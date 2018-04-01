«Наш бюджет — 16-й в лиге». Гигантские зарплаты — не про «Трактор»
В чем у челябинцев преимущество перед «Ак Барсом»?
В чем у челябинцев преимущество перед «Ак Барсом»?
Алексей ШЕВЧЕНКО из Казани
ГАТИЯТУЛИНА ВОВРЕМЯ ПОДДЕРЖАЛИ
Еще раз напомню, «Ак Барс» намерен поменяться с понедельника, по крайней мере, начать выстраивать позитивный имидж, но, боюсь, все это затянется. Так сразу после игры я подошел к Зинэтуле Билялетдинову и попросил прийти на тренировку в игровой день.
Главный тренер «Ак Барса» прошел мимо меня так, словно ничего не услышал, но я не удивился. Он так ведет себя последние полтора года. Боится, что я его все буду спрашивать про связь с агентом и некоторые странные решения в этой связи. Ему действительно есть, чего опасаться.
Но причем тут тренировка и вся команда? Я обратился в
— Возможно, у нас и не будет никакой тренировки между играми, — заверили меня. — Все останутся на базе.
И что вы думаете? Совершенно
У «Трактора» все не так. Вечером мы встретились с директором клуба Иваном Сеничевым, и я только иногда вставлял
— Вы думаете, мы тут не осознаем, насколько нам повезло в сезоне? — говорил директор клуба. — Вот
— И тренер, — добавляю я.
— Анвар — молодец, — кивает Сеничев. — Просто нельзя сейчас
Я задавал любые вопросы, получал, надеюсь, искренние ответы, и мне очень нравилось, что люди в клубе, выйдя в финал конференции, ведут себя вполне спокойно.
— У нас бюджет 15-й — 16-й в лиге, — отмечал Сеничев. — А мы в четверке лучших клубов страны. Отдача на каждый вложенный рубль огромная. Но мы прекрасно понимаем, что в будущем сезоне все может быть иначе. Постараемся не допустить этого, но никто в облаках не витает. Никому мы не будем предлагать гигантские зарплаты, да у нас и возможностей таких нет. Мы сейчас подписываем с некоторыми ребятами новые соглашения. Так там либо «минус», либо «плюс», но крайне незначительный.
КРАВЦОВ НЕ ЗАЗНАЕТСЯ
В общем, никто там великим себя не чувствует. Удовлетворенными от проделанной работы — да, но не великими точно. А то некоторые думают, что они самые умные, а потом получают лучших игроков и приезжают на олимпиаду в Сочи, а там… Да что это я так волнуюсь?
На тренировку «Трактора» меня, безусловно, пустили. Причем, Анвар Гатиятулин, извиняясь, сказал, что не все будут на льду. Да мне все были и не нужны.
В Казани вьюга, даже путь из автобуса до двери был довольно шокирующим для игроков. Но, к счастью, я не заметил ребят с красными от слез глазами. Уже и счет забыли. Мы накануне с Максимом Якуценей обсуждали матч.
— Первую проиграли, теперь если следующие четыре выиграете, то придется заканчивать в Казани, — посчитал я.
— А это очень и очень неудобно, — кивнул Максим.
Хорошо, что они особо не парились. Важное качество.
В субботу часть игроков отправились пробежаться по улице, часть — на тренажеры. У входа возник
— Там два человека с ребенком пришли и говорят, что они хоккеисты. А мы не верим, — кричал один.
В коридор выбежал технический персонал, чтобы посмотреть, какие лазутчики прибыли.
— Да это наши, наши, — пригляделись они.
— Но это не хоккеисты, — крикнул самый остроумный.
Охранник растерялся.
— Они же с ребенком, — настаивал он. — Так ваши или нет?
— Пропустите же их, — наконец, успокоились все.
На стадион не пускали Юрия Петрова и Александра Черникова.
30 марта форварду «Трактора» Юрию Петрову исполняется 34 года Коллектив хоккейного клуба «Трактор» поздравляет Юру с днем рождения! Желаем тебе незабываемых впечатлений, красивых матчей, множества шайб и громких побед!
Но я ждал других героев.
Виталий Кравцов вышел в подтрибунное помещение перематывать клюшки.
— Вам правда что ли запретили с журналистами разговаривать до конца
— Кажется, да, — пожал плечами Виталий. — Я не знаю.
— А правда, если вы поговорите с журналистами, то зазнаетесь?
Кравцов прыснул.
Тут же из раздевалки выбежали его партнеры по звену Алексей Кручинин и Александр Шаров. Они посмотрели на нас с Виталием.
— А
Через пять минут Виталий вернулся. Я молчал, вдруг парня оштрафуют.
— А видели, что в НХЛ творится? — первым заговорил он. — За «Чикаго» в воротах бухгалтер играет и отражает семь бросков.
— И как его с работы ототпустили? — покачал я головой.
К СУДЬЯМ — ТОЛЬКО ПУСТЯКОВЫЕ ВОПРОСЫ
Мы так и болтали спокойно. Виталий, кстати, совершенно не переоценивает свою игру и не считает, что он стал великим:
— Бывает такие игры выдаю — кошмар.
Кручинин и Шаров позвали его на лед.
— Такое ощущение, что это у вас звездная болезнь появилась, а не у Виталия, — говорю.
— Он нам все говорит, а мы исполняем, — ответил Кручинин. — Вот то, что скажет, то мы и делаем.
— А я потом стою на льду и сам ничего не делаю, так как они все делают, — подхватил Кравцов.
Через несколько минут со льда вышел окровавленный Евгений Петриков. Алексей Кручинин угодил ему шайбой в подбородок. Молодой защитник храбрился и заверял, что все нормально и кровь его не пугает.
Пока его приводили в порядок, Марсель Шолохов надел вторую майку поверх первой и стал в два раза тяжелее. Ко мне подошел Алексей Петров.
— Игру вчера смотрели? — деловито поинтересовался он.
— Угу.
— И как вам судьи?
—
— Да? — недоверчиво посмотрел на меня ветеран. — Ну ладно, хотя у меня есть вопросы.
Вопросы были пустяковыми. Они в каждой игре появляются. Ничего страшного.
За игроками пришел автобус. Никаких секретов я не увидел, кроме понимания, что у «Трактора» большое преимущество перед «Ак Барсом» в этой серии. От них никто ничего не ждет. Тем они и опасней.