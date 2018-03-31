ХК «Адмирал» не беспокоится по поводу задержания владельца группы «Сумма» Магомедова

«Клуб “Адмирал” поддерживается не только группой “Сумма”, но и Приморским краем. Я спокоен в этом вопросе», — сказал Сошников в ответ на вопрос, нет ли опасений, что задержание Магомедова может отразиться на судьбе «Адмирала».

Ранее издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018 по футболу, было похищено более 752 миллионов рублей. В связи с этим в пятницу были проведены обыски в коммерческих структурах Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства арены. После обысков Магомедов и еще несколько человек были доставлены на допрос в следственный департамент МВД, после чего были задержаны.