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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться

Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре.

Источник: РИА "Новости"

После того, как Кузьменко забил гол в овертайме в первом матче, на трибунах «Ледового» болельщики негодовали. «Ну, как так? Всё про… Доигрались», — возмущались мужчины, используя много ненормативной лексики. Поражение СКА несколько удивило, учитывая отсутствие у соперника лидеров Шумакова и Шалунова. Но больше всего обсуждали невключение в заявку СКА Вадима Шипачёва. Назывались уж совсем нелепые версии про месть Знарка за контракт с «Вегасом». Это, конечно, полная глупость.

Возвращение Вадима

87-й номер появился во втором матче вместе с Торесеном, Херсли и Яковлевым. Отсутствие этих игроков в четверг так рьяно почему-то не обсуждали и странных слухов про них не распространяли.

С первых минут было заметно, как старается Вадим — нанёс первый бросок по воротам Сорокина, в большинстве выводил Ковальчука на убийственную позицию. Правда, он же пошёл с шайбой на троих и, конечно, на входе в зону её потерял. Ну, а кто не потерял бы в такой ситуации?

По-прежнему, у СКА не шло большинство. Две попытки в первом периоде — ноль голов. Да, был хороший момент, когда Плотников бросал с пятака, но так просто с Сорокиным не справиться. Второе удаление у гостей получил Андронов, король меньшинства, но даже без него ЦСКА выстоял. Команда Никитина вообще играла очень аккуратно, боясь сделать даже малейшую ошибочку. Интересно, надолго ли хватит москвичей?

Не надолго. На первой минуте второго периода Гусев открыл счёт, между прочим, с передачи Шипачёва. Вадим на синей отлично перехватил шайбу и отдал пас Никите.

Во время загрузки произошла ошибка.

После гола страсти на льду накалились. Киселевич провёл силовой приём против Тихонова, который неудачно врезался в борт. Удаление не дали, а следовало. Это очень не понравилось Барабанову, и он полез с кулаками на Богдана. Всё-таки не зря Александр начал заниматься единоборствами, есть где показать себя во всей красе. Только в хоккее это наказывается. ЦСКА в первый раз за матч получил большинство, но пока там выходит Марченко, бояться Знарку нечего. За две минуты в меньшинстве Коскинен даже умудрился отдохнуть — пожаром у его ворот и не пахло.

Грязь от Карнаухова

Почти в каждом репортаже с матча СКА я пишу об ошибках Егора Рыкова. 20-летний защитник просто не может без косяков. Хотя бы один обрез и случится за игру. Стоит отдать должное Знарку за гигантское терпение, он даёт Рыкову ошибаться в надежде, что хоккеист извлечёт уроки из своих оплошностей. Кстати, в следующей смене после ошибки Егор сыграл здорово. Чего не скажешь о московских «армейцах». Защитники ЦСКА прозевали Коскиранту, и Ярно забил. Никитин взял тренерский запрос на нарушение численного состава у соперника. На льду действительно было больше пяти игроков СКА, но все, кроме атакующих Каблукова и Коскиранты, были в положенной зоне для смены и не участвовали в атаке.

Гол был засчитан, и тут пошло веселье. На вбрасывании Карнаухов сцепился с Плотниковым и так разозлил Сергея, что тот даже в штрафном боксе орал на Павла. На этом 21-летний нападающий, который впервые появился в составе в этом плей-офф, не остановился. Он «впилил» в борт Гаврикова и ввязался в драку с Коскирантой. Ярно как-то обещал журналистам подраться и доказать, что он круче Каблукова. Показал себя сегодня.

Серия переезжает в Москву, где будет ещё интереснее. Идут на поправку Шумаков и Жарков, в пятницу они уже провели первую тренировку после болезни. ЦСКА сдаваться так просто не собирается. Нас ждёт ещё больше драк, провокаций, спорных моментов и голов. Убойный финал Запада!

СКА 2:0
(0:0, 2:0, 0:0)
ЦСКА
31.03.2018, 17:00 Плей-офф: Финалы конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Игорь Никитин
Вратари
Микко Коскинен Илья Сорокин 59:13
1-й период
Андрей Кузьменко 06:10
Сергей Андронов 13:34
2-й период
20:40 Никита Гусев (В. Шипачев)
21:37 Александр Барабанов
30:09 Ярно Коскиранта (С. Калинин, И. Каблуков)
30:09 Сергей Плотников
Павел Карнаухов 30:09
37:05 Ярно Коскиранта
37:05 Ярно Коскиранта
Павел Карнаухов 37:05
Павел Карнаухов 37:05
38:25 Патрик Торесен
Михаил Пашнин 38:25
3-й период
45:50
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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