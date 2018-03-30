Сенсация откладывается. «Трактор» не дотерпел 9 минут
В Казани состоялся первый матч финала Восточной конференции. «Ак Барс» победил, но ему было непросто.
В Казани состоялся первый матч финала Восточной конференции. «Ак Барс» победил, но ему было непросто.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Казани
НА РАСКАТКУ — ТАЙНЫМИ ТРОПАМИ
Рейс из Москвы в Казань задерживали, и я нервничал, так как очень хотелось посмотреть раскатку клубов перед игрой. Постоять с хоккеистами, необязательно же задавать
Говорят, что
Так вот с понедельника обещают изменения, но впереди еще четыре дня и на раскатку казанского клуба я попадаю тайными тропами. Сижу
Ага, нет Иржи Секача. Это проблема. Зато Данис Зарипов на месте, и это хорошо. Впрочем, в каждой серии Билялетдинов делает попытку обойтись без ветерана. И каждый раз это плохо заканчивается. В этот раз он не рискнул вообще не раздевать Даниса на игру, но в первом периоде у него и у Владимира Ткачева было меньше всего игрового времени. Как говорил наставник казанцев в Сочи Евгению Малкину: «Ты слишком много времени уделяешь атаке».
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ «ТРАКТОР» ПОТРЯХИВАЛО
«Трактор» приехал на стадион более чем за два часа до матча, и я бы не сказал, что игроки были
Все улыбчивы, не зажаты и во время «сухой» разминки. Кстати, впервые сталкиваюсь с тем, что мне дают посмотреть на разминку всего десять минут.
— По пять минут на каждую команду, — поясняет охранник.
На шестой, видимо, должно было произойти чудо. Но мне хватило и этого. Больше времени я провел с челябинскими (ровно 5 минут) и опять не почувствовал никакого напряжения.
Видимо, в раздевалке, когда уже надо было выходить на гимны, их начало потряхивать. Первый период в исполнении гостей был ужасен. Они никак не могли поймать темп, а во время первого большинства им было трудно попасть в зону. Последние секунды «Ак Барс» зажал соперника на своей половине.
В этот бы отрезок встречи хозяевам дожать «Трактор», но Зарипов и Ткачев дисциплинированно сидели, даже Михаил Глухов сыграл больше их на пару секунд.
ЧЕЛЯБИНЦЫ МОГЛИ СПАСТИСЬ
Я наблюдал за Анваром Гатиятулиным и видел человека, который просто пришел на хоккей и смотрит его с не очень удобного места. Он был спокоен и даже советы
Билялетдинов, впрочем, тоже не срывался, как это было, например, в Хабаровске. Подсказывал, но без особого фанатизма. Так, как играет «Трактор» — казанцы играли в первые годы его работы. И он прекрасно знал, что у него просто более классные хоккеисты, которые действительно могут добавить.
Впрочем, чудо было очень близко. Челябинцы даже отстояли «три на пять» в начале третьего периода, не развалились, действовали осторожно. И, если и отбрасывались, то без проброса. Но сказалась разница в легионерах. Если Джастин Азевездо феерил в чужой зоне, каждый раз останавливаясь в шаге от взятия ворот, то Рихард Гюнге в нужный момент не отработал и защите.
Последний шанс «Трактор» получил за две минуты до конца, когда удалился Никита Лямкин. То есть
|Зинэтула Билялетдинов
|Анвар Гатиятулин
|Эмиль Гарипов
|Павел Францоуз 58:03
|1-й период
|09:05
|Альберт Яруллин
|Иван Вишневский
|18:31
|2-й период
|Рихард Гюнге (Л. Виделль)
|25:44
|Артем Бородкин
|39:38
|Юрий Петров
|39:59
|3-й период
|Игорь Исаев
|47:45
|51:00
|Станислав Галиев (Я. Косов, Р. Манухов)
|53:44
|Джастин Азеведо (А. Ландер, А. Марков)
|57:56
|Никита Лямкин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)