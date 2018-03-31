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14:18 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Адмирал» не беспокоится по поводу задержания владельца группы «Сумма» Магомедова

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Адмирал» из Владивостока не беспокоится по поводу задержания Зиявудина Магомедова, владельца группы «Сумма», которая является генеральным партнером хоккейного клуба, заявил РИА Новости генеральный директор клуба КХЛ Сергей Сошников.

Источник: РИА "Новости"

«Клуб “Адмирал” поддерживается не только группой “Сумма”, но и Приморским краем. Я спокоен в этом вопросе», — сказал Сошников в ответ на вопрос, нет ли опасений, что задержание Магомедова может отразиться на судьбе «Адмирала».

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Ранее издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018 по футболу, было похищено более 752 миллионов рублей. В связи с этим в пятницу были проведены обыски в коммерческих структурах Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства арены. После обысков Магомедов и еще несколько человек были доставлены на допрос в следственный департамент МВД, после чего были задержаны.

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