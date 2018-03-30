Сенсация откладывается. «Трактор» не дотерпел 9 минут

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Казани

НА РАСКАТКУ — ТАЙНЫМИ ТРОПАМИ

Рейс из Москвы в Казань задерживали, и я нервничал, так как очень хотелось посмотреть раскатку клубов перед игрой. Постоять с хоккеистами, необязательно же задавать какие-то вопросы. Просто почувствовать настроение. На «Трактор» я в любом случае не попадал.

Говорят, что скоро-скоро, буквально со следующего понедельника «Ак Барс» начнет менять свой имидж. Пока, к сожалению, этот клуб один из самых мрачных в плане общения со СМИ. Зинэтула Билялетдинов срывается на журналистов, не пускает на тренировки, а про утренние раскатки говорит, что это «запрещено регламентом». Но это внутренний регламент тренера, который уже порядком всем надоел.

Так вот с понедельника обещают изменения, но впереди еще четыре дня и на раскатку казанского клуба я попадаю тайными тропами. Сижу где-то в ложе, к площадке подойти нельзя, так как тренер может увидеть и осерчать. Высматриваю состав команды по видоискателю.

Ага, нет Иржи Секача. Это проблема. Зато Данис Зарипов на месте, и это хорошо. Впрочем, в каждой серии Билялетдинов делает попытку обойтись без ветерана. И каждый раз это плохо заканчивается. В этот раз он не рискнул вообще не раздевать Даниса на игру, но в первом периоде у него и у Владимира Ткачева было меньше всего игрового времени. Как говорил наставник казанцев в Сочи Евгению Малкину: «Ты слишком много времени уделяешь атаке».

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ «ТРАКТОР» ПОТРЯХИВАЛО

«Трактор» приехал на стадион более чем за два часа до матча, и я бы не сказал, что игроки были как-то напряжены. Виталий Кравцов несет полный пакет цитрусовых и лучезарно улыбается. Алексей Кручинин показывает, что на его куртке нарисовано какое-то чудовище. Форвард гордится этим.

Все улыбчивы, не зажаты и во время «сухой» разминки. Кстати, впервые сталкиваюсь с тем, что мне дают посмотреть на разминку всего десять минут.

— По пять минут на каждую команду, — поясняет охранник.

На шестой, видимо, должно было произойти чудо. Но мне хватило и этого. Больше времени я провел с челябинскими (ровно 5 минут) и опять не почувствовал никакого напряжения.

Видимо, в раздевалке, когда уже надо было выходить на гимны, их начало потряхивать. Первый период в исполнении гостей был ужасен. Они никак не могли поймать темп, а во время первого большинства им было трудно попасть в зону. Последние секунды «Ак Барс» зажал соперника на своей половине.

В этот бы отрезок встречи хозяевам дожать «Трактор», но Зарипов и Ткачев дисциплинированно сидели, даже Михаил Глухов сыграл больше их на пару секунд.

ЧЕЛЯБИНЦЫ МОГЛИ СПАСТИСЬ

Я наблюдал за Анваром Гатиятулиным и видел человека, который просто пришел на хоккей и смотрит его с не очень удобного места. Он был спокоен и даже советы какие-то давал, словно нехотя. Знал что ли что-то?

Билялетдинов, впрочем, тоже не срывался, как это было, например, в Хабаровске. Подсказывал, но без особого фанатизма. Так, как играет «Трактор» — казанцы играли в первые годы его работы. И он прекрасно знал, что у него просто более классные хоккеисты, которые действительно могут добавить.

Впрочем, чудо было очень близко. Челябинцы даже отстояли «три на пять» в начале третьего периода, не развалились, действовали осторожно. И, если и отбрасывались, то без проброса. Но сказалась разница в легионерах. Если Джастин Азевездо феерил в чужой зоне, каждый раз останавливаясь в шаге от взятия ворот, то Рихард Гюнге в нужный момент не отработал и защите.