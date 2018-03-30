«Авангард» — в авангарде подготовки кадров

Источник: Спорт-Экспресс

ИЗУЧАЛИ ОПЫТ ВЕДУЩИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

Что бы ни происходило в «Авангарде», менялись тренеры и менеджеры, менялся состав, результат становился лучше или хуже, — это все сиюминутное. А в долгосрочной перспективе для клуба наиболее важен проект, который весьма близок к реализации. Это хоккейная академия, которая достраивается прямо напротив «Арены-Омск», на другом берегу Иртыша.

Когда-то «Омские Ястребы» выигрывали Кубок Харламова. Только основной команде это практически ничего не дало. Поэтому с недавних пор там не обращают большого внимания на результаты молодежной команды. Делая ставку на подготовку ребят к игре в главной команде. Только в этом сезоне в ней засветилась масса парней. Некоторые даже закрепились. Цель руководства проста — чтобы каждый год «наверху» появлялось два-три человека «снизу». И в этом должен очень помочь проект академии.

В клубе изучали опыт футбольных академий «Барселоны», «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Аякса». Изучали напрямую. Естественно, обращалось внимание и на местные проекты. Академии хоккейного «Локомотива», «Ак Барса», футбольного «Краснодара». Чтобы почерпнуть знание, увидеть какие-то неочевидные вещи изнутри, понять, к чему и зачем стремиться, определиться с моделью и философией.

В клубе давно осознали одну вещь: альтернативы тому, что создавать академии при клубах КХЛ, нет. Не могут ни частные школы, ни муниципальные соревноваться со школами при клубах. Нет у них необходимых ресурсов. Поэтому только и остается, что развивать свою систему подготовки. Это, по сути, и будущее и клубного хоккея, и всего нашего целиком. И даже настоящее. Воспитание резерва — вот что важно.

При этом профессиональный спортсмен не вырастет в дворовой коробке. Это все же больше физкультура. Там можно заметить звездочку, талантливого парня, но все равно этот мальчик потом должен идти в профессиональную школу. Дорабатывать в коробке можно. Даже нужно. Но плюс к тому нужны хорошие катки, хорошие спортзалы, восстановительные и медицинские центры.

У ПРОЕКТА ЕСТЬ СВОЯ ФИЛОСОФИЯ

Потихоньку это понимает все большее и большее количество клубов. Четкий вектор на развитие легко виден в Ярославле, Казани, Санкт-Петербурге, Магнитогорске и в меньшей мере в других городах. В Омске он тоже есть. И более чем четкий.

Сейчас те же канадские дети, едва выйдя из-под стола, уже знают, как лучше готовиться, над чем работать в плане физических кондиций, как набирать массу, не теряя эластичности мышц, зачем развивать мышцы «кора», как добрать физической силы, почему важны растяжка, пластичность и гибкость.

Когда беседуешь со взрослыми хоккеистами, поигравшими за океаном, все они как один говорят, что научились там очень многому. В первую очередь тому, как готовиться к матчам, как поддерживать себя в форме, что есть, что, наоборот, не есть. Хотя учить их этому должны были на родине. В рамках определенной философии. Философии, которая заточена на подведение хоккеистов ко взрослому хоккею в рамках определенных методик.

Конечно, для этого нужны тренерские кадры. А с ними негусто. Тренеры старой формации не хотят воспринимать философию, подразумевающую, что игра должна оставаться игрой. Что к ней должен быть максимальный интерес. Что финты и голы в тысячу раз важнее, чем «правильная игра». Они считают, что двухразовые тренировки, большие нагрузки, семилетний мальчик со штангой — это нормально. Хотя это безобразие. И за это нужно увольнять. Такой тренер может давать результат, но если он не воспринимает общую философию — толку от него не будет.

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ — НЕ ГЛАВНОЕ

Результат в детском хоккее вообще не должен быть на первых ролях. Программа подготовки академии «Авангарда» подразумевает семь ступеней развития. На первых двух результат даже не входит в уравнение. Он не нужен. Главное — подтягивать ребят технически, развивать игровое мышление, развивать все чисто игровые навыки. И делать упор только на них.

В Голландии футбольные тренеры учатся 6 лет. Понятно, что всю систему хоккейного образования «Авангард» менять не собирается. В клубе хотят готовить себе кадры сами, как это делают в японских компаниях. Омичи уже приступили к этому. Уже проводят скаутинг среди тренеров, уже нескольких привлекли. И приглашенные уже понимают, что от них будут требовать. И уже разделяют данную политику. Проводят и скаутинг среди игроков.

Зачем он нужен? В Аяксе однажды на отбор в академию приехало 1100 человек. Отобрали только одного. Остальные появились за счет скаутинга. Это не значит, что надо мотаться по всей стране и забирать себе всех отовсюду. Некоторые клубы так и делают, но «чес» не в духе «Авангарда». Академия еще только строится, а у «Авангарда» уже 5 филиалов. Из которых три открыты. Фирменные филиалы. Брендированные. Под названием клуба. Где вовсю применяются методики омичей. Где в ходу философия «Ястребов». И филиалов этих должно стать больше. Оттуда и пойдет пополнение.