«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
ТАСС, 30 марта. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Матч состоялся в Казани.
ТАСС, 30 марта. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1 в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Матч состоялся в Казани.
В составе «Трактора» отличился Рихард Гюнге (26-я минута). За «Ак Барс» шайбы забросили Станислав Галиев (52), Джастин Азеведо (54). Азеведо набирает очки в восьмой игре подряд.
В матче принял участие нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, который получил сотрясение мозга в последней игре серии с магнитогорским «Металлургом». Нападающий казанского клуба Иржи Секач, получивший повреждение в том же матче, первую встречу с «Трактором» пропустил.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани.
«Ак Барс» встречается с «Трактором» в
|Зинэтула Билялетдинов
|Анвар Гатиятулин
|Эмиль Гарипов
|Павел Францоуз 58:03
|1-й период
|09:05
|Альберт Яруллин
|Иван Вишневский
|18:31
|2-й период
|Рихард Гюнге (Л. Виделль)
|25:44
|Артем Бородкин
|39:38
|Юрий Петров
|39:59
|3-й период
|Игорь Исаев
|47:45
|51:00
|Станислав Галиев (Я. Косов, Р. Манухов)
|53:44
|Джастин Азеведо (А. Ландер, А. Марков)
|57:56
|Никита Лямкин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)