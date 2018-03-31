СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.
Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.
После того, как Кузьменко забил гол в овертайме в первом матче, на трибунах «Ледового» болельщики негодовали. «Ну, как так? Всё про… Доигрались», — возмущались мужчины, используя много ненормативной лексики. Поражение СКА несколько удивило, учитывая отсутствие у соперника лидеров Шумакова и Шалунова. Но больше всего обсуждали невключение в заявку СКА Вадима Шипачёва. Назывались уж совсем нелепые версии про месть Знарка за контракт с «Вегасом». Это, конечно, полная глупость.
Возвращение Вадима
87-й номер появился во втором матче вместе с Торесеном, Херсли и Яковлевым. Отсутствие этих игроков в четверг так рьяно
С первых минут было заметно, как старается Вадим — нанёс первый бросок по воротам Сорокина, в большинстве выводил Ковальчука на убийственную позицию. Правда, он же пошёл с шайбой на троих и, конечно, на входе в зону её потерял. Ну, а кто не потерял бы в такой ситуации?
Не надолго. На первой минуте второго периода Гусев открыл счёт, между прочим, с передачи Шипачёва. Вадим на синей отлично перехватил шайбу и отдал пас Никите.
После гола страсти на льду накалились. Киселевич провёл силовой приём против Тихонова, который неудачно врезался в борт. Удаление не дали, а следовало. Это очень не понравилось Барабанову, и он полез с кулаками на Богдана.
Грязь от Карнаухова
Почти в каждом репортаже с матча СКА я пишу об ошибках Егора Рыкова. 20-летний защитник просто не может без косяков. Хотя бы один обрез и случится за игру. Стоит отдать должное Знарку за гигантское терпение, он даёт Рыкову ошибаться в надежде, что хоккеист извлечёт уроки из своих оплошностей. Кстати, в следующей смене после ошибки Егор сыграл здорово. Чего не скажешь о московских «армейцах». Защитники ЦСКА прозевали Коскиранту, и Ярно забил. Никитин взял тренерский запрос на нарушение численного состава у соперника. На льду действительно было больше пяти игроков СКА, но все, кроме атакующих Каблукова и Коскиранты, были в положенной зоне для смены и не участвовали в атаке.
Гол был засчитан, и тут пошло веселье. На вбрасывании Карнаухов сцепился с Плотниковым и так разозлил Сергея, что тот даже в штрафном боксе орал на Павла. На этом 21-летний нападающий, который впервые появился в составе в этом
Серия переезжает в Москву, где будет ещё интереснее. Идут на поправку Шумаков и Жарков, в пятницу они уже провели первую тренировку после болезни. ЦСКА сдаваться так просто не собирается. Нас ждёт ещё больше драк, провокаций, спорных моментов и голов. Убойный финал Запада!
|Олег Знарок
|Игорь Никитин
|Микко Коскинен
|Илья Сорокин 59:13
|1-й период
|Андрей Кузьменко
|06:10
|Сергей Андронов
|13:34
|2-й период
|20:40
|Никита Гусев (В. Шипачев)
|21:37
|Александр Барабанов
|30:09
|Ярно Коскиранта (С. Калинин, И. Каблуков)
|30:09
|Сергей Плотников
|Павел Карнаухов
|30:09
|37:05
|Ярно Коскиранта
|37:05
|Ярно Коскиранта
|Павел Карнаухов
|37:05
|Павел Карнаухов
|37:05
|38:25
|Патрик Торесен
|Михаил Пашнин
|38:25
|3-й период
|45:50
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)