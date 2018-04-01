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13:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наш бюджет — 16-й в лиге». Гигантские зарплаты — не про «Трактор»

В чем у челябинцев преимущество перед «Ак Барсом»?

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО из Казани

ГАТИЯТУЛИНА ВОВРЕМЯ ПОДДЕРЖАЛИ

Еще раз напомню, «Ак Барс» намерен поменяться с понедельника, по крайней мере, начать выстраивать позитивный имидж, но, боюсь, все это затянется. Так сразу после игры я подошел к Зинэтуле Билялетдинову и попросил прийти на тренировку в игровой день.

Главный тренер «Ак Барса» прошел мимо меня так, словно ничего не услышал, но я не удивился. Он так ведет себя последние полтора года. Боится, что я его все буду спрашивать про связь с агентом и некоторые странные решения в этой связи. Ему действительно есть, чего опасаться.

Но причем тут тренировка и вся команда? Я обратился в пресс-службу, мне нервно что-то пообещали, но, конечно, обманули.

— Возможно, у нас и не будет никакой тренировки между играми, — заверили меня. — Все останутся на базе.

И что вы думаете? Совершенно по-другому делу я пришел на стадион в 12 часов и узнал, что команда только-только покинула лед. Для Билялетдинова и многих нынешних работников клуба участие в финале конференции — это не праздник, а хороший шанс сохранить свои хлебные места, чтобы потом к ним никто не приставал целый сезон.

У «Трактора» все не так. Вечером мы встретились с директором клуба Иваном Сеничевым, и я только иногда вставлял какие-то слова, а говорил только он.

— Вы думаете, мы тут не осознаем, насколько нам повезло в сезоне? — говорил директор клуба. — Вот кто-то начинает выделять тренера, кто-то игроков. А я скажу, что это просто вся команда, весь клуб отработал идеально. Плюс звезды сошлись. У нас сейчас знаете, какой коллектив в команде! Такого не было никогда.

— И тренер, — добавляю я.

— Анвар — молодец, — кивает Сеничев. — Просто нельзя сейчас кого-то одного выделять. Почему-то все забывают, что мы его поддержали в трудный момент в начале сезона. Помните все говорили, что Гатиятулин может быть уволен одним из первых? А полетели совсем другие головы. Мы поверили в него, он это почувствовал. Так было и в отношении с другими игроками. У нас же крепкий коллектив, который практически в одном составе проиграл сезон. Мы только с Кириллом Кольцовым расстались.

Я задавал любые вопросы, получал, надеюсь, искренние ответы, и мне очень нравилось, что люди в клубе, выйдя в финал конференции, ведут себя вполне спокойно.

— У нас бюджет 15-й — 16-й в лиге, — отмечал Сеничев. — А мы в четверке лучших клубов страны. Отдача на каждый вложенный рубль огромная. Но мы прекрасно понимаем, что в будущем сезоне все может быть иначе. Постараемся не допустить этого, но никто в облаках не витает. Никому мы не будем предлагать гигантские зарплаты, да у нас и возможностей таких нет. Мы сейчас подписываем с некоторыми ребятами новые соглашения. Так там либо «минус», либо «плюс», но крайне незначительный.

КРАВЦОВ НЕ ЗАЗНАЕТСЯ

В общем, никто там великим себя не чувствует. Удовлетворенными от проделанной работы — да, но не великими точно. А то некоторые думают, что они самые умные, а потом получают лучших игроков и приезжают на олимпиаду в Сочи, а там… Да что это я так волнуюсь?

На тренировку «Трактора» меня, безусловно, пустили. Причем, Анвар Гатиятулин, извиняясь, сказал, что не все будут на льду. Да мне все были и не нужны.

В Казани вьюга, даже путь из автобуса до двери был довольно шокирующим для игроков. Но, к счастью, я не заметил ребят с красными от слез глазами. Уже и счет забыли. Мы накануне с Максимом Якуценей обсуждали матч.

— Первую проиграли, теперь если следующие четыре выиграете, то придется заканчивать в Казани, — посчитал я.

— А это очень и очень неудобно, — кивнул Максим.

Хорошо, что они особо не парились. Важное качество.

В субботу часть игроков отправились пробежаться по улице, часть — на тренажеры. У входа возник какой-то шум. К тренерам побежал охранник.

— Там два человека с ребенком пришли и говорят, что они хоккеисты. А мы не верим, — кричал один.

В коридор выбежал технический персонал, чтобы посмотреть, какие лазутчики прибыли.

— Да это наши, наши, — пригляделись они.

— Но это не хоккеисты, — крикнул самый остроумный.

Охранник растерялся.

— Они же с ребенком, — настаивал он. — Так ваши или нет?

— Пропустите же их, — наконец, успокоились все.

На стадион не пускали Юрия Петрова и Александра Черникова.

30 марта форварду «Трактора» Юрию Петрову исполняется 34 года Коллектив хоккейного клуба «Трактор» поздравляет Юру с днем рождения! Желаем тебе незабываемых впечатлений, красивых матчей, множества шайб и громких побед!

Но я ждал других героев.

Виталий Кравцов вышел в подтрибунное помещение перематывать клюшки.

— Вам правда что ли запретили с журналистами разговаривать до конца плей-офф? — осторожно прошептал я, чтобы никто не слышал.

— Кажется, да, — пожал плечами Виталий. — Я не знаю.

— А правда, если вы поговорите с журналистами, то зазнаетесь?

Кравцов прыснул.

Тут же из раздевалки выбежали его партнеры по звену Алексей Кручинин и Александр Шаров. Они посмотрели на нас с Виталием.

— А ну-ка пойдем в тренерскую, — прикрикнули они на партнера. — Поговорить надо.

Через пять минут Виталий вернулся. Я молчал, вдруг парня оштрафуют.

— А видели, что в НХЛ творится? — первым заговорил он. — За «Чикаго» в воротах бухгалтер играет и отражает семь бросков.

— И как его с работы ототпустили? — покачал я головой.

К СУДЬЯМ — ТОЛЬКО ПУСТЯКОВЫЕ ВОПРОСЫ

Мы так и болтали спокойно. Виталий, кстати, совершенно не переоценивает свою игру и не считает, что он стал великим:

— Бывает такие игры выдаю — кошмар.

Кручинин и Шаров позвали его на лед.

— Такое ощущение, что это у вас звездная болезнь появилась, а не у Виталия, — говорю.

— Он нам все говорит, а мы исполняем, — ответил Кручинин. — Вот то, что скажет, то мы и делаем.

— А я потом стою на льду и сам ничего не делаю, так как они все делают, — подхватил Кравцов.

Через несколько минут со льда вышел окровавленный Евгений Петриков. Алексей Кручинин угодил ему шайбой в подбородок. Молодой защитник храбрился и заверял, что все нормально и кровь его не пугает.

Пока его приводили в порядок, Марсель Шолохов надел вторую майку поверх первой и стал в два раза тяжелее. Ко мне подошел Алексей Петров.

— Игру вчера смотрели? — деловито поинтересовался он.

— Угу.

— И как вам судьи?

— По-моему, блестяще.

— Да? — недоверчиво посмотрел на меня ветеран. — Ну ладно, хотя у меня есть вопросы.

Вопросы были пустяковыми. Они в каждой игре появляются. Ничего страшного.

За игроками пришел автобус. Никаких секретов я не увидел, кроме понимания, что у «Трактора» большое преимущество перед «Ак Барсом» в этой серии. От них никто ничего не ждет. Тем они и опасней.

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