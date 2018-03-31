Президент «Адмирала» Юсупов задержан на 48 часов по делу о хищении

Напомним, вместе с Юсуповым и Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний «Суммы». Накануне в группе «Сумма» прошли обыски по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства «Арены Балтика» являлась дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».



Группа «Сумма» является генеральным партнёром «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.