Минское «Динамо» представило новую форму и логотип

«Зимой 1948 года на Кубке открытия сезона впервые сыграла команда под названием “Динамо” (Минск). На свитерах безвестных хоккеистов красовалась традиционная буква “Д”, верность которой мы пронесли через 60-е, 70-е, 80-е и 2000-е. Спустя 70 лет пришло время вернуться к истокам. Студия Артемия Ледебева разработала новый логотип ХК “Динамо-Минск”, сочетающий в себе верность традициям и новаторский подход, синхронный стремительному развитию мира в XXI веке», — говорится на официальном сайте клуба.