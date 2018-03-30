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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сенсация откладывается. «Трактор» не дотерпел 9 минут

В Казани состоялся первый матч финала Восточной конференции. «Ак Барс» победил, но ему было непросто.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Казани

НА РАСКАТКУ — ТАЙНЫМИ ТРОПАМИ

Рейс из Москвы в Казань задерживали, и я нервничал, так как очень хотелось посмотреть раскатку клубов перед игрой. Постоять с хоккеистами, необязательно же задавать какие-то вопросы. Просто почувствовать настроение. На «Трактор» я в любом случае не попадал.

Говорят, что скоро-скоро, буквально со следующего понедельника «Ак Барс» начнет менять свой имидж. Пока, к сожалению, этот клуб один из самых мрачных в плане общения со СМИ. Зинэтула Билялетдинов срывается на журналистов, не пускает на тренировки, а про утренние раскатки говорит, что это «запрещено регламентом». Но это внутренний регламент тренера, который уже порядком всем надоел.

Так вот с понедельника обещают изменения, но впереди еще четыре дня и на раскатку казанского клуба я попадаю тайными тропами. Сижу где-то в ложе, к площадке подойти нельзя, так как тренер может увидеть и осерчать. Высматриваю состав команды по видоискателю.

Ага, нет Иржи Секача. Это проблема. Зато Данис Зарипов на месте, и это хорошо. Впрочем, в каждой серии Билялетдинов делает попытку обойтись без ветерана. И каждый раз это плохо заканчивается. В этот раз он не рискнул вообще не раздевать Даниса на игру, но в первом периоде у него и у Владимира Ткачева было меньше всего игрового времени. Как говорил наставник казанцев в Сочи Евгению Малкину: «Ты слишком много времени уделяешь атаке».

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ «ТРАКТОР» ПОТРЯХИВАЛО

«Трактор» приехал на стадион более чем за два часа до матча, и я бы не сказал, что игроки были как-то напряжены. Виталий Кравцов несет полный пакет цитрусовых и лучезарно улыбается. Алексей Кручинин показывает, что на его куртке нарисовано какое-то чудовище. Форвард гордится этим.

Все улыбчивы, не зажаты и во время «сухой» разминки. Кстати, впервые сталкиваюсь с тем, что мне дают посмотреть на разминку всего десять минут.

— По пять минут на каждую команду, — поясняет охранник.

На шестой, видимо, должно было произойти чудо. Но мне хватило и этого. Больше времени я провел с челябинскими (ровно 5 минут) и опять не почувствовал никакого напряжения.

Видимо, в раздевалке, когда уже надо было выходить на гимны, их начало потряхивать. Первый период в исполнении гостей был ужасен. Они никак не могли поймать темп, а во время первого большинства им было трудно попасть в зону. Последние секунды «Ак Барс» зажал соперника на своей половине.

В этот бы отрезок встречи хозяевам дожать «Трактор», но Зарипов и Ткачев дисциплинированно сидели, даже Михаил Глухов сыграл больше их на пару секунд.

ЧЕЛЯБИНЦЫ МОГЛИ СПАСТИСЬ

Я наблюдал за Анваром Гатиятулиным и видел человека, который просто пришел на хоккей и смотрит его с не очень удобного места. Он был спокоен и даже советы какие-то давал, словно нехотя. Знал что ли что-то?

Билялетдинов, впрочем, тоже не срывался, как это было, например, в Хабаровске. Подсказывал, но без особого фанатизма. Так, как играет «Трактор» — казанцы играли в первые годы его работы. И он прекрасно знал, что у него просто более классные хоккеисты, которые действительно могут добавить.

Впрочем, чудо было очень близко. Челябинцы даже отстояли «три на пять» в начале третьего периода, не развалились, действовали осторожно. И, если и отбрасывались, то без проброса. Но сказалась разница в легионерах. Если Джастин Азевездо феерил в чужой зоне, каждый раз останавливаясь в шаге от взятия ворот, то Рихард Гюнге в нужный момент не отработал и защите.

Последний шанс «Трактор» получил за две минуты до конца, когда удалился Никита Лямкин. То есть шансы-то у них есть и надо за сутки научиться ими пользоваться.

Ак Барс 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
Трактор
30.03.2018, 19:00 Зрители: 8231 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Анвар Гатиятулин
Вратари
Эмиль Гарипов Павел Францоуз 58:03
1-й период
09:05 Альберт Яруллин
Иван Вишневский 18:31
2-й период
Рихард Гюнге (Л. Виделль) 25:44
Артем Бородкин 39:38
Юрий Петров 39:59
3-й период
Игорь Исаев 47:45
51:00 Станислав Галиев (Я. Косов, Р. Манухов)
53:44 Джастин Азеведо (А. Ландер, А. Марков)
57:56 Никита Лямкин
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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