
|16:04
|Александр Бурмистров
|19:38
|Станислав Галиев
|2-й период
|22:53
|Андрей Марков (С. Галиев, Д. Зарипов)
|24:24
|Александр Бурмистров (В. Токранов, А. Потапов)
|28:52
|Алексей Петров
|30:15
|30:17
|Джастин Азеведо (В. Ткачев, С. Галиев)
|34:42
|Альберт Яруллин
|35:08
|Джастин Азеведо
|Артем Пеньковский
|35:08
|Алексей Кручинин (А.П. Шаров)
|36:44
|3-й период
|Марсель Шолохов
|40:56
|Марсель Шолохов
|40:56
|Александр Шинин
|42:00
|Иван Вишневский
|44:18
|Алексей Петров
|44:18
|Алексей Петров
|44:18
|45:13
|Данис Зарипов (В. Токранов, Дж. Азеведо)
|10
|Штрафное время
|69
|8
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)