Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Какие ограничения для транспорта ожидаются в России
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Текущие события
Хоккей. НХЛ
31.03
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
31.03
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс2
Трактор1
Хоккей. НХЛ
31.03
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
31.03
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
31.03
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Все события
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала
Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о кошмаре Знарка
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
22:02 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

ТАСС, 30 марта. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Матч состоялся в Казани.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Трактора» отличился Рихард Гюнге (26-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Станислав Галиев (52), Джастин Азеведо (54). Азеведо набирает очки в восьмой игре подряд.

В матче принял участие нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, который получил сотрясение мозга в последней игре серии с магнитогорским «Металлургом». Нападающий казанского клуба Иржи Секач, получивший повреждение в том же матче, первую встречу с «Трактором» пропустил.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани.

«Ак Барс» встречается с «Трактором» в плей-офф КХЛ в третий раз. В сезоне-2011/12 «Ак Барс» проиграл в ¼ финала плей-офф со счетом 2−4. В сезоне-2012/13 «Трактор» победил казанский клуб в полуфинале Кубка Гагарина (4−3), однако в финале проиграл московскому «Динамо» (2−4). В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Ак Барс» дважды победил «Трактор» (7:1, 3:2 ОТ).

Ак Барс 2:1
(0:0, 0:1, 2:0)
Трактор
30.03.2018, 19:00 Зрители: 8231 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Анвар Гатиятулин
Вратари
Эмиль Гарипов Павел Францоуз 58:03
1-й период
09:05 Альберт Яруллин
Иван Вишневский 18:31
2-й период
Рихард Гюнге (Л. Виделль) 25:44
Артем Бородкин 39:38
Юрий Петров 39:59
3-й период
Игорь Исаев 47:45
51:00 Станислав Галиев (Я. Косов, Р. Манухов)
53:44 Джастин Азеведо (А. Ландер, А. Марков)
57:56 Никита Лямкин
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Кучеров уже звал его в НХЛ. Что мы не знаем о кошмаре Знарка
Каррера: «Спартак» стремится перенести матч с «Амкаром» в Москву
Супертяжёлые разборки в Кардиффе. Поветкин – Прайс и другие
Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг
«Жальгирис» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА в Евролиге
Работа тренеров биатлонистов РФ признана неудовлетворительной
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь