«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

В составе «Трактора» отличился Рихард Гюнге (26-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Станислав Галиев (52), Джастин Азеведо (54). Азеведо набирает очки в восьмой игре подряд.

В матче принял участие нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, который получил сотрясение мозга в последней игре серии с магнитогорским «Металлургом». Нападающий казанского клуба Иржи Секач, получивший повреждение в том же матче, первую встречу с «Трактором» пропустил.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани.