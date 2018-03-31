Президент «Адмирала» Юсупов задержан на 48 часов по делу о хищении
Как стало известно «Чемпионату», президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов задержан правоохранительными органами на 48 часов.
Как стало известно «Чемпионату», президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов задержан правоохранительными органами на 48 часов.
Юсупов задержан по тому же делу, что и бывший президент клуба — Зиявудин Магомедов. Напомним, сейчас Юсупов занимает должность генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
Напомним, вместе с Юсуповым и Магомедовым задержаны несколько
Группа «Сумма» является генеральным партнёром «Адмирала», а Магомедов занимал пост президента клуба с 2015-го по конец 2017 года, после чего его сменил Заирбек Юсупов.